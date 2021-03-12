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Red Bull Campus Clutch

Герои в Valorant обладают целым набором умений и орудий, которые помогают им побеждать противников. Однако в конечном счёте смысл игры и твоя цель заключаются в том, чтобы успешно пройти большинство заданий в командном тактическом шутере от Riot Games. И хотя способности героев составляют ключевой элементы игры, ты легко заметишь, что в Valorant гораздо больше общего с CS:GO (Counterstrike: Global Offensive), чем с соревновательными шутерами типа Overwatch.

Так что даже если тебе было нелегко в узких переходах карты Bind, или ты тяжело пушить С-long на Haven, этот гайд поможет тебе стать тем, кто успешно отправляет противников на скамью запасных.

1. Уравниваем шансы: Прицеливание

Прицеливание, несомненно, самый важный навык, который поможет тебе значительно улучшить показатели K/D в Valorant. Тебе нужно стараться держать прицел по центру экрана точно на высоте головы, пока ты атакуешь врагов или спасаешь союзников в раунде. Идея в том, чтобы свести к минимуму момент прицеливания в то время, когда ты увидишь противника. Если перекрестье прицела находится на высоте головы, достаточно будет лишь небольшой корректировки по горизонтали. Нужно время и соответствующий настрой, чтобы расстаться с дурной привычкой держать прицел на полу или целиться в облака. Просто попытайся приспособиться к такому стилю игры, и ты сразу увидишь, насколько улучшатся результаты твоей игры. Ты должен понимать, что именно целенаправленное усилия приведут к успеху в Valorant.

2. Практика

Как говорится, чтобы стать мастером, нужно сначала практиковаться 10 000 часов. Целых десять тысяч? Да ладно, это слишком. Перед тем, как встать в очередь в игру с людьми, лучше всего потренироваться на стрельбище: попрактиковаться в прицеливании из любого положения и из любого оружия в арсенале Valorant.

Хочешь взять Operator? Вперёд, это ведь ОП, но даже к нему надо привыкнуть. Придётся приложить усилия, чтобы приспособиться к разной дистанции стрельбы, к разбросу и мощности каждого типа оружия и понять, с каким из них тебе удобнее всего играть. Однако это здорово тебе пригодится, если количество кредитов всё уменьшается, а доступных вариантов становится всё меньше. Но всё-таки не слишком увлекайся практикой на стрельбище, чтобы не переутомиться ещё до начала игры. В начале просто никуда не торопись, и уже через полчаса увидишь, что твои усилия дают результат.

3. Веди себя спокойно

Call of Duty и Battlefield уже научили нас множеству полезных навыков, но в этой игре они вряд ли пригодятся. Короткие перебежки по местности, стрельба навскидку из автомата — всё это довольно бесполезно, когда ты играешь в Valorant. Если ты будешь стрелять на бегу, то промажешь непременно, даже если будешь целиться ниже линии видимости. Так что не торопись на поворотах и твёрдо стой ногами на земле. Vandal запросто пробивает тяжелую броню с одного выстрела, но для этого придется попасть точно в голову противнику. В Valorant чем твёрже твоя рука, тем точнее и быстрее ты стреляешь.

4. Ты и твой прицел. Что пошло не так?

Некоторые скажут, что это не так важно, но на самом деле нет: выбор прицела, который подходит тебе и твоему стилю игры — это решение многих проблем. Упрощение внешних линий и выбор цвета перекрестья, выделяющегося на тусклом фоне Bind, здорово в этом помогут. К тому же, благодаря этому, ты выработаешь более точное позиционирование, чтобы выстрел в голову неизменно попадал в цель. Всё это пойдет на пользу твоей игре. И когда ты поладишь со своим прицелом, то просто удивишься, насколько улучшатся твои результаты. Короче говоря, перекрестье прицела должно быть простым, маленьким, не отвлекающим внимания и всегда одним и тем же. Чаще выбирай статичное перекрестье, а не подвижное, которое приспосабливается к твоим движениям и выстрелам. Если перекрестье прицела гуляет, точность выстрела снижается.

5. Стрельба навскидку

Стрельба навскидку вообще-то не лучший вариант в стандартных шутерах. И тем не менее, если ты твёрдо стоишь ногами на земле в момент выстрела и у тебя надёжный прицел, которому можно доверять, пристрелка — как раз тот метод, который стоит выбрать, чтобы обезопасить себе выход за угол в Valorant. Если целиться ниже линии видимости, выстрелы получаются точнее, но при этом снизится темп стрельбы. Для стрельбы издалека это оптимально, однако если ты стреляешь с ближнего расстояния, когда всё дело можно решить единственным выстрелом, то такая стрельба навскидку увеличит твоё поле зрения и повысит скорость стрельбы, ведь за поворотом тебя может ждать не только Sage.

6. Перед началом игры

Все эти подсказки пропадут впустую, если ты не настроился для игры как надо. Для основной массы игроков, которым они кажутся слишком простыми и очевидными, поясняем: это для тех немногих новичков, которые ещё не успели освоиться. Если ты ещё не понял, то важно вот что: определи тот уровень чувствительности мыши (сенсы), который подходит именно для тебя. Valorant отличается слегка замедленным темпом по сравнению с большинством подобных игр, так что здесь не помешает снизить сенсу. Отрегулируй разрешение экрана так, чтобы оно было комфортным для любого матча, а потом постарайся настроить чувствительность мыши на оптимальный уровень. Большинство профессиональных игроков предпочитают разрешение от 400 до 800 точек на дюйм (dpi). Однако мы всё-таки рекомендуем тебе выбирать самостоятельно именно то, что подходит тебе, и, конечно, выбрать мышь, которая полностью отвечает твоему стилю игры.

7. Используй все ресурсы по максимуму