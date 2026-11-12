Znamy pełny kalendarz WRC 2027. Nowe lokalizacje i aż 15 rund!

Od oblodzonych dróg Monte Carlo i zakurzonych tras w Kenii, po asfaltowe odcinki w Japonii i na Wyspach Kanaryjskich – Rajdowe Mistrzostwa Świata w 2027 po raz kolejny wystawią kierowców na wyjątkową próbę. Po pełnym wrażeń sezonie 2026, w swojej 57. edycji mistrzostwa będą liczyć aż 15 rund. Kierowcy powalczą o tytuł na pięciu kontynentach, a do serii wchodzą nowe imprezy - w USA i Wielkiej Brytanii.
01
Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata WRC 2027
Kalendarz WRC 2027 obejmuje rekordową liczbę 15 rajdów na pięciu kontynentach, a wśród nowości znalazły się Rally US i Rally United Kingdom. Zgodnie z tradycją sezon rozpocznie się Rajdem Monte Carlo w dniach 21–24 stycznia, a potem kierowcy wyruszą w podróż dookoła świata. Cykl zakończy się Rajdem Arabii Saudyjskiej w dniach 25–28 listopada.
02
Najważniejsze wydarzenia Mistrzostw Świata w Rajdach 2026
W 2026 cykl WRC dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Najlepsi kierowcy rajdowi świata zmagali się na śniegu, szutrze i asfalcie. Od oblodzonych górskich dróg w Monte Carlo po wyboiste trasy w Kenii i szybkie odcinki specjalne w Finlandii – w walce o punkty do klasyfikacji generalnej zespoły musiały radzić sobie z ciągle zmieniającymi się warunkami.
Walka o tytuł trwała do samego końca. Kierowcy Toyoty - Elfyn Evans, Oliver Solberg i Sami Pajar - przed ostatnią rundą na Sardynii mieli szanse na tytuł mistrzowski. Solberg wygrał finałowy rajd, ale to Evans po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza świata, wyprzedzając rywala o zaledwie pięć punktów. O wszystkim decydował dramatyczny, ostatni odcinek specjalny!
03
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Włoch-Sardynii 2026
Elfyn Evans po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza świata FIA w rajdach samochodowych po niesamowitym finale w Rajdzie Włoch-Sardynii, który rozstrzygnął się dopiero na ostatnich zakrętach sezonu.
Evans wjechał na ostatni odcinek specjalny wiedząc, że walka o mistrzostwo z Oliverem Solbergiem rozstrzygnie się na właśnie między nimi.
Evans ukończył przejazd jako pierwszy. Potem do ataku ruszył Solberg, który kilometr przed metą miał 1,9 s przewagi nad Walijczykiem. Jednak zaledwie kilka zakrętów przed finiszem Szwed wypadł z trasy! Wrócił na nią i ukończył oes, ale stracił szansę na złoto! Mistrzem zostali Evans i jego pilot Scott Martin.
04
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Chile Bio Bío 2026
Oliver Solberg odniósł wspaniałe zwycięstwo w Rajdzie Chile, a zespół Toyota GAZOO Racing zapewnił sobie szósty z rzędu tytuł mistrza świata konstruktorów w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sięgając po 10 tytuł zespół wyrównał historyczny rekord wśród konstruktorów.
Ten wynik sprawił, że walka o mistrzostwo stała się jeszcze bardziej zacięta. Elfyn Evans nadal prowadził w klasyfikacji generalnej z 230 punktami, ale zwycięstwo Solberga zbliżyło go do walijskiego kierowcy na odległość zaledwie 21 punktów.
05
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Paragwaju 2026
Sami Pajari i Marko Salminen zapisali się w historii WRC podczas Rajdu Paragwaju, odnosząc trzecie z rzędu zwycięstwo i stając się pierwszą załogą, która po debiutanckim triumfie dołożyła do swojego CV dwa kolejne. Fiński duet wyprzedził o 25,8 sekundy załogę Hyundaia – Haydena Paddona i Johna Kennarda, a podium zamknął Adrien Fourmaux.
Ten wynik sprawił, że trzy rundy przed końcem cyklu walka o mistrzostwo WRC wśród kierowców stała się jeszcze bardziej zacięta. Elfyn Evans utrzymał prowadzenie z 216 punktami po zajęciu czwartego miejsca, ale Pajari zbliżył się do niego na 20 punktów. Solberg pozostał w grze o tytuł, zajmując trzecie miejsce i wygrywając Power Stage.
06
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Finlandii 2026
W niedzielę Sami Pajari odniósł fenomenalne zwycięstwo na własnym terenie podczas Secto Rally Finland. Fin zaliczył niesamowity dublet w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA, zwyciężając zaledwie dwa tygodnie po swoim pierwszym sukcesie w Estonii.
Elfyn Evans dachował w sobotę, a mimo to zajął trzecie miejsce w rajdzie. Walijczykowi pomogli wrócić na trasę kibice, dzięki czemu dojechał do mety mocno uszkodzonym GR Yaris Rally1, a mechanicy Toyoty przeprowadzili gruntowną naprawę podczas południowego serwisu. Lider klasyfikacji generalnej wynagrodził ich wysiłki, wygrywając niedzielny Wolf Power Stage i wyprzedzając Solberga zaledwie o 0,025 sekundy!
07
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Estonii 2026
Sami Pajari został 83. kierowcą w historii, który wygrał rajd Mistrzostwa Świata WRC. Jego triumf w Delfi Rally Estonia mocno zamieszał w klasyfikacji generalnej cyklu.
Pajari, który prowadził od początku do końca, dopisał 28 punktów do generalki i awansował na trzecie miejsce w serii, tracąc 33 punkty do liderującego w mistrzostwach kolegi z zespołu, Elfyna Evansa.
Pajari i jego fiński pilot, Marko Salminenem, wygrali 12 szutrowych oesów i wyprzedzili Olivera Solberga o 19,5 s. Na podium stanął też Adrien Fourmaux z Hyundaia, który stracił do lidera 53,8 s.
08
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Akropolu w Grecji 2026
Sébastien Ogier wygrał rajd EKO Acropolis Rally Greece po zaciętej walce z Thierry’m Neuville’em. O sukcesie zdecydowała świetna postawa na niedzielnych odcinkach specjalnych.
Ogier wygrał z przewagą 58,3 s. Na decydujących kilometrach był niemal bezbłędny, triumfując w prestiżowych oesach Super Sunday oraz Wolf Power Stage. Było to 69. zwycięstwo Ogiera w rajdzie WRC i jego drugie zwycięstwo w Grecji - wcześniej był najlepszy pod Akropolem 15 lat temu.
09
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Japonii 2026
Data: 28–31 maja 2026 r.
Miejsce: Aichi, Japonia
Nawierzchnia: asfalt
Runda: 7 z 14
Elfyn Evans odniósł swoje trzecie zwycięstwo w Rajdzie Japonii FORUM8 i umocnił się na pozycji lidera w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Wygrana na domowych trasach była szczególnie prestiżowa dla zespołu Toyota Gazoo Racing.
Walijczyk objął prowadzenie na drugim, piątkowym odcinku specjalnym i nie oddał go do końca rajdu. Na dwudziestu wymagających oesach w Aichi i Gifu Pokonał obrońcę tytułu Sébastiena Ogiera o 12,8 s.
Sami Pajari uzupełnił podium, tracąc do lidera 51,4 s, a lokalny bohater Takamoto Katsuta zajął czwarte miejsce – dzięki temu Toyota zajęła cztery pierwsze miejsca na własnym terenie.
10
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Portugalii 2026
Rajd Portugalii wygrał Thierry Neuville, który pokonał Olivera Solberga o 16,3 sekundy. Neuville i jego pilot Martijn Wydaeghe, zapewnili Hyundaiowi pierwsze zwycięstwo w sezonie. W imprezie długo prowadził Sébastien Ogier, ale na przedostatnim oesie złapał gumę i odpadł z rywalizacji.
Szutrowy rajd w okolicach Porto był wielkim wyzwaniem dla kierowców i zespołów. Warunki były bardzo zmienne, a padający deszcz utrudniał jazdę w głębokich koleinach. Prowadzenie w rajdzie wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk - klasyfikację otwierali Ogier, Neuville, Solberg i Fourmaux.
Neuville zachował zimną krew na ostatnich odcinkach, wykorzystał pech Ogiera i dowiózł zwycięstwo. Ten wynik tchnął nadzieję w zespół Hyundaia i przerwał świetną passę Toyoty.
11
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Islas Canarias 2026
Na Wyspach Kanaryjskich swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł Sébastien Ogier. Francuz pokonał Elfyna Evansa o blisko 20 sekund. Podium uzupełnił Sami Pajari. Długo wydawało się, że najpoważniejszym kandydatem do walki o wygraną będzie Solberg, ale w deszczowych i mglistych warunkach kierowca Toyoty rozbił samochód i musiał wycofać się z rywalizacji.
Na czele klasyfikacji generalnej kierowców weekend w Hiszpanii zakończył Evans. Walijczyk miał 2 punkty przewagi nad Takamoto Katsudą i 29 nad Pajarim. Zespół Toyota Gazoo Racing zaliczył 300. podium w historii swoich startów w serii WRC.
12
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Chorwacji 2026
Takamoto Katsuta w niedzielę wyrwał wygraną w Rajdzie Chorwacji po tym, jak jego rywal z Hyundaia, Thierry Neuville, wypadł z trasy na odcinku specjalnym Wolf Power Stage.
Neuville wydawał się pewnym kandydatem do pierwszego zwycięstwa Hyundaia w sezonie, wjeżdżając na ostatni odcinek z przewagą ponad minuty. Belg stracił jednak szansę na sukces uderzając w betonowy blok i uszkadzając zawieszenie kilka kilometrów przed metą rajdu.
Dzięki temu Katsuta i jego pilot Aaron Johnston odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA.
13
Najważniejsze wydarzenia z Rajdu Safari w Kenii 2026
Takamoto Katsuta z zespołu Toyota Gazoo Racing odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WRC, wygrywając kultowy Rajd Safari rozgrywany na bezdrożach Kenii. Katsuta został pierwszym japońskim kierowcą, który wygrał rundę WRC od czasu triumfu Kenjiro Shinozuki w Rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej w 1992 roku!
Rozpoczynając niedzielny, ostatni etap z prawie 90-sekundową przewagą, Katsuta oparł się pokusie walki o zwycięstwa na poszczególnych odcinkach. Zamiast tego ostrożnie pokonywał trudny teren, żeby zapewnić sobie zwycięstwo w całym rajdzie i awansować na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
14
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Szwecji 2026
Data: 12–15 lutego 2026 r.
Miejsce: Umeå, Västerbotten, Szwecja
Nawierzchnia: śnieg
Runda: 2 z 14
Elfyn Evans zapewnił sobie zwycięstwo w Rajdzie Szwecji, wyprzedzając kolegę z zespołu Takamoto Katsutę o 14,3 sekundy. Trzecie miejsce zajął Sami Pajari. Dzięki temu Toyota Gazoo Racing stała się pierwszym producentem od czasów Citroëna w 2010 roku, który dwukrotnie z rzędu zajął wszystkie miejsca na podium w WRC.
Zwycięstwo walijskiego kierowcy zapewniło mu pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata w Rajdach FIA, z 13-punktową przewagą nad Oliverem Solbergiem. W klasyfikacji konstruktorów Toyota zwiększyła swoją przewagę nad Hyundaiem do 52 punktów.
15
Najważniejsze wydarzenia Rajdu Monte Carlo 2026
Oliver Solberg wygrał 94. Rajd Monte Carlo, wyprzedzając swojego kolegę z zespołu, Elfyna Evansa, o 51,8 s. Trzecie miejsce zajął Sébastien Ogier, dzięki czemu zespół Toyota Gazoo Racing zajął wszystkie miejsca na podium. Solberg został najmłodszym zwycięzcą w historii tej imprezy w erze współczesnego WRC, prowadząc od samego początku rajdu.