Znamy pełny kalendarz WRC 2027. Nowe lokalizacje i aż 15 rund!

Od oblodzonych dróg Monte Carlo i zakurzonych tras w Kenii, po asfaltowe odcinki w Japonii i na Wyspach Kanaryjskich – Rajdowe Mistrzostwa Świata w 2027 po raz kolejny wystawią kierowców na wyjątkową próbę. Po pełnym wrażeń sezonie 2026, w swojej 57. edycji mistrzostwa będą liczyć aż 15 rund. Kierowcy powalczą o tytuł na pięciu kontynentach, a do serii wchodzą nowe imprezy - w USA i Wielkiej Brytanii.

01 Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata WRC 2027

Kalendarz WRC 2027 obejmuje rekordową liczbę 15 rajdów na pięciu kontynentach, a wśród nowości znalazły się Rally US i Rally United Kingdom. Zgodnie z tradycją sezon rozpocznie się Rajdem Monte Carlo w dniach 21–24 stycznia, a potem kierowcy wyruszą w podróż dookoła świata. Cykl zakończy się Rajdem Arabii Saudyjskiej w dniach 25–28 listopada.

Event Date Rally Location 1. January 21–24 Rallye Monte-Carlo Monaco 2. February 18–21 Rally Sweden Umeå 3. March 18–21 Safari Rally Kenya Naivasha 4. April 8–11 Croatia Rally Rijeka 5. May 6–9 Rally Islas Canarias Las Palmas 6. June 3–6 Rally Japan Aichi 7. June 24–27 Acropolis Rally Greece Loutraki 8. July 8–11 Rally d’Italia Rome 9. July 22–25 Rally Estonia Tartu 10. July 29–August 1 Rally Finland Jyväskylä 11. August 26–29 Rally US Knoxville 12. September 30–October 3 Rally Scotland Aberdeen 13. October 21–24 Rally del Paraguay Encarnación 14. November 4–7 Rally Chile BioBío Concepción 15. November 25–28 Rally Saudi Arabia Jeddah

02 Najważniejsze wydarzenia Mistrzostw Świata w Rajdach 2026

W 2026 cykl WRC dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Najlepsi kierowcy rajdowi świata zmagali się na śniegu, szutrze i asfalcie. Od oblodzonych górskich dróg w Monte Carlo po wyboiste trasy w Kenii i szybkie odcinki specjalne w Finlandii – w walce o punkty do klasyfikacji generalnej zespoły musiały radzić sobie z ciągle zmieniającymi się warunkami.

Walka o tytuł trwała do samego końca. Kierowcy Toyoty - Elfyn Evans, Oliver Solberg i Sami Pajar - przed ostatnią rundą na Sardynii mieli szanse na tytuł mistrzowski. Solberg wygrał finałowy rajd, ale to Evans po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza świata, wyprzedzając rywala o zaledwie pięć punktów. O wszystkim decydował dramatyczny, ostatni odcinek specjalny!

03 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Włoch-Sardynii 2026

Data : 1–4 października 2026 r.

Miejsce : Olbio, Sardynia

Nawierzchnia : szutrowa

Runda : 13 z 14

Elfyn Evans po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza świata FIA w rajdach samochodowych po niesamowitym finale w Rajdzie Włoch-Sardynii, który rozstrzygnął się dopiero na ostatnich zakrętach sezonu.

Evans wjechał na ostatni odcinek specjalny wiedząc, że walka o mistrzostwo z Oliverem Solbergiem rozstrzygnie się na właśnie między nimi.

Evans ukończył przejazd jako pierwszy. Potem do ataku ruszył Solberg, który kilometr przed metą miał 1,9 s przewagi nad Walijczykiem. Jednak zaledwie kilka zakrętów przed finiszem Szwed wypadł z trasy! Wrócił na nią i ukończył oes, ale stracił szansę na złoto! Mistrzem zostali Evans i jego pilot Scott Martin.

04 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Chile Bio Bío 2026

Data: 10–13 września 2026 r.

Miejsce: Concepción, Chile

Nawierzchnia : szutrowa

Runda : 12 z 14

Oliver Solberg odniósł wspaniałe zwycięstwo w Rajdzie Chile, a zespół Toyota GAZOO Racing zapewnił sobie szósty z rzędu tytuł mistrza świata konstruktorów w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sięgając po 10 tytuł zespół wyrównał historyczny rekord wśród konstruktorów.

Solberg i jego pilot Elliott Edmondson przez trzy dni jechali spokojnie i pewnie, pokonując dziewięciokrotnego mistrza świata Sébastiena Ogiera o 16,6 sekundy. Trzecie miejsce zajął Adrien Fourmaux z Hyundaia, tracąc do lidera 33,3 sekundy.

Ten wynik sprawił, że walka o mistrzostwo stała się jeszcze bardziej zacięta. Elfyn Evans nadal prowadził w klasyfikacji generalnej z 230 punktami, ale zwycięstwo Solberga zbliżyło go do walijskiego kierowcy na odległość zaledwie 21 punktów.

