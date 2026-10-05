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Żużel
Maciej Janowski z dziką kartą do Speedway Grand Prix 2027!
“Magic” wraca do cyklu Grand Prix! Polski żużlowiec otrzymał od organizatorów stałą “dziką kartę” na sezon 2027! Decyzja została ogłoszona 5 października 2026.
Maciej Janowski będzie więc mógł walczyć o poprawę swojego najlepszego wyniku z 2022 roku, kiedy to zdobył brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata.
Obecny sezon był bardzo dobry dla Macieja Janowskiego, ale zarazem dość pechowy. W Grand Prix Challenge był krok od kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, ale zanotował defekt w swoim ostatnim starcie i nie znalazł się w czołówce promującej awans. Do samego końca walczył również w cyklu SEC, gdzie promocję do Grand Prix otrzymuje tylko złoty medalista. Ostatecznie mistrzem Europy został Leon Madsen, a “Magic” sięgnął po srebrny krążek.
W tym roku organizatorzy Grand Prix mieli do dyspozycji aż cztery “dzikie karty” na przyszłoroczny sezon. Postanowili jednak ogłaszać je pojedynczo, a nie za jednym zamachem. Padło na to, że jako pierwszy to wyróżnienie otrzymał polski żużlowiec, Maciej Janowski.
„Uważam, że to był bardzo udany sezon. Jestem gotowy na trudne wyzwanie, jakim jest GP. Każdego dnia ciężko pracuję, by tam wrócić. Spędziłem w Grand Prix wiele lat i jeśli się ścigasz, to chcesz to robić na najwyższym poziomie, a takim właśnie jest GP. Byłbym bardzo zadowolony z powrotu. Przez ostatnie dwa lata rywalizacja była tam niezwykle emocjonująca; śledziłem ją z uśmiechem na twarzy. Świetnie byłoby tam wrócić i znów podjąć to wyzwanie” - mówił ostatnio Janowski na łamach oficjalnej strony Speedway Grand Prix.
“Magic” był pełnoprawnym zawodnikiem cyklu Grand Prix w latach 2015-2023. W tym czasie udało mu się zdobyć jeden medal indywidualnych mistrzostw świata na żużlu - brązowy w sezonie 2022.
Janowski w trakcie swojej kariery stawał na podium turniejów Grand Prix aż 27 razy, z czego 8 razy wygrywał rundę! 35-latek triumfował dwukrotnie w duńskim Horsens, ale również w Daugavpils, Cardiff, Hallstavik, Teterowie, Pradze i we Wrocławiu.
Z występów na krajowym podwórku w tym roku, Maciej Janowski może być również bardzo zadowolony. W niedzielę wywalczył z Betard Spartą Wrocław srebrny medal PGE Ekstraligi. Z kolei w Indywidualnych Mistrzostwach Polski był najlepszy, sięgając po swój czwarty tytuł w karierze!
“Dzika karta” dla Macieja Janowskiego oznacza, że w przyszłorocznym cyklu obejrzymy aż czterech reprezentantów Polski! Oprócz “Magica” o medale powalczą Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
Na przyszły rok zaplanowano 11 rund Grand Prix! Sezon rozpocznie się 1 maja w chorwackim Gorican, a zakończy się 30 października w australijskiej Adelajdzie! Trzy turnieje odbędą się w Polsce - w Warszawie (15 maja), we Wrocławiu (3 lipca) i w Toruniu (25 września).