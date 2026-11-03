Czas na głosowanie na Red Bull Super Asa Miesiąca!

Rozgrywki TAURON Ligi rozkręcają się na dobre, a za nami już wszystkie październikowe spotkania, w których mieliśmy multum emocji. Jest to więc idealny czas, żeby przyjrzeć się wszystkim zagrywkom, które zyskały miano Red Bull Super Asa i… wybrać tę najlepszą! Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, potrzebujemy do tego Waszej pomocy. Przed Wami cztery najmocniejsze zagrywki, a teraz… wszystko w rękach najlepszych kibiców na świecie! A na dodatek możecie zgarnąć dwupak Red Bulla!

Zobacz cztery nominowane zagrywki:

Kto jeszcze nie słyszał o naszej akcji organizowanej wspólnie z Polską Ligą Siatkówki, to jeszcze raz szybko przypominamy. Red Bull Super As to program, do którego kwalifikuje się każda punktowa zagrywka zawodnika TAURON Ligi, która osiągnie prędkość co najmniej 100 km/h. Siatkarz, który pośle piłkę najmocniej, otrzymuje specjalną statuetkę i zostaje wpisany do rankingu Red Bull Super Asa. Następnie do gry wchodzą kibice. Każdego miesiąca wyłonimy cztery najmocniejsze serwisy, a Wy macie 48 godzin, by zagłosować na swojego faworyta! W ten sposób poznamy Red Bull Super Asa Miesiąca, a w maju zagłosujecie jeszcze na Red Bull Super Asa całego sezonu!

I trzeba przyznać, że już w październiku siatkarze niemal wszystkich drużyn pokazali siłę w tym spektakularnym elemencie siatkarskim. Łącznie mieliśmy bowiem ponad 80 Red Bull Super Asów! Było więc w czym wybierać, ale najmocniejsze okazały się zagrywki Tomasza Fornala, Lorenzo Pope’a, Yuriego Romano oraz Amirhosseina Esfandiara. Prześledźmy je!

Tomasz Fornal - 124 km/h

Gwiazdor Aluronu CMC Warty Zawiercie może poszczycić się najszybszym Red Bull Super Asem w październiku! W meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle posłał zagrywkę z niesamowitą prędkością - aż 124 km/h! Co prawda Kamil Kosiba przyjął serwis rywala, jednak piłka… uderzyła w sufit zawierciańskiej hali (choć siatkarze wiedzą, że nie jest to rzadki przypadek), a to oznaczało oczywiście punkt dla gospodarzy. Zresztą, Fornal w tym meczu popisał się jeszcze jednym Red Bull Super Asem, który osiągnął prędkość 120 km/h! To był zdecydowanie jego mecz, który zakończył nie tylko ze statuetką Red Bull Super Asa, ale również MVP całego spotkania.

Tomasz Fornal © Justyna Matjas / PLS

Yuri Romano - 123 km/h

Tylko o 1 km/h wolniejszą zagrywkę w październiku posłał Yuri Romano, czyli atakujący PGE Projektu Warszawa. Zawodnik, który w tym roku zasilił stołeczny zespół i ma być megagwiazdą TAURON Ligi, dosłownie zbombardował rywali, bo piłka poleciała pomiędzy Ilię Kovalova i Jakuba Czerwińskiego, czyli przyjmujących Stilonu Gorzów, z którym grał PGE Projekt. Warszawianie oczywiście wygrali to spotkanie 3:0, a Włoch oprócz statuetki Red Bull Super Asa został uznany również za najbardziej wartościowego gracza meczu. I nie ma się co dziwić!

Yuri Romano © Anna Sztachelska / Stilon Gorzów

Amirhossein Esfandiar - 121 km/h

Jeśli oglądaliście Red Bull Super Asa Romano, to… kolejna nasza nominacja wygląda niemal identycznie. Mowa o punktowej zagrywce Amirhosseina Esfandiara z Podziemi Kredowych ChKS Chełm, choć o 3 km/h wolniejszej. Reszta pozostaje taka sama, bo zgadza się nie tylko rywal (znów Stilon Gorzów), ale przyjmujący także posłał piłkę do piątej strefy, idealnie pomiędzy Kovalova i Lazara Marinovicia. I żaden z zawodników gorzowskiego zespołu nawet nie drgnął! A była to wyjątkowo ważna piłka, bo Irańczyk w ten sposób zakończył pierwszego seta. Cały mecz ostatecznie padł jednak łupem Stilonu, który zwyciężył po tie-breaku na inaugurację sezonu.