05 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Paragwaju 2026

Data: 27–30 sierpnia 2026 r.

Miejsce: Encarnación, Paragwaj

Nawierzchnia: szutrowa

Runda: 11 z 14

Sami Pajari i Marko Salminen zapisali się w historii WRC podczas Rajdu Paragwaju, odnosząc trzecie z rzędu zwycięstwo i stając się pierwszą załogą, która po debiutanckim triumfie dołożyła do swojego CV dwa kolejne. Fiński duet wyprzedził o 25,8 sekundy załogę Hyundaia – Haydena Paddona i Johna Kennarda, a podium zamknął Adrien Fourmaux.

Ten wynik sprawił, że trzy rundy przed końcem cyklu walka o mistrzostwo WRC wśród kierowców stała się jeszcze bardziej zacięta. Elfyn Evans utrzymał prowadzenie z 216 punktami po zajęciu czwartego miejsca, ale Pajari zbliżył się do niego na 20 punktów. Solberg pozostał w grze o tytuł, zajmując trzecie miejsce i wygrywając Power Stage.

06 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Finlandii 2026

Data : 30 lipca – 2 sierpnia 2026 r.

Miejsce : Jyväskylä, Finlandia

Nawierzchnia : szutrowa

Runda : 10 z 14

W niedzielę Sami Pajari odniósł fenomenalne zwycięstwo na własnym terenie podczas Secto Rally Finland. Fin zaliczył niesamowity dublet w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA, zwyciężając zaledwie dwa tygodnie po swoim pierwszym sukcesie w Estonii.

Elfyn Evans dachował w sobotę, a mimo to zajął trzecie miejsce w rajdzie. Walijczykowi pomogli wrócić na trasę kibice, dzięki czemu dojechał do mety mocno uszkodzonym GR Yaris Rally1, a mechanicy Toyoty przeprowadzili gruntowną naprawę podczas południowego serwisu. Lider klasyfikacji generalnej wynagrodził ich wysiłki, wygrywając niedzielny Wolf Power Stage i wyprzedzając Solberga zaledwie o 0,025 sekundy!

07 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Estonii 2026

Data : 16–19 lipca 2026 r.

Miejsce : Tartu, Estonia

Nawierzchnia : szutrowa

Runda : 9 z 14

Sami Pajari został 83. kierowcą w historii, który wygrał rajd Mistrzostwa Świata WRC. Jego triumf w Delfi Rally Estonia mocno zamieszał w klasyfikacji generalnej cyklu.

Pajari, który prowadził od początku do końca, dopisał 28 punktów do generalki i awansował na trzecie miejsce w serii, tracąc 33 punkty do liderującego w mistrzostwach kolegi z zespołu, Elfyna Evansa.

Pajari i jego fiński pilot, Marko Salminenem, wygrali 12 szutrowych oesów i wyprzedzili Olivera Solberga o 19,5 s. Na podium stanął też Adrien Fourmaux z Hyundaia, który stracił do lidera 53,8 s.

08 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Akropolu w Grecji 2026

Data: 25–28 czerwca 2026 r.

Miejsce: Loutraki, Grecja

Nawierzchnia: szutrowa

Runda: 8 z 14

Sébastien Ogier wygrał rajd EKO Acropolis Rally Greece po zaciętej walce z Thierry’m Neuville’em . O sukcesie zdecydowała świetna postawa na niedzielnych odcinkach specjalnych.

Ogier wygrał z przewagą 58,3 s. Na decydujących kilometrach był niemal bezbłędny, triumfując w prestiżowych oesach Super Sunday oraz Wolf Power Stage. Było to 69. zwycięstwo Ogiera w rajdzie WRC i jego drugie zwycięstwo w Grecji - wcześniej był najlepszy pod Akropolem 15 lat temu.

09 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Japonii 2026

Data: 28–31 maja 2026 r.

Miejsce: Aichi, Japonia

Nawierzchnia: asfalt

Runda: 7 z 14

Elfyn Evans odniósł swoje trzecie zwycięstwo w Rajdzie Japonii FORUM8 i umocnił się na pozycji lidera w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Wygrana na domowych trasach była szczególnie prestiżowa dla zespołu Toyota Gazoo Racing.

Walijczyk objął prowadzenie na drugim, piątkowym odcinku specjalnym i nie oddał go do końca rajdu. Na dwudziestu wymagających oesach w Aichi i Gifu Pokonał obrońcę tytułu Sébastiena Ogiera o 12,8 s.

Sami Pajari uzupełnił podium, tracąc do lidera 51,4 s, a lokalny bohater Takamoto Katsuta zajął czwarte miejsce – dzięki temu Toyota zajęła cztery pierwsze miejsca na własnym terenie.

10 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Portugalii 2026

Data: 7–10 maja 2026 r.

Miejsce: Matosinhos, Portugalia

Nawierzchnia: szutrowa

Runda: 6 z 14

Rajd Portugalii wygrał Thierry Neuville, który pokonał Olivera Solberga o 16,3 sekundy. Neuville i jego pilot Martijn Wydaeghe, zapewnili Hyundaiowi pierwsze zwycięstwo w sezonie. W imprezie długo prowadził Sébastien Ogier, ale na przedostatnim oesie złapał gumę i odpadł z rywalizacji.

