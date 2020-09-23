Наше интервью начинается в 8 утра. Наверное, ты уже побегал?

Нет-нет. Обычно я встаю в семь утра, завтракаю, немного работаю за компьютером и только потом, уже часов в 10 бегаю. Несмотря на жару (Дмитрий живет и тренируется в Геленджике. — Прим.), я не меняю время тренировки.

А что у тебя обычно бывает на завтрак?

Предпочитаю плотно поесть: между ним и тренировкой три часа, поэтому все успевает перевариться. Я стараюсь следить за питанием — это важно, если ты хочешь добиться результатов. На завтрак у меня всегда большая тарелка фруктов — яблоки и арбуз, гранола с греческим йогуртом или авокадо с цельнозерновым хлебом.

Как коронавирус изменил планы?

Сезон 2020 года обещал быть насыщенным: я запланировал 12-13 стартов. Но в итоге все отменили. Пришлось придумывать проекты, чтобы сохранять мотивацию.

Хорошо, что мы с Катей успели сбегать Ultra Trail de Mexico, где у нас обоих получилось не только победить на 60 км, но и установить рекорд трассы. Затем у нас должен был быть лагерь на острове Фуэртовентура с Adidas Terrex. Мы приехали в Испанию и там началась пандемия, во время которой мы были вынуждены сидеть на карантине. Вернуться домой было непросто: мы покупали билеты, а рейсы постоянно отменяли. И так было около 10 раз. Дома я и Катя тоже сидели две недели дома на самоизоляции. И ровно на 14-й день, когда это все заканчивалось, карантин ввели уже в России. Тогда мы шутили, что готовились заранее: нам повезло, что у нас уже были куплены тренажеры. Так мы и провели около двух месяцев дома.

Я хотел сделать пять разных по продолжительности и нагрузке вызовов в горах Северного Кавказа, но так получилось, что многие маршруты были в заповедниках, которые оказались закрыты. В итоге я решил сосредоточиться на одном проекте: пробежать 270 км от Эльбруса до Красной Поляны. Набор высоты на этом участке — 15 тысяч метров, а проходит он через все самые красивые места — Домбай, Архыз и не только. Но опять пандемия внесла коррективы: что-то было закрыто, а Карачаево-Черкесия была на карантине. Тогда пришла в голову идея просто пробежать вокруг Эльбруса.

Расскажи про гонку вокруг Эльбруса.

Я поставил цель сделать два рекорда: пробежать максимально быстро 140 км и побить лучший результат трассы на 110 км, который был установлен в рамках Elbrus World Race в 2019 году. Я знал, что если наберу форму и все будет хорошо, то смогу это сделать. Вопрос был в том, насколько будет тяжело, потому что не было ни стартов, ни поездок в горы.

Чтобы зафиксировать рекорд, наша команда заранее подала заявку с треком, а после прислала данные с часов .

Как бы ты не готовился, горы непредсказуемы. На некоторых участках перевалы выше 3500 м. Поэтому мы приехали в горы за 16 дней до старта и жили на высоте 2400 м. Я чувствовал, что акклиматизация проходит медленнее, чем хотелось бы и боялся, что этих дней может не хватить.

Данные с часов отправили для фиксации рекорда © Данил Колодин

Что за команда с тобой была?

Команда собралась моментально, как только я анонсировал проект. Всего около 10 человек, плюс фото и видеогруппа. Большинство — это ребята из нашего с Катей проекта Trail Running School. Изначально планировали, что Катя тоже побежит и установит женский рекорд, но решили, что лучше сосредоточиться и делать один сильный проект. Без ее помощи и поддержки было бы сложно его осуществить.

Отдельное спасибо фотографам и видеографам, которые помогли заснять проект. Первые 20 км со мной бежал и фотографировал Евгений Марков. С 40-го по 100 км это был Алексей Толстенко. В нескольких точках было три видеооператора, режиссер и продюсер проекта. Меня снимали на дрон, плюс я сам делал кадры на GoPro. Тяжелей всего пришлось фотогруппе во главе с Данилом Колодиным, которая должна была караулить меня на леднике в час ночи, а затем ловить в северной части забега и на последних 45 км.

Плюс 2 рекорда в копилку © Данил Колодин

Катя была в Северном лагере с частью команды. Чтобы организовать пункт питания, им пришлось проехать почти 300 км в одну сторону. Другие обеспечили переправу: приехали заранее, натянули веревку. Уровень воды в горах постоянно меняется: я прибежал, когда вода была выше пояса. Еще бы 30 минут и, возможно, рекорда бы не было.

Перед самой гонкой отравился — пришлось перенести время старта. Дмитрий Митяев Ultrarunning За пару дней до старта все пришлось отодвинуть из-за отравления. Был уверен, что восстановишься? Да, все самое неприятное происходит неожиданно: за шесть дней до проекта я проснулся с сильным недомоганием, тошнотой и температурой. Сутки организм боролся. У меня было не то что опустошение, а внутренняя паника. Это ведь не гонка, которая обязательно состоится еще раз. Это проект, который был завязан на мне и в который было вложено много сил. Я чувствовал слабость до последнего, боялся, что это помешает, поэтому мы перенесли старт на 24 часа — этого оказалось достаточно, чтобы восстановить силы.