Amirhossein Esfandiar odbiera statuetkę © Mateusz Bida / Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Alan Souza - 120 km/h

Ostatnią propozycję przesyłamy z Bełchatowa, gdzie w niesamowitym meczu PGE GiEK Skry z PGE Projektem świetnym serwisem popisał się Alan Souza. Atakujący potwierdził, że jest kluczowym zawodnikiem żółto-czarnych, zarówno na skrzydle, jak i w polu zagrywki. Ekipę z Warszawy ten as mógł zaboleć podwójnie, bowiem trener Roberto Piazza na serwis Alana ustawił obok siebie dwóch libero: Damiana Wojtaszka oraz Macieja Olenderka, który w tym spotkaniu wystąpił jako przyjmujący. I obaj tylko patrzyli, jak zagrywka z prędkością 120 km/h wbija się w boisko w hali Energia… A Alan odebrał nie tylko statuetkę Red Bull Super Asa, ale również MVP spotkania!

Alan Souza © Paweł Piotrowski PGE GiEK Skra Bełchatów

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Głosowanie kibiców trwa do 5 listopada do godz. 10:00

Teraz mamy czas na wybór tego jednego Red Bull Super Asa, który był Waszym zdaniem najlepszy w październiku. Nie wnikamy już w preferencje - czy jest to najmocniejszy serwis, czy Wasz ulubiony zawodnik, a może drużyna, której kibicujecie? Decyzja należy do Was! Zapraszamy na stronę dedykowaną stronę Red Bull Super Asa na portalu TAURON Ligi , a na oddanie głosu macie 48 godzin - zabawę zakończymy 5 listopada o godz. 10. Mamy dla Was jeszcze coś specjalnego! Jeśli wcześniej zarejestrujecie się na stronie ( TUTAJ LINK ) i po zagłosowaniu wypełnicie nasz formularz , otrzymacie w prezencie dwupak Red Bulla !

Na koniec jako ciekawostkę dodamy, że w naszym przedsezonowym wywiadzie Kuba Kochanowski, ambasador Red Bulla, jako potencjalnego zwycięzcę Red Bull Super Asa Sezonu wskazał Wilfredo Leona . Co ciekawe, przyjmujący BOGDANKI LUK Lublin też już na swoim koncie ma statuetkę Red Bull Super Asa, ale otrzymał ją w meczu o AL-KO Superpuchar Polski , w którym posłał zagrywkę z prędkością… 132 km/h ! I pewnie trochę żałuje, że nie było to spotkanie TAURON Ligi, bo wówczas zdecydowanie by prowadził w rankingu i to pewnie przez kilka ładnych tygodni. Ale za chwilę będzie miał kolejne okazje, a znając przyjmującego wicemistrzów Polski… jeszcze może ten wynik poprawić.

Autor Red Bull Super Asa składa podpis na statuetce © Mateusz Bida / Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Ranking Red Bull Super Asów w październiku (TOP 10):

Tomasz Fornal (Aluron CMC Warta Zawiercie) – 124 km/h Yuri Romano (PGE Projekt Warszawa) – 123 km/h Amirhossein Esfandiar (Podziemia Kredowe ChKS Chełm) – 121 km/h Alan Souza (PGE GIEK SKRA Bełchatów) – 120 km/h Tomasz Fornal (Aluron CMC Warta Zawiercie) – 120 km/h Lorenzo Pope (Jastrzębski Węgiel) – 119 km/h Remigiusz Kapica (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) – 118 km/h Remigiusz Kapica (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) – 117 km/h Paweł Cieślik (Energa Indykpol AZS Olsztyn) – 116 km/h Lorenzo Pope (Jastrzębski Węgiel) – 116 km/h