Żużlowe SGP 2027 - sprawdź terminarz i listę startową

Tegoroczny cykl Grand Prix trzymał kibiców w napięciu do ostatniego biegu! Finałową rundę w Toruniu wygrał Robert Lambert, który triumfował także w klasyfikacji generalnej i tym samym sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo świata w karierze! Srebrny medal powędrował z kolei do Bartosza Zmarzlika. 31-latek przerwał swoją czteroletnią serię, kiedy to stawał na najwyższym stopniu podium w całym cyklu Grand Prix. Brązowy krążek wywalczył z kolei Brady Kurtz.
Poza wyżej wymienioną trójką, w cyklu Grand Prix utrzymali się Michael Jepsen Jensen, Patryk Dudek, Leon Madsen oraz Max Fricke. Z Grand Prix Challenge awans uzyskali Rohan Tungate, Kacper Woryna, Kim Nilsson oraz Andrzej Lebiediew.
Organizatorzy mieli do dyspozycji z kolei cztery stałe “dzikie karty” na sezon 2027. Jedną z nich otrzymał Polak - Maciej Janowski, który po trzech latach przerwy wraca do cyklu jako pełnoprawny zawodnik SGP. Organizatorzy docenili również Jacka Holdera i Dana Bewleya, którzy przez sporą część tego sezonu leczyli kontuzje.
Ostatnią przepustkę otrzymał Fredrik Lindgren, który także borykał się z urazami. Tę nominację można uznać jednak za drobną niespodziankę, bo częściej mówiono jednak, że czwartą “dziką kartę” może otrzymać Anders Thomsen lub Jan Kvech.
Lista startowa Speedway Grand Prix 2027:
1. Robert Lambert (Wielka Brytania)
2. Bartosz Zmarzlik (Polska)
3. Brady Kurtz (Australia)
4. Michael Jepsen Jensen (Dania)
5. Patryk Dudek (Polska)
6. Leon Madsen (Dania)
7. Max Fricke (Australia)
8. Kacper Woryna (Polska)
9. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
10. Jack Holder (Australia)
11. Fredrik Lindgren (Szwecja)
12. Daniel Bewley (Wielka Brytania)
13. Maciej Janowski (Polska)
14. Kim Nilsson (Szwecja)
15. Rohan Tungate (Australia)
Nie tak dawno temu poznaliśmy również terminarzy cyklu Speedway Grand Prix na sezon 2027! Na przyszły rok zaplanowano 11 rund, z czego trzy z nich mają odbyć się w Polsce - na torach w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu.
Zmagania o indywidualne mistrzostwo świata rozpoczną się 1 maja w chorwackim Gorican. To powrót na ten tor po trzech latach przerwy. Nowością w terminarzu jest także Ipswich i Adelajda. W Australii odbędą się aż dwie rundy, ale nic w tym dziwnego, skoro zawodnicy będą musieli pokonać aż tyle kilometrów. Z tego powodu zakończenie sezonu Grand Prix zaplanowane jest na tak późną datę - 30 października 2027 roku!
Ciekawostką jest fakt, że żadna z rund nie odbędzie się w Niemczech lub Szwecji, które znajdowały się przecież w tegorocznym terminarzu. To może się jeszcze jednak zmienić, ponieważ promotor cyklu nie ogłosił jak dotąd organizatora czwartej rundy przyszłorocznych mistrzostw świata.
Kalendarz cyklu SGP 2027:
1. runda - 1 maja Gorican (Chorwacja)
2. runda - 15 maja Warszawa (Polska)
3. runda - 29 maja Praga (Czechy)
4. runda - 12 czerwca (gospodarz do ogłoszenia)
5. runda - 3 lipca Wrocław (Polska)
6. runda - 17 lipca Ryga (Łotwa)
7. runda - 14 sierpnia Ipswich (Wielka Brytania)
8. runda - 8 września Vojens (Dania)
9. runda - 25 września Toruń (Polska)
10. runda - 29 października Adelaida (Australia)
11. runda - 30 października Adelaida (Australia)