Nowe, szybkie quizy Red Bull Rap & Mat! Sprawdź, czy znasz te płyty
Dwa Sławy rapują, że „najlepsze imprеzy są w kuchni”, a gdzie najśmieszniejsze rap zabawy? W rapowym quizie Red Bull Rap & Mat! Odpal je w nowej wersji.
Klasycznie wygląda to tak. Naprzeciw siebie stają dwie dwuosobowe (choć bywało, że złożone też z trzech zawodników) drużyny, każda przy swoich pulpitach. Rywalizują w kilku rundach na punkty, a kto na koniec zbierze ich najwięcej, wygrywa pojedynek. Tych odbyliśmy już 51 (!!!), wszystkie znajdziesz na naszym kanale Red Bull Wersy na YouTube, ale nie zatrzymujemy się. Gotujemy dalej.
W przerwie między kolejnymi nagraniami dużych odcinków, przygotowaliśmy Red Bull Rap & Mat w nowej odsłonie. Nowe, szybkie quizy do odpalenia między zajęciami, spotkaniami albo czekając na busa. w których ty też możesz sprawdzić swoją wiedzę! Na pierwszy ogień poszli Astek i Rado, czyli Dwa Sławy.
Dwa Sławy vs. emotki
Gościliśmy ich już w historycznym, bo trzecim odcinku Red Bull Rap & Mat, w 2022 roku. Teraz zaprosiliśmy ponownie, ale w innym celu – by nie rywalizowali z inną parą raperów, ale sami ze sobą. Tradycyjnie natomiast mieli do rozwiązania kilka rapowych zagadek. Pierwsza z nich to zgadywanie polskich albumów, ale nie po okładkach, a… po emotkach. Kolejne klipy i kolejni goście pojawią się na kanale Red Bull Wersy już wkrótce. Daj nam suba i nie przegap następnych!