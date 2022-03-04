Как покорить Apex Legends на Безумной Мэгги: советы и хитрости

Настоящая бунтарка, королева быстрых атак и одна из самых необычных легенд в Apex Legends - Безумная Мэгги появилась в игре вместе с началом 12 сезона, и сразу же посеяла в ней настоящий хаос. Мэгги заметно отличается от других атакующих героев, в том числе сложностью реализации своих умений. Ее непросто покорить, а для раскрытия всего потенциала новой легенды могут потребоваться время и усилия. Однако если ты хочешь выделиться в череде бесконечных Рейф, Октейнов и Эш, и при этом забраться на несколько рангов повыше, то мы готовы прийти тебе на помощь.

В этом материале мы подскажем, как правильно играть на этом герое и какие хитрости можно применить, чтобы реализовать ее умения на все 110%.

В чем твоя сила?

За счет особенности своего геймплея Безумная Мэгги пока является не самым частым гостем на Играх Apex. Однако при должной сноровке Мэгги способна застать врасплох своих оппонентов, а в ладдере уже появилось достаточно много сильных игроков, который демонстрируют на новой легенде высший пилотаж.

Итак, Мэгги - это пример агрессивного героя для быстрых атак, который перманентно давит и пушит оппонентов. Все ее умения буквально кричат о том, что ты должен хватать дробовик и стремительно сокращать дистанцию с испуганными врагами, чтобы одним молниеносным блицкригом завершить файт еще до того, как он успеет начаться. В реальности же для ее способностей есть куда больше применений, чем кажется на первый взгляд, а герой потребует немного смекалки, чтобы раскрыться во всей красе.

Вариативность – ключ к успеху

“Гнев Воеводы” отлично работает на дальней дистанции. © Respawn Entertaiment

Одной из самых сильных способностей Безумной Мэгги является ее пассивное умение, “Гнев воеводы”. Каждый раз, когда Мэгги попадает по врагу, он ненадолго подсвечивается для всей команды. Пассивка работает на все источники урона: умения Мэгги, выстрелы, гранаты. Польза этого навыка очевидна - он является прекрасным инструментом для ближних сражений, который покажет перемещения врага, успеет захватить момент, когда он достает банку, заряжает гранату или меняет позицию. Яростная бунтарка не является единственным персонажем с подобной просветкой, так в чем же подвох?

Уникальность пассивного умения Безумной Мэгги заключается в том, что расстояние для нее - не помеха. И несмотря на то, что разработчики старательно намекают нам, что она является идеальным героем ближнего боя, мало кто понимает, что этот навык является незаменимым помощником в длительных перестрелках на расстоянии. В играх достаточно часто встречаются ситуации, когда приходится занимать возвышенности и работать по врагам издалека. И если Мэгги возьмет в руки снайперку, то каждое ее попадание будет подсвечивать врагов на огромном расстоянии, обеспечивая команду бесценной информацией. Мало того, что вы будете знать каждый шаг ваших оппонентов, так еще и перетянете внимание на Мэгги, получив возможность для быстрой и неожиданной атаки в тот самый момент, когда они максимально уязвимы. Важность и вариативность такой информации переоценить невозможно, а в отличие от того же Крипто, Мэгги продолжает оставаться полноценной боевой единицей.

Что же касается второй части “Гнева Воеводы”, а именно способности быстрее передвигаться с дробовиками, то тут тоже не все так просто. Когда Мэгги берет в руки дробовик, она передвигается с той же скоростью, что и без оружия. В сочетании с ультимейтом она может догнать буквально кого угодно, оставаясь при этом вооруженной до зубов. Кроме того, этот эффект может очень сильно помочь в стартовых боях, если ты нашел Миротворца, Еву или Мозамбик. Однако многие игроки слишком сильно полагаются на него, до конца игры стартуя битвы с дробовиком, когда в реальности редко кто принимает бой с таким оружием. Не ведись на ложное ощущение преимущества, потому что очень часто старая-добрая 301 или Флэтлайн будут куда полезнее.

И еще один важный момент: у Безумной Мэгги есть уникальная анимация подбора Мастифа. В реальности это минус, потому что она поднимает дробовик медленнее, чем остальные герои, и в стартовых боях эти микросекунды задержки могут стать твоим билетом обратно в лобби.