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Szutrowy rajd w okolicach Porto był wielkim wyzwaniem dla kierowców i zespołów. Warunki były bardzo zmienne, a padający deszcz utrudniał jazdę w głębokich koleinach. Prowadzenie w rajdzie wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk - klasyfikację otwierali Ogier, Neuville, Solberg i Fourmaux.

Neuville zachował zimną krew na ostatnich odcinkach, wykorzystał pech Ogiera i dowiózł zwycięstwo. Ten wynik tchnął nadzieję w zespół Hyundaia i przerwał świetną passę Toyoty.

11 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Islas Canarias 2026

Data : 23–26 kwietnia 2026 r.

Miejsce : Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania

Nawierzchnia : asfalt

Runda : 5 z 14

Na Wyspach Kanaryjskich swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł Sébastien Ogier. Francuz pokonał Elfyna Evansa o blisko 20 sekund. Podium uzupełnił Sami Pajari. Długo wydawało się, że najpoważniejszym kandydatem do walki o wygraną będzie Solberg, ale w deszczowych i mglistych warunkach kierowca Toyoty rozbił samochód i musiał wycofać się z rywalizacji.

Na czele klasyfikacji generalnej kierowców weekend w Hiszpanii zakończył Evans. Walijczyk miał 2 punkty przewagi nad Takamoto Katsudą i 29 nad Pajarim. Zespół Toyota Gazoo Racing zaliczył 300. podium w historii swoich startów w serii WRC.

12 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Chorwacji 2026

Data : 9–12 kwietnia 2026 r.

Miejsce : Rijeka, Chorwacja

Nawierzchnia : asfalt

Runda : 4 z 14

Takamoto Katsuta w niedzielę wyrwał wygraną w Rajdzie Chorwacji po tym, jak jego rywal z Hyundaia, Thierry Neuville, wypadł z trasy na odcinku specjalnym Wolf Power Stage.

Neuville wydawał się pewnym kandydatem do pierwszego zwycięstwa Hyundaia w sezonie, wjeżdżając na ostatni odcinek z przewagą ponad minuty. Belg stracił jednak szansę na sukces uderzając w betonowy blok i uszkadzając zawieszenie kilka kilometrów przed metą rajdu.

Dzięki temu Katsuta i jego pilot Aaron Johnston odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA.

13 Najważniejsze wydarzenia z Rajdu Safari w Kenii 2026

Data : 12–15 marca 2026 r.

Miejsce : Naivasha, Kenia

Nawierzchnia : szutrowa

Runda : 3 z 14

Takamoto Katsuta z zespołu Toyota Gazoo Racing odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WRC, wygrywając kultowy Rajd Safari rozgrywany na bezdrożach Kenii. Katsuta został pierwszym japońskim kierowcą, który wygrał rundę WRC od czasu triumfu Kenjiro Shinozuki w Rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej w 1992 roku!

Rozpoczynając niedzielny, ostatni etap z prawie 90-sekundową przewagą, Katsuta oparł się pokusie walki o zwycięstwa na poszczególnych odcinkach. Zamiast tego ostrożnie pokonywał trudny teren, żeby zapewnić sobie zwycięstwo w całym rajdzie i awansować na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

14 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Szwecji 2026

Data : 12–15 lutego 2026 r.

Miejsce : Umeå, Västerbotten, Szwecja

Nawierzchnia : śnieg

Runda : 2 z 14

Elfyn Evans zapewnił sobie zwycięstwo w Rajdzie Szwecji, wyprzedzając kolegę z zespołu Takamoto Katsutę o 14,3 sekundy. Trzecie miejsce zajął Sami Pajari. Dzięki temu Toyota Gazoo Racing stała się pierwszym producentem od czasów Citroëna w 2010 roku, który dwukrotnie z rzędu zajął wszystkie miejsca na podium w WRC.

Zwycięstwo walijskiego kierowcy zapewniło mu pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata w Rajdach FIA, z 13-punktową przewagą nad Oliverem Solbergiem. W klasyfikacji konstruktorów Toyota zwiększyła swoją przewagę nad Hyundaiem do 52 punktów.

15 Najważniejsze wydarzenia Rajdu Monte Carlo 2026

Data : 22–25 stycznia 2026 r.

Miejsce : Monte Carlo, Monako

Nawierzchnia : asfalt

Runda : 1 z 14

Oliver Solberg wygrał 94. Rajd Monte Carlo, wyprzedzając swojego kolegę z zespołu, Elfyna Evansa, o 51,8 s. Trzecie miejsce zajął Sébastien Ogier, dzięki czemu zespół Toyota Gazoo Racing zajął wszystkie miejsca na podium. Solberg został najmłodszym zwycięzcą w historii tej imprezy w erze współczesnego WRC, prowadząc od samego początku rajdu.