7 basketövningar alla basketspelare bör öva på

När du ser basketproffs på planen ser allt enkelt ut. En snabb drive