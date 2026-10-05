Maciej Janowski z dziką kartą do Speedway Grand Prix 2027!

Obecny sezon był bardzo dobry dla Macieja Janowskiego, ale zarazem dość pechowy. W

Grand Prix Challenge

był krok od kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, ale zanotował defekt w swoim ostatnim starcie i nie znalazł się w czołówce promującej awans. Do samego końca walczył również

w cyklu SEC

, gdzie promocję do Grand Prix otrzymuje tylko złoty medalista. Ostatecznie mistrzem Europy został Leon Madsen, a “Magic” sięgnął po srebrny krążek.