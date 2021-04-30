Американское скейт-приключение Ксюши Маричевой

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Ксения Маричева – постоянно прогрессирующая спортсменка из России. В мае 2017 года скейтбордистка дебютировала на международных соревнованиях Far’n High в Париже. В 2019 году россиянка впервые выиграла международный контест – Mystic Sk8 Cup в Праге, а затем поднялась на подиум Simple Session в Эстонии. Более того, летом того же года Ксюша прошла в полуфинал Street League Skateboarding. В феврале 2020 году Ксения стала чемпионкой России по скейтбордингу, а в апреле 2021 защитила титул.

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Поскольку в этом году большинство престижных контестов, включая чемпионат мира и отбор на Олимпийские игры находятся на паузе, Ксюша Маричева решила не тратить зря времени и отправилась в США. Там райдер отыскала фигуры нужного размера, на которых смогла опробовать весь арсенал трюков и собрать их в линии. Читай подробнее о том, каким было её скейт-путешествие по США.

Новый опыт

Ксюша Маричева катается по улицам Лос-Анджелеса © Denis Klero / Red Bull Content Pool

В целом, из-за пандемии в США не было никакой движухи. Но у меня была цель понять, как вообще можно самой передвигаться по Америке. Я изначально даже не думала, что получится покататься. Было интересно, как именно можно жить США, снимать жильё и всё такое. Но, на удивление, мы достаточно хорошо покатались. Мы каждый день катались в разных парках. Отправной точкой стал Майами, потому что нас напугал карантин, который был в Лос-Анджелесе. Конечно, лучше всего ехать сразу в Калифорнию. Но я слышала что нужно обязательно две недели сидеть на карантине и мы подумали, что перелёт внутри страны будет не таким строгим. Впрочем, в Майами был шикарный парк, он просто идеальный.

Фигуры в приоритете

Никаких кардинально новых трюков не было. Но в этом парке были достаточно большие фигуры, максимально приближенные к тем, которые конструируют на соревнованиях. Я сделала достаточно много старых трюков на больших фигурах, на которых я раньше их не делала. Для меня именно эта цель была приоритетной. У меня есть определенные запас трюков. Но из-за того, что в Москве нет фигур такого размера, мне приходится их отрабатывать где-то в другом месте. В Майами в этом плане было идеально. А вот стритовому катанию мы, к сожалению, уделили мало времени. Хотя в США в это время были ребята из сборной России по скейтбордингу: Костя Кабанов и Егор Кальдиков – они приехали снимать стрит, но мне не удалось к ним выбраться.

Легендарное место

Я рада, что дважды смогла покататься в культовом парке The Berrics. В принципе, когда приезжаешь в это место, как правило, там очень много людей. Но из-за пандемии одновременно нельзя было кататься больше, чем шести людям. Благодаря этому у меня получилось проехаться по всему парку. Попробовать то, что раньше не получалось из-за большого количества народу. Это было прям очень круто. Мне очень понравилось и я рада, что туда попала.

Вдохновение

Ксения Маричева © Denis Klero / Red Bull Content Pool

В США мы держались больше русской тусовки, катались с Севой Крутковым, а ещё Мэнни Сантьяго и Микки Папой. Когда ты видишь таких людей в скейт-парке, тебя это очень мотивирует. Появляется вдохновение попробовать всё то, что до этого ты боялся сделать. Отдельно очень круто было смотреть на то, как они катаются, потому что эти райдеры совсем по другому чувствую скейтбординг. Когда ты смотришь это вживую, то пропитываешься этим духом.

Значимость поездок

Ксюша Маричева исследует Венис (Калифорния, США) © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Считаю, что подобный опыт поездок для каждого райдера является очень важным. У нас в стране только в том году появился скейт-парк международного уровня – это спот в Краснодаре от XSA. Но проблема в том, что там очень много детей и поэтому невозможно кататься. Так что отдельніе трюки у нас можно научиться делать, но чтобы складывать их в какие-то линии или отрабатывать на фигурах, которые ближе к соревновательным, нужно ехать в США или, хотя бы, в страны Европы. Я считаю, что это очень важно. Все-таки катание и в Европе, и в Америке немного отличается. Там общий уровень катания выше. Очень важно кататься с людьми, которые сильнее тебя, пропитываться их профессионализмом.

Свой взгляд на жизнь в США

Ксения Маричева в США © Denis Klero / Red Bull Content Pool

В этой поездке, помимо катания, мне больше всего запомнились места, в которых мы жили. Это была моя первая поездка в Америку, в которую я ездила за свой счет, поэтому у нас был идея жить в хостелах и во всяких таких местах, в которых можно жить до ₽3000 в сутки. Это были очень разные места. Один раз мы жили в каком-то мега милом доме с попугаем. Потом мы снимали комнату в доме и там были коты, которые приходили к нам ночью. Также мы жили в трейлере – доме на колесах. Это было не так удобно, но достаточно прикольно было это попробовать.

Считаю, что подобный опыт поездок для каждого райдера является очень важным Ксения Маричева Самым жестким местом в котором мы жили, был капсульный хостел. Мы нашли его на сайте, но когда приехали на место, оказалось, что фотографии в разрез отличались от того, что было на самом деле. В реальности было нереальное количество людей, железные двухъярусные кровати, половина комнаты – стройка. В момент, когда мы туда приехали, насколько я поняла, хотя и недостаточно хорошо владею английским, хозяин хостела выгонял какого-то мужчину, который был рабочим в этом хостеле. Он кричал, что из-за того, что рабочий не пришел на работу, он будет спать на диване. Это было, конечно, очень забавно. Там были проблемы с чистым бельем, было очень холодно. Самое прикольное в этом хостеле было то, что там не было горячей воды. И была надпись на душе, что мыться можно не больше 11 минут. Подобные места, где мы жили, запомнились больше всего, помимо катания. А ещё запомнилась еда – она там просто сумасшедшая: жирная, вредная, но очень вкусная.

Будущие планы

Ксюша Маричева и её доска © Denis Klero / Red Bull Content Pool

В связи с пандемией, планы на этот сезон очень размытые, потому что у нас как раз скоро должен пройти финал отборочных соревнований на Олимпийские игры, а также чемпионат России, чемпионат Мира и ещё пару 5-Star ивентов. Хотелось бы их посетить, откататься там хорошо и очень бы хотелось отобраться на Олимпиаду. В случае если летом будет время, очень хочется доснять уличный профайл. Мы уже второй год снимаем с Union Skateboarding общее видео.

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