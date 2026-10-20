Pierwsze Red Bull Super Asy rozdane! Sprawdź, jak działa nowy program

Ruszyła najlepsza siatkarska liga świata

Za nami pierwsza kolejka nowego sezonu TAURON Ligi , czyli najlepszej siatkarskiej ligi świata. Nie brakowało w niej emocji i wielu naprawdę zaskakujących wyników, ale… jest coś jeszcze! Swoich nowych właścicieli znalazło pierwszych siedem statuetek Red Bull Super Asów, a odebrali je zawodnicy, którzy posłali najmocniejsze zagrywki w tej kolejce!

Kibice długo czekali na rozpoczęcie nowego sezonu TAURON Ligi, która zarówno pod względem sportowym, jak i całej otoczki jest zdecydowanie najlepszą ligą świata. To właśnie w Polsce grają też takie gwiazdy jak Wilfredo Leon , Ran Takahashi , Tomasz Fornal , Marcin Komenda , Yuri Romano , Aleksander Śliwka czy Kuba Kochanowski . Taka plejada topowych siatkarzy po prostu musi gwarantować najwyższy poziom. I widać to zresztą po trybunach naszych hal, które wypełniają się do ostatniego miejsca.

1 min Na czym polega Red Bull Super As? Sprawdź, o co chodzi w siatkarskim programie Red Bull Super As!

Nowość w sezonie 26/27 – czym jest Red Bull Super As?

Ale od sezonu 2026/2027 zawodnicy walczą nie tylko o'mistrzostwo Polski oraz indywidualne statuetki MVP, ale również dodatkowe wyróżnienia Red Bull Super As . To wyjątkowa inicjatywa Red Bulla i TAURON Ligi, w której nagrodę otrzymują zawodnicy, którzy poślą najmocniejszą zagrywkę w meczu!

Ale przypomnijmy jeszcze raz, o co dokładnie chodzi. Red Bull Super As to każdy as serwisowy wykonany z prędkością równą lub wyższą niż 100 km/h. W każdym spotkaniu TAURON Ligi wybierany jest też Red Bull Super As meczu , czyli punktowa zagrywka z najwyższą prędkością danego spotkania. Jego autor otrzymuje specjalną statuetkę z wpisaną szybkością swojego serwisu. W przypadku remisu decydująca jest większa liczba Red Bull Super Asów uzyskanych w meczu, a jeśli i tutaj wynik będzie taki sam, pod uwagę zostanie wzięta liczba wszystkich zagrywek punktowych w meczu danego zawodnika.

Remigiusz Kapica © Press Focus Paweł Cieślik © Press Focus

Kibice wybierają Red Bull Super Asa miesiąca

To jednak nie wszystko! Następnie do gry wchodzą kibice i wybierają najlepszych: najpierw Red Bull Super Asa Miesiąca , a w maju Red Bull Super Asa całego sezonu ! Do pierwszej z nagród nominowanych jest czterech zawodników z najwyższą prędkością swoich zagrywek. Z kolei o statuetkę Red Bull Super Asa sezonu powalczy dwóch kolejnych siatkarzy. Pierwszym będzie autor najszybszej zagrywki w całych rozgrywkach, a drugim wybrany as w specjalnym głosowaniu kibiców.

“To na pewno fajna dodatkowa atrakcja dla kibiców, jak i dla nas, zawodników. Myślę też, że pozwoli to jeszcze bardziej wyeksponować zagrywkę, która we współczesnej siatkówce męskiej jest jednym z najważniejszych elementów i często może decydować o wyniku spotkania. Myślę, że naturalnym kandydatem do zwycięstwa jest oczywiście Wilfredo Leon, który słynie z bardzo mocnej zagrywki. W TAURON Lidze jest jednak kilku innych zawodników, którzy również potrafią nadać piłce ogromną prędkość“ – mówi Kuba Kochanowski, który jest ambasadorem programu .

