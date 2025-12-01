Cum să dezvoltăm rezistența mentală: Ce putem învăța de la atleți

Rezistența mentală este adesea diferența dintre succes și eșec într-o situație de mare presiune. Pentru freerunnerul Hazal Nehir , care și-a făcut un nume sărind peste golurile dintre acoperișuri, abilitatea sa se datorează în proporție de 80 % forței mentale. Este o abilitate importantă pentru oricine își dorește performanțe constante la un nivel înalt. Aceleași obiceiuri de rezistență mentală care ajută sportivii de elită pot ajuta, de asemenea, orice persoană să își atingă obiectivele.

Conceptul de tenacitate mentală în sport a apărut pentru prima dată în 1898, când Normal Triplett a observat că cicliștii mergeau mai repede atunci când concurau pe o pistă cu un concurent, decât atunci când mergeau singuri. A fost o dovadă că creierul afectează performanța. Șaizeci de ani mai târziu, psihologia sportului a devenit un instrument foarte utilizat în rândul antrenorilor și sportivilor profesioniști. Este acum o noțiune dominantă și s-a răspândit mult dincolo de domeniul sportului profesionist, referindu-se la capacitatea de a performa sub presiune. Așadar, care sunt elementele rezistenței mentale?

01 Cele patru elemente ale rezistenței mentale

Hazal Nehir are nevoie de putere mentală pentru a face salturi ca acesta © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

1. Tenacitatea

Nu poți avea tenacitate mentală dacă nu ai curaj. Este atunci când renunțarea nu este o opțiune în mintea ta. Înseamnă să știi că ceva va fi greu și să o faci oricum. Cum ar fi Natalie Pohl înotând în Ibiza , de exemplu, sau Emil Johansson revenind după niște coaste rupte și o claviculă fracturată pentru a câștiga la Red Bull Joyride .

2. Perseverența

Prin definiție, perseverența este actul de a urmări în mod continuu un obiectiv pe o perioadă lungă de timp, indiferent de obstacole. Când Lucy Charles-Barclay nu a reușit să termine Campionatul Mondial Ironman din 2025 după o perioadă dificilă de accidentări și doliu personal, nu a renunțat la sezonul său. În schimb, și-a revenit și s-a concentrat asupra următorului său obiectiv: Campionatul Mondial Ironman 70.3, pe care l-a câștigat. Perseverența ei a dat roade. Lindsey Vonn este un alt studiu de caz în ceea ce privește perseverența. Legenda cursei de schi alpin a fost forțată să se retragă în 2019 după o serie de accidentări la genunchi, dar a revenit pe pârtiile Cupei Mondiale cinci ani mai târziu cu un genunchi nou și un spirit competitiv neîmblânzit, stabilind noi recorduri pe parcurs.

Nathalie Pohl tocmai a scris istorie în Ibiza © Daniel Toni Jais/Red Bull Content Pool

3. Pasiune

Oricât de evident ar părea, trebuie să vrei să câștigi mai presus de orice. Psihologia sportivă a arătat că, la cel mai de elită nivel, rezultatul unui eveniment sportiv poate să nu fie doar despre pregătirea fizică. Adesea este vorba și despre pasiune sau despre cine își dorește mai mult victoria. Dacă dorești un exemplu excelent, urmărește This and Nothing Else , un mini serial pe care îl poți viziona pe Red Bull TV. Acesta spune poveștile pompierilor, pescarilor și persoanelor cu muncă de birou care se antrenează și fac surf fără încetare, în timp ce au, de asemenea, job-uri obișnuite pentru a-și susține familiile.

4. Orientarea către obiective pe termen lung

După cum se spune, „este un maraton, nu un sprint". Unul dintre elementele esențiale ale rezistenței mentale este stabilirea obiectivelor pe termen lung și acceptarea unor termene realiste pentru realizările tale. Realizarea unui plan real care construiește obiective pe termen scurt către un obiectiv pe termen lung este singurul proces încercat și adevărat pentru succes.

