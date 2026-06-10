Piotr Więcek utrzyma dominację? Oglądaj Red Bull Drift Masters Irlandia

“Trasa w Irlandii jest ciekawa. Szczególnie ze względu na inicjację i pierwszy zakręt w prawo" -

opisuje Piotr Więcek

. "On wymaga odpowiedniego ustawienia samochodu i precyzji od zawodnika. Jeśli pokonamy ten zakręt zbyt małym kątem, jest małe prawdopodobieństwo, że przód auta będzie nas słuchał i pojedziemy tak jak chcemy. Dodatkowo w okolicach pierwszego wewnętrznego clipa następuje kompresja i tył auta gwałtownie zyskuje przyczepność, a z przodu jej brakuje. Później mamy dohamowanie do drugiego lewego zakrętu, które też wymaga dużej precyzji, żeby nie wypaść z toru. Następnie musimy w odpowiednim momencie opuścić łuk i skierować się na kolejną zonę. Dalej trzeba odpowiednio wycyrklować podjazd pod ścianę i pokonać ostatni zakręt, który jest dość nierówny” – dodaje Więcek. “Może nie jest super szybka, ale na inicjacji mamy prędkość około

140-150 km/h

, więc to już coś. W drugim zakręcie prędkość jest mniejsza, więc to takie połączenie i szybkiej, i technicznej trasy w jednym” – podsumowuje.