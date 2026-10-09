Żużlowe SGP 2027 - sprawdź terminarz i listę startową

Tegoroczny cykl

Grand Prix

trzymał kibiców w napięciu do ostatniego biegu! Finałową rundę w Toruniu wygrał

Robert Lambert

, który triumfował także w klasyfikacji generalnej i tym samym sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo świata w karierze! Srebrny medal powędrował z kolei do

Bartosza Zmarzlika

. 31-latek przerwał swoją czteroletnią serię, kiedy to stawał na najwyższym stopniu podium w całym cyklu Grand Prix. Brązowy krążek wywalczył z kolei

Brady Kurtz

.