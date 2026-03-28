Sezon Hard Enduro 2026: walka o 100 000$ rozpoczęta!

Sezon hard enduro 2026 oficjalnie wystartował, a pierwsze punkty Światowego Rankingu Hard Enduro został rozdane! Nowa inicjatywa powołana do życia przez organizatorów Red Bull Romaniacs oraz Red Bull Erzbergrodeo łączy najważniejsze zawody tej dyscypliny w jedną globalną klasyfikację, aby wyłonić najlepszych zawodników i pomóc się wybić wschodzącym gwiazdom na światowej scenie.
Nowy system nie tylko porządkuje świat hard enduro, ale również wprowadza realną stawkę sportową. Najlepsi zawodnicy sezonu podzielą między sobą pulę nagród wynoszącą 100 000 dolarów, co sprawia, że każdy start w zawodach zaliczanych do rankingu i każdy zdobyty punkt zyskuje na wartości.
Pierwsze punkty sezonu zostały rozdane w USA, gdzie rozegrano Grinding Stone Hard Enduro, na których nie zabrakło gwiazd światowego formatu!
Grinding Stone: pustynia, skały i walka do ostatnich metrów
Runda w Page w Arizonie to jeden z najbardziej charakterystycznych przystanków sezonu. Trasa poprowadzona po piaskowcowych mesach nad jeziorem Powell potrafi w jednej chwili oferować idealną przyczepność, by za moment zamienić się w śliską, niemal lodową pułapkę.
Tegoroczna edycja przyniosła nowy, trzydniowy format eliminacyjny, który jeszcze mocniej przesiał stawkę. Do niedzielnego finału awansowało 20 najlepszych zawodników, a walka o zwycięstwo rozegrała się między absolutną czołówką.
Decydujące starcie było pełne zwrotów akcji. Trystan Hart mimo problemów z łańcuchem i chwilowej utraty prowadzenia wrócił do gry i kontrolował tempo w końcowej fazie wyścigu. Ostatecznie wygrał z wyraźną przewagą, odnosząc trzecie zwycięstwo w historii tej imprezy.
Za jego plecami finiszował Mario Roman, który wykorzystał błędy rywali i wskoczył na drugie miejsce. Podium uzupełnił Ryder LeBlond, a w czołowej piątce znaleźli się także Cody Webb i James Flynn.
Wyniki Griding Stone Hard Enduro 2026:
- Trystan Hart (KTM) – 2:01:10
- Mario Roman (Sherco) – 2:08:54
- Ryder LeBlond (Husqvarna) – 2:15:21
- Cody Webb (Yamaha) – 2:02:32
- James Flynn (Beta) – 2:10:24
- Braxton Hintze (KTM) – 2:18:19
- Kawelo Huddy (KTM) – 2:21:12
- Branden Petrie (Beta) – 2:14:10
- Kamakana Waiwaiole-Kahalepuna (KTM) – 2:14:44
- Matthew Green (KTM) – 2:20:05
Pierwsze punkty Światowego Rankingu Hard Enduro 2026
Po pierwszych zawodach sezonu liderem rankingu został Trystan Hart, który zgarnął komplet punktów. Za nim uplasowali się Mario Roman oraz Ryder LeBlond.
Już po pierwszej rundzie widać wyraźnie, że amerykańska scena hard enduro mocno zaznacza swoją obecność w rankingu, ale obecność zawodników z Europy i RPA zapowiada globalną walkę w kolejnych miesiącach, szczególnie kiedy do gry wejdą przystanki wyższej rangi...
Klasyfikacja Światowego Rankingu Hard Enduro 2026 po pierwszej rundzie (Griding Stone):
- Trystan Hart (CAN) – 500 pkt
- Mario Roman (ESP) – 400 pkt
- Ryder LeBlond (USA) – 350 pkt
- Cody Webb (USA) – 313 pkt
- James Flynn (USA) – 275 pkt
- Braxton Hintze (USA) – 250 pkt
- Kawelo Huddy (USA) – 225 pkt
- Branden Petrie (CAN) – 210 pkt
- Kamakana Waiwaiole-Kahalepuna (USA) – 195 pkt
- Matthew Green (RSA) – 180 pkt
- Alfredo Gomez (ESP) – 170 pkt
- Ryder Guest (USA) – 160 pkt
- Quinn Wentzel (USA) – 150 pkt
- Tobin Miller (USA) – 146 pkt
- Niko Piazza (USA) – 143 pkt
- Ayden Marinchek (USA) – 139 pkt
- Cooper Abbott (USA) – 135 pkt
- Makana Barger (USA) – 133 pkt
- Riley Bender (USA) – 130 pkt
- Coran Calvert (USA) – 128 pkt
Hard Enduro World Ranking – nowy format, kuszące nagrody
Hard Enduro w ostatnich latach przeżywało dynamiczny rozwój, jednak pierwsze skrzypce grała seria Mistrzostw Świata Hard Enduro. Nie sposób jednak zawrzeć jej kalendarzu wszystkie najważniejsze zawody i zapewnić szansę rywalizację utalentowanym zawodnikom z całego świata. Właśnie po to powstał Światowy Ranking Hard Enduro!
System Hard Enduro World Ranking zainspirowany klasyfikacją ATP stosowaną w tenisie opiera się na punktacji przypisanej do zawodów o różnej randze – od największych imprez promowanych największą ilością punktów (Supreme Events****), przez prestiżowe imprezy (Premium***), aż po rozwijające się wydarzenia (Masters** i Challenger*). Zawodnicy zbierają punkty przez cały sezon, niezależnie od tego, na którym kontynencie startują. Jedynym ograniczeniem jest zsumowanie punktów 8 najlepszyc wyników w każdej z kategorii.
- **** - do zdobycia 1500 punktów za zwycięstwo
- *** - do zdobycia 1000 punktów za zwycięstwo
- ** - do zdobycia 500 punktów za zwycięstwo
- * - do zdobycia 500 punktów za zwycięstwo
To oznacza jedno:
liczy się nie tylko wygrywanie pojedynczych zawodów, ale regularność w najtrudniejszych wyścigach świata.
Początek sezonu i zmiana ukłądu sił?
Start sezonu 2026 pokazuje, że HEWR może szybko stać się jednym z najważniejszych punktów odniesienia w hard enduro. Połączenie największych imprez, globalnego zasięgu i realnej stawki finansowej sprawia, że zawodnicy mają dodatkową motywację, by pojawiać się na jak największej liczbie rund.
Tym bardziej, że brak obecności na zawodach Griding Stone aktualnego Mistrza Świata Hard Enduro - Manula Lettenbichlera, czy Billy'ego Bolta dał szansę wyjścia na prowadzenie w rankingu innym gwiazdom tego sportu.
Jeśli tempo rywalizacji utrzyma się na poziomie, jaki zobaczyliśmy w Arizonie, jedno jest pewne – walka o końcowe zwycięstwo i główne nagrody Światowego Rankingu Hard Enduro (HEWR) może okazać się jedną z najciekawszych historii sezonu 2026.