Семь раз отмерь, один раз прожги

Бур восстания – единственный навык, который наносит урон в щите Гибралтара. © Respawn Entertaiment

Тактическое умение Мэгги, “Бур восстания”, является очень вариативным, но при этом сложным в использовании навыком. Скупое описание гласит: “Стреляйте буром, который обжигает врагов сквозь препятствия”. У этого умения есть огромное количество применений, но ко всем надо подходить с умом. Мэгги бросает свой бур на достаточно длинную дистанцию, он прикрепляется к первому препятствию на пути и начинает его прожигать. Максимальная толщина препятствия - 13 метров. Это очень много - ровно половина щита Гибралтара. Кстати, “Бур Восстания” является единственным навыком в игре, который может проникнуть в его щит.

Зачастую игроки воспринимают это умение буквально. Прилепить “бур” к стене, за которой прячутся враги и нанести им урон - звучит, конечно, привлекательно, однако в реалиях битвы едва ли этот урон будет значительным. Если ты хочешь нанести заметный урон или выманить врагов из убежища, то место, где они прячутся, должно быть очень небольшим, а твоя позиция - очень удачной относительно их местоположения. Однако с этим умением связано достаточно много хитростей, которые имеют другую практическую пользу. Во-первых, его действительно круто кидать в щиты Гибы - нанести небольшой урон, разделить команду и перекрыть им обзор другой стороны. Во-вторых, защитить проход в свое собственное убежище и обеспечить себе время на отступление. “Бур” длится 10 секунд, и ломает дверь лишь в конце действия. За это время можно успеть завершить все дела и улететь в закат. В-третьих, этим умением можно прервать действия врагов (исцеление, использование умений), перекрыть телепорт Рейф, выкурить Крипто, и, в конце концов, получить информацию о происходящем в доме за счет взаимодействия с пассивкой Мэгги.

Безумный шар

С помощью спецумения Мэгги может устроить врагам настоящее пекло. © Respawn Entertaiment

Набор умений Мэгги буквально создан для того, чтобы сеять неразбериху в рядах врагов. Однако настоящий хаос начинается в момент, когда легенда использует свое спецумение “Шар-баба”. Мэгги запускает безумный шар, который оставляет на пути ускоряющие батуты, оглушает врагов и наносит им вплоть до 20 урона за удар. Для того чтобы умение реализовалось на максимум, должно сойтись много звезд на небе, а игроку придется немало потренироваться, прежде чем овладеть им в полной мере. Однако свою базовую задачу шар выполняет на отлично: он создает все условия для молниеносной атаки вражеского отряда.

Главная хитрость, связанная с этим умением, заключается в возможности его поджечь. Это может сделать только сама Мэгги: через несколько мгновений после запуска шара и его первого приземления она должна метко выстрелить “Буром Восстания”, чтобы он прицепился к шару. И вот тут начинается настоящий огненный ад. Благодаря длительности умения, шар будет гореть долго и нанесет дополнительный урон врагам. Сходу это сделать непросто, поэтому тебе придется провести некоторое время на тренировочной площадке, прежде чем у тебя получится выполнять механику в большинстве случаев. Однако если ты всерьез планируешь покорять ладдер на Безумной Мэгги, то оно того стоит.

Шар можно использовать и как мгновенное ускорение себя или товарища по команде: если приноровиться кидать его под ноги, то герой сразу будет быстро передвигаться. Кроме того, если кинуть спецумение на батут Октейна, то шар отправится в стан врагов с безумной скоростью.

Банда Мэгги

Бангалор в отряде с Мэгги становится неуловимой. © Respawn Entertaiment

Будучи крайне самобытным и требовательным героем, Мэгги хочет видеть в своей команде легенд, которые заточены под те же задачи в игре. Например, ей отлично подойдет Бангалор - популярный и полезный персонаж. Бангалор имеет свой бафф на скорость, поэтому в сочетании со спецумением Мэгги она становится буквально неуловимой. Ко всему прочему, ее “Дымовая пушка” прекрасно работает с просветкой Мэгги. Октейн или Рейф также станут отличными компаньонами на предмет быстрых атак.

Если требуется собрать более универсальный отряд, то Мэгги прекрасно работает с Гибралтаром или Каустиком . Отряды с этими легендами могут выполнить почти любые задачи в игре, а усиление скорости передвижения нивелирует их медлительность. Добавь сюда Фьюза , поджигательные способности которого идеально сочетаются с тактическим умением Мэгги - и получится отличный сквад на все случаи жизни.

Главным врагом Мэгги является Ваттсон. Если она встретится на твоем пути - даже не думай попытаться попасть в ее убежище. Ее пилон делает все твои умения бесполезными, а электрические барьеры являются контрмерой против любых быстрых атак. Кроме того, подумай трижды, прежде чем кидать тактическое умение в дом, где предположительно засел Каустик. Ты можешь случайно активировать ловушку и испортить весь момент, а если прикрепишь “Бур” прямо на нее, то сломать все равно не сможешь.