Autor Red Bull Super Asa składa podpis na statuetce © Mateusz Bida / Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Raport z pierwszej kolejki – niespodzianka w Katowicach

Ale ani on, ani Wilfredo Leon w pierwszej kolejce TAURON Ligi nie znaleźli się jednak na liście Red Bull Super Asów.

Sezon 2026/2027 zainaugurowano w piątek w Katowicach, gdzie tamtejszy GKS, czyli beniaminek rozgrywek, podejmował mistrza Polski, czyli Aluron CMC Wartę Zawiercie. Gospodarzy skazywano więc na porażkę, jednak niespodziewanie to oni zwyciężyli w swojej nowej, pięknej hali i to bez straty seta! Długo też czekaliśmy na serwis kwalifikujący się do Red Bull Super Asa. Ostatecznie wykonał go Tomasz Fornal , który z prędkością 114 km/h został pierwszym laureatem. “Fajnie, że dostałem tę nagrodę, ale wolałbym wygrać mecz” – stwierdził Fornal, gdy zapytaliśmy go o wrażenia w Katowicach.

Tomasz Fornal © Justyna Matjas / PLS Tomasz Fornal szykuje się do serwisu © Justyna Matjas / PLS

Super As dla Olsztyna, mecz dla Warszawy

W drugim piątkowym meczu niespodzianki już nie było, bo PGE Projekt Warszawa ograł Energę Indykpol AZS Olsztyn 3:1. Statuetkę Red Bull Super Asa otrzymał środkowy zespołu ze stolicy Warmii, czyli Paweł Cieślik . Warto dodać, że był autorem nie jednej, a dwóch najszybszych zagrywek, a posłał piłkę z prędkością 116 i 107 km/h. Nie dał więc szans zawodnikom PGE Projektu, którzy przekroczyli magiczną barierę 100 km/h – Bartoszowi Bednorzowi (106 km/h), Kevinowi Tillie (104 km/h), Yuriemu Romano (104 km/h) oraz Bartoszowi Gomułce (103 km/h).

Niespodzianka w Częstochowie, Super As dla Rzeszowa

Niespodziankę mieliśmy za to w Częstochowie, gdzie NEONET Norwid na inaugurację sezonu niespodziewanie pokonał Asseco Resovię po tie-breaku. I Rzeszowianom niewiele pomogły piekielne zagrywki m.in. Beli Barthy , który otrzymał statuetkę Red Bull Super Asa za serwis z prędkością 112 km/h. Rumun miał też udaną próbę z szybkością 111 km/h, podobnie jak jego klubowy kolega Klemen Cebulj . Na liście kandydatów do Red Bull Super Asa znaleźli się jeszcze Argentyńczyk Pablo Kukartsev z NEONET Norwida (109 km/h), Karol Butryn z Asseco Resovii (103 km/h) oraz MVP spotkania Oskar Madsen (102 km/h).

Bela Bartha © Marek Osuchowski / NEONET Norwid Częstochowa Zouheir El Graoui © Paweł Piotrowski / PGE GiEK Skra Bełchatów

El Graoui zgarnia Super Asa w Bełchatowie

Tie-breaka mieliśmy też w Bełchatowie, gdzie PGE GiEK Skra pokonała Trefla Gdańsk. Tutaj statuetkę Red Bull Super Asa odebrał przyjmujący gospodarzy, czyli Zouheir El Graoui , który posłał zagrywkę z prędkością 105 km/h. Z kolei w Kędzierzynie-Koźlu tamtejsza ZAKSA przegrała z BOGDANKĄ LUK Lublin 0:3, ale to trzej zawodnicy z drużyny z Opolszczyzny posłali najszybsze zagrywki. Mowa tutaj o zwycięzcy, czyli Remigiuszu Kapicy (118 km/h) oraz Rafale Szymurze (109 i 108 km/h).