Бежал по леднику. Там такие трещины, что если упасть — в живых не останешься. Дмитрий Митяев Ultrarunning

Что именно ты ел во время забега?

Всю гонку ты бежишь и пьешь. Я выпил 20 литров воды, в основном, из ручьев. Что-то перекусывал каждые 15 минут. Это батончики, гели, фрукты, овсяное молоко, Red Bull, орешки.

В какой момент ты понял, что рекорд точно будет?

Уже на 75 километрах. Это как раз плохо, потому что рано. В этом еще один нюанс личного старта: на гонке тебе не дают расслабиться соперники. А тут я понимал, что время хорошее и стал немного расслабляться — можно было пробежать еще быстрее.

Ландшафт помогает не засыпать © Данил Колодин

На снимке с финиша ты целуешь землю…

Мне было непросто: по фотографиям видно как у меня меняется лицо. Но иначе никак. Тяжелее всего ментально: ты бежишь такой промежуток без остановок и перебарываешь организм в сложных моментах. Когда накатывает, я вспоминаю все тяжёлые тренировки и пытаюсь настроить себя, что я готовился и могу бежать дальше, скоро станет легче. Ещё помогает музыка, у меня всегда с собой плеер.

Финиш в ночи © Данил Колодин

Каково это — бежать сутки без сна?

Спать точно не хочется! Организм разгоняется и работает, да и в горах ландшафт постоянно меняется: нужно быть сконцентрированным и смотреть под ноги. А вот на ультрагонках по шоссе действительно можно уснуть от монотонности.

Вообще, я обожаю гонки с утра, потому что можно поймать рассвет. Тогда я встречал его на высоте 3200 м над Эльбрусским озером. И когда ты видишь эту невероятную природу и понимаешь, что делаешь что-то особенное, тебя переполняют эмоции.

Что было самым сложным за эти 140 км?

Ледник. Хорошо, что он был в самом начале. Да, это невероятно красиво, но ледник весь в широких и глубоких трещинах и нужно бежать предельно осторожно, так как в случае падения остаться в живых невозможно. А на переправе меня чуть не смыло — я с трудом преодолел речку.

Еще этим летом ты перегнал канатную дорогу в Геленджике…

Если вокруг Эльбруса был долгим, то тут наоборот надо было бежать максимально быстро. Тропы практически не было, местами я пробирался через кусты, полз по скалкам. Сложно было бежать вниз, так как это был резкий склон — на скорости легко травмироваться.

Чтобы преодолеть быстро такой подъем и спуск без травм, нужны кроссовки с отличным сцеплением. Я бежал в adidas Terrex LD, у которых есть поддержка стопы и мягкая резина. В итоге оказался на семь минут быстрее, чем машина. Сэкономил 1600 рублей.

У меня нет спортивной злости. Дмитрий Митяев Ultrarunning Ты писал, что личные проекты мотивируют не меньше гонки. В чем для тебя мотивация? Ведь в личном проекте ты не проигрываешь, но и не выигрываешь ни медаль, ни очки в рейтинге. Я придерживаюсь того, что проиграть можно всегда. В личных проектах я соревнуюсь сам с собой. Это скорее про реализацию моей формы и готовности. И если у меня получается это сделать — здорово. У меня нет такого чувства, как спортивная злость, я не считаю соперников на дистанции своими врагами. Для меня главное в беге — это эмоции. У тебя бывает момент во время гонки, когда мозг говорит «Все, я не могу. Давай закругляться». Или ты уже настолько натренировал себя, что таких мыслей просто нет? Не важно кто вы в беге — любитель или профессионал, у нас в организме работают одни и те же системы. Поэтому профессионалы испытывают те же мысли, что и любители. Иногда и да, такие. Мне кажется, что тут есть немного самообмана, когда мы виним что-то еще. Значит, нет готовности и тренировок было недостаточно. Иногда нужно знать, где нужно потерпеть и пережить этот момент.

"На переправе меня чуть не смыло" © Данил Колодин

А есть ли для тебя вообще какой-то предел в беге?

Исследовать свой организм очень интересно. Я это делаю и наблюдаю, где этот порог. Организм не дает нам залезть за этот предел. Важно чувствовать, где можно залететь за эту границу. Спорт требует больших физических нагрузок и испытаний, но здоровье важнее всего.

Какие планы на этот год?

Все крупные старты отменили. Мы собиралась на гонку в Австрии, но до сих пор ничего не понятно с границами и визами. В любом случае — буду готовиться к следующему сезону.

🏃‍♂️ Смотри документальный фильм о забеге вокруг Эльбруса, где Дмитрий устанавливает сразу два рекорда: дистанции Mountain Race 111 км и знаменитого туристического маршрута "кругосветки" — 140 км и 6400 м+ за 16 часов 07 минут.