02 Cum să fii rezistent mental

Lindsey Vonn e cunoscută pentru perseverență, concentrare și putere mentală © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Rezistența mentală este rareori înnăscută; ea este alcătuită din obiceiuri disciplinate pe care oricine le poate pune în aplicare în viața de zi cu zi. Așadar, ce trăsături de caracter constituie rezistența mentală - și cum s-a demonstrat că acestea ajută la performanță?

O persoană rezistentă din punct de vedere mental vede provocările și eșecurile ca pe o oportunitate de a încerca și mai mult decât înainte, iar aceste obiceiuri ajută la dezvoltarea acestei atitudini.

Stoicismul

Stoicismul este o școală de filosofie din Grecia Antică. Se concentrează pe ideea că viața nu este sub controlul nostru, așa că trebuie să renunțăm la dorința de a controla totul. În acest caz, îți poți debloca abilitatea de a identifica părțile pe care le poți gestiona și te poți concentra pe acestea.

Acționează în control

Nu deținem niciodată controlul total asupra vieții noastre, iar un eveniment complet neașteptat se poate întâmpla în orice moment. Cheia este să acționezi controlând ceea ce poți. Deci, dacă vrei să fii un lider al disciplinei tale, trebuie să acționezi în control. Acest lucru înseamnă, de asemenea, să îți asumi responsabilitatea pentru propriile acțiuni și să fii conștient să te comporți doar în moduri care se aliniază cu obiectivele tale pe termen lung.

Kristian Blummenfelt are suficient curaj să devină campion mondial Ironman © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Nu te gândi la greșeli

Dacă urmărești un obiectiv pe termen lung cu un angajament ferm, mai ales dacă ești la început, vei face greșeli. Ceea ce definește o persoană de succes este să meargă mai departe, mai degrabă decât să se concentreze pe eșec.

Bucură-te de succes, dar nu exagera

Așa cum este important să nu stai pe gânduri cu privire la pierderile tale, este la fel de important să nu lași victoriile să ți se urce la cap. Obișnuința este cea mai mare piedică în calea succesului. Așadar, chiar și după o victorie, este esențial să continui să muncești la fel de mult ca înainte.

Fără plângeri

Indiferent de obiectivele pe care vrei să le atingi, trebuie să fii conștient că le faci pentru tine. Asta înseamnă să nu te plângi de cât de greu este sau de toate obstacolele cu care te vei confrunta, pentru că deja le-ai acceptat. Odată ce îți asumi munca necesară pentru a reuși, nu vei mai găsi scuze.

HYROX este un adevărat test al rezistenței tale mentale © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Găsește motivația internă

Încrederea în sine și motivația internă sunt obiceiuri esențiale pentru dezvoltarea rezistenței mentale. Dacă îți bazezi motivația pe altcineva, vei fi la fel de puternic pe cât te lasă el să fii. Pur și simplu, însușește-ți obiectivele și fii cea mai mare majoretă a ta.

Nu renunța niciodată

Atunci când lucrezi la obiective pe termen lung, trebuie să accepți că vor exista momente în care vei dori să renunți. Una dintre principalele diferențe dintre oamenii care reușesc și cei care nu reușesc, este că unul a încetat să mai încerce. Este un eșec doar dacă renunți.

Rămâi pozitiv

Discursul pozitiv și vizualizarea pozitivă sunt pietre de temelie ale psihologiei sportive. Trebuie să crezi în tine și să fii bun cu tine însuți pe traseul maratonului către obiectivele tale. Da, trebuie să fii disciplinat și să nu îți găsești scuze, dar dacă devii prea autocritic, îți vei afecta încrederea și îți va fi mai greu să performezi.

Rezistența mentală este mai mult decât un termen la modă, este un factor la fel de important în performanța individuală ca și capacitatea fizică. Vestea bună este că chiar și o persoană care crede că nu are calitățile de tenacitate mentală poate învăța să le dezvolte pentru a-și atinge obiectivele.