Dwa punkty z dalekiej podróży z Jastrzębia-Zdroju do Suwałk przywiózł za to Barkom, który pokonał Ślepsk Malow po tie-breaku. Statuetka Red Bull Super Asa została jednak na polskim biegunie zimna, bowiem zdobył ją Bartosz Filipiak , czyli autor asa z prędkością 111 km/h. Chrapkę na nagrodę miał też Lorenzo Pope z Jastrzębia-Barkom, ale on posłał zagrywki o prędkości 104 i 102 km/h.

Bartosz Filipiak © Ślepsk Malow Suwałki

Rekord prędkości w poniedziałek w Chełmie

Na rekord pierwszej kolejki musieliśmy czekać aż do poniedziałku! I tutaj też Podziemia Kredowe ChKS Chełm przegrały po niesamowitym meczu ze Stilonem Gorzów 2:3, ale statuetka Red Bull Super Asa trafiła do zawodnika gospodarzy. Mowa o Amirhoseinie Esfandiarze , który ustanowił pierwszy rekord naszej zabawy z prędkością aż 121 km/h! I choć kolejne wyniki, bo 112 km/h Ilii Kovalova , 109 km/h Fabiana Drzyzgi i 105 km/h Dawida Dulskiego też robią wrażenia, to jednak Irańczyk zupełnie zdeklasował rywali!

Amirhossein Esfandiar odbiera statuetkę © Mateusz Bida / Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Kto zamieni float’a na uderzenie z wyskoku?

Pierwsze rozstrzygnięcia znamy, a zawodnicy też już wiedzą, że w lidze jest dodatkowa rywalizacja. Czy to oznacza, że częściej zobaczymy mocne zagrywki z wyskoku, a rzadziej tzw. zagrywki float’owe? “To byłby już mały sukces tej inicjatywy” – mówi Kuba Kochanowski. “Prawda jest taka, że we współczesnej siatkówce to właśnie mocna zagrywka z wyskoku stanowi największe wyzwanie dla przyjmujących. Zagrywki floatowe w większości przypadków udaje się przyjąć pozytywnie, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Dobrze wykonana, mocna zagrywka z wyskoku potrafi natomiast naprawdę utrudnić życie przeciwnikowi!” – dodaje środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Czekamy na drugą kolejkę i kolejne Red Bull Super Asy

Teraz czekamy na kolejne Red Bull Super Asy, a druga kolejka TAURON Ligi rozpocznie się już… we wtorek. A już za niecałe dwa tygodnie do zabawy włączymy nie tylko samych siatkarzy, ale również kibiców i to Wy zdecydujecie o tym, kto dostanie Red Bull Super Asa miesiąca . “Dzięki temu rywalizacja jest nie tylko sportowa, ale znaczenie ma również sympatia kibiców do poszczególnych zawodników. Sytuacja może się tutaj więc wyrównać” – kończy “Kochan”, który też deklaruje, że włączy się do rywalizacji. “Dajcie mi się rozkręcić! Obiecuję, że w tym sezonie 120 km/h będzie na moim liczniku” – uśmiecha się.

Jakub Kochanowski © Marcin Kin / Red Bull Polska

Klasyfikacja Red Bull Super Asów po pierwszej kolejce TAURON Ligi:

Amirhossein Esfandiar (Podziemia Kredowe ChKS Chełm) - 121,00 km/h Remigiusz Kapica (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) - 118,01 km/h Paweł Cieślik (Energa Indykpol AZS Olsztyn) - 115,99 km/h Tomasz Fornal (Aluron CMC Warta Zawiercie) - 114,01 km/h Bela Florian Bartha (Asseco Resovia Rzeszów) - 112,00 km/h Illia Kovalov (Stilon Gorzów) - 112,00 km/h Klemen Čebulj (Asseco Resovia Rzeszów) - 110,99 km/h Bartosz Filipiak (Ślepsk Malow Suwałki) - 110,99 km/h Pablo Sergio Koukartsev (NEONET Norwid Częstochowa) - 109,01 km/h Rafał Szymura (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) - 109,01 km/h