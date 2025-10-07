Speedway Grand Prix 2026: Poznaliśmy dzikie karty i pełen skład cyklu

Trzeci był

Leon Madsen

dla którego będzie to powrót do cyklu po jedno sezonowej przerwie. Czwarte miejsce zajął Andrzej Lebiediew, ale on utrzymał się w Grand Prix, więc z Challenge’a wskoczy za to

Michael Jepsen Jensen

, który zanotował świetny sezon. Duńczyk wystąpił podczas ostatniej rundy w Vojens jako “dzika karta” i zajął wtedy 3. miejsce, więc można być pewnym, że Jensen będzie groźnym rywalem dla czołówki.