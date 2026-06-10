Piotr Więcek utrzyma dominację? Oglądaj Red Bull Drift Masters Irlandia

Dlatego powinieneś oglądać Red Bull Drift Masters Irlandia 2026 (13-14 czerwca) 👇
- 🏆 Walka o mistrzostwo zaostrza się
- 🏁 Bardzo wymagający tor
- 🇵🇱 Dominacja Polaka
- 🤺 Pojedynki najlepszych drifterów na świecie
- 🇮🇪 Mocni Irlandczycy
Stolica irlandzkiego driftu
Drift Masters kontynuuje podróż po Europie. Po rundach na torach Vallelunga we Włoszech i Jarama w Hiszpanii w weekend 13 i 14 czerwca odwiedzi Mondello Park w Irlandii. Tor oddalony o 50 kilometrów od Dublina to prawdziwa stolica irlandzkiego driftu. Każdy liczący się kierowca z Zielonej Wyspy puścił tutaj z dymem wiele tylnych opon. Obiekt zadebiutował w kalendarzu Drift Masters w sezonie 2018 i od tamtego czasu wypadł z niego tylko dwa razy – w latach 2020 i 2021. To oznacza, że w najbliższy weekend już po raz siódmy będzie gościł najlepszą serię driftingową na świecie. Jednak po raz pierwszy zawody odbędą się we współpracy z Red Bullem jako Red Bull Drift Masters Irlandia.
Runda, która nie zawodzi oczekiwań
Irlandczycy kochają drifting. Zawodom w Mondello Park towarzyszy zawsze wyśmienita atmosfera. A rywalizacja zachwyca intensywnością i poziomem. Sprzyja temu wymagająca trasa. Choć nie należy do najszybszych, różnica wysokości na początku i betonowe bandy w jej końcowej części szybko weryfikują umiejętności kierowców.
Dwie trasy w jednej
“Trasa w Irlandii jest ciekawa. Szczególnie ze względu na inicjację i pierwszy zakręt w prawo" - opisuje Piotr Więcek. "On wymaga odpowiedniego ustawienia samochodu i precyzji od zawodnika. Jeśli pokonamy ten zakręt zbyt małym kątem, jest małe prawdopodobieństwo, że przód auta będzie nas słuchał i pojedziemy tak jak chcemy. Dodatkowo w okolicach pierwszego wewnętrznego clipa następuje kompresja i tył auta gwałtownie zyskuje przyczepność, a z przodu jej brakuje. Później mamy dohamowanie do drugiego lewego zakrętu, które też wymaga dużej precyzji, żeby nie wypaść z toru. Następnie musimy w odpowiednim momencie opuścić łuk i skierować się na kolejną zonę. Dalej trzeba odpowiednio wycyrklować podjazd pod ścianę i pokonać ostatni zakręt, który jest dość nierówny” – dodaje Więcek. “Może nie jest super szybka, ale na inicjacji mamy prędkość około 140-150 km/h, więc to już coś. W drugim zakręcie prędkość jest mniejsza, więc to takie połączenie i szybkiej, i technicznej trasy w jednym” – podsumowuje.
To nie jest łatwy tor
Respekt wobec toru widać też w słowach Pawła Korpulińskiego: “To dość trudna i techniczna trasa, ale daje sporo satysfakcji, jeśli się ją dobrze przejedzie. Ma dużo smaczków, które należy wykorzystywać, żeby dobrze ją pokonać i stworzyć przewagę nad rywalem. Po analizach moich przejazdów z zeszłego roku widzę, że – oprócz inicjacji – jest kilka miejsc, które są kluczowe dla ogólnego wyniku i trzeba być dobrze przygotowanym. Myślę, że komuś, kto nie przestudiował przebiegu poprzednich edycji tych zawodów, będzie trudno na gorąco wywnioskować, co trzeba zrobić, żeby dobrze ją przejechać”.
Irlandczycy vs reszta świata
W Irlandii faworytami będą naturalnie gospodarze. Statystyki kierowców z Zielonej Wysypy są imponujące. Od lat wygrywają klasyfikację narodów w Drift Masters. A Conor Shanahan i James Deane zgromadzili w sumie aż pięć tytułów mistrzowskich. Ale nie chodzi tylko o cyferki. Irlandczycy po prostu świetnie znają ten obiekt.
“Od pierwszych przejazdów treningowych widać, że Irlandczycy mają przewagę, bo znają ten tor jak własną kieszeń. To świetnie widać zwłaszcza jak spadnie deszcz. Zawodnicy, którzy spędzili mniej czasu na tym torze, miewają problemy i potrzebują trochę więcej czasu na adaptację. A Irlandczycy odnajdują się w mgnieniu oka” – mówi Paweł Korpuliński. Na szczęście aktualne prognozy przewidują minimalne ryzyko opadów w dniu zawodów.
Dzikie karty z Red Bull Drift Pursuit
Grono lokalnych kierowców powiększy się dodatkowo za sprawą Red Bull Drift Pursuit. To impreza towarzysząca Red Bull Drift Masters Irlandia 2026 skierowana do początkujących drifterów. Jej uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanym torze z przeszkodami. Podobnie jak w driftingu kierowcy jeżdżą w parach, a sędziowie zwracają uwagę na dystans między samochodami, styl jazdy, linię przejazdu i kąt auta w poślizgu. Czterech najlepszych zawodników zdobędzie dziką kartę umożliwiającą udział w sobotnich kwalifikacjach do zawodów Drift Masters.
Dominacja Piotra Więcka
Choć w ogólnym ujęciu gospodarze dominują w Drift Masters, statystyki wcale nie przemawiają za ich zwycięstwem na własnym podwórku. Na przestrzeni ostatnich czterech rund Drift Masters w Mondello Park tylko raz najlepszym kierowcą był Irlandczyk. Pozostałe puchary zdobył… Piotr Więcek! Więcek wygrywał na Zielonej Wyspie w sezonach 2022 i 2023 – jeszcze za kierownicą Nissana S15 – i rok temu, już w aktualnym aucie, czyli Toyocie GR Suprze. W ten weekend Polak może nie tylko poprawić tę statystykę, ale podtrzymać też passę startów zakończonych miejscem na podium, która trwa od początku sezonu. We Włoszech był trzeci, a w minionej rundzie w Hiszpanii finiszował na najwyższym stopniu pudła.
“Ten tor zdecydowanie ma specjalne miejsce w moim sercu. Pamiętam, jak przed laty byłem pierwszym kierowcą spoza Irlandii, który tu wygrał. I wtedy to zostało mocno zauważone przez lokalną publiczność” – wspomina Piotr Więcek.
Polacy w gazie
W dobrym nastroju do Irlandii jedzie też drugi z naszych najlepszych kierowców w tym sezonie – Paweł Korpuliński. Chociaż nie odnosił na tym torze spektakularnych sukcesów, jak sam mówi – czuje się na nim dobrze. A jego wysoka forma w tym sezonie jest dobrym prognostykiem.
“Nie mam jakichś wyjątkowych wspomnień związanych z tym torem, bo nigdy nie zdobyłem tutaj dobrego wyniku. Najdalej zaszedłem do Top 8 – w 2024 i 2025 roku. Ale lubię tutaj jeździć. Podoba mi się ta trasa, jest techniczna, wymagająca – dokładnie w moim typie” – mówi polski kierowca.
Oprócz Korpulińskiego i Więcka na liście startowej znajdziemy jeszcze trzech Polaków – Kubę Przygońskiego, Kubę Króla i Dawida Sposoba.
Więcek blisko Shanahana, Korpuliński w Top 4
Po dwóch rundach sezonu 2026 na szczycie tabeli Drift Masters jest dość ciasno. Conor Shanahan prowadzi i wyprzedza Piotra Więcka o dziewięć punktów. Z kolei Polak ma 25 oczek przewagi nad trzecim Jamesem Deane’em, przy którego nazwisku widnieje liczba 161. Tuż za wspomnianymi dżentelmenami plasuje się Paweł Korpuliński z dorobkiem 119 punktów. Ale Korpulińskiemu siedzi na zderzaku Mika Keski-Korpi – ma ich 118.
Klasyfikacja generalna Drift Masters 2026 przed trzecią rundą:
1. Conor Shanahan (195 pkt.)
2. Piotr Więcek (186) 🇵🇱
3. James Deane (161)
4. Paweł Korpuliński (119) 🇵🇱
5. Mika Keski-Korpi (118)
6. Nikolass Bertans (96)
7. Duane McKeever (91)
8. Juha Rintanen (85)
9. Jack Shanahan (83)
10. Nasser Alharbali (64)
…
12. Jakub Przygoński (54) 🇵🇱
…
15. Dawid Sposób (48) 🇵🇱
…
26. Jakub Król (32) 🇵🇱
…
32. Łukasz Tasiemski (16) 🇵🇱
Red Bull Drift Masters Irlandia 2026 – transmisja na żywo
Zawody Drift Masters 2026 w Irlandii jak zawsze obejrzysz za darmo i z polskim komentarzem w Red Bull TV. Rywalizację na żywo skomentują dla Ciebie dziennikarz Tomasz Więcek i kierowca Driftingowych Mistrzostw Polski oraz konstruktor samochodów do driftu Marek Wartałowicz. Ekspercki komentarz oraz ujęcia z różnych części toru, drona pościgowego i wnętrz samochodów gwarantują prawdziwą driftingową ucztę. Nie przegap tego i trzymaj kciuki za Polaków!
Harmonogram Red Bull Drift Masters Irlandia 2026
Kwalifikacje: Sobota 13 czerwca 2026 o 15:25 (transmisja z angielskim komentarzem w Red Bull TV oraz na kanale YouTube Drift Masters)
Zawody: Niedziela 14 czerwca 2026 o 12:15 (transmisja z polskim komentarzem w Red Bull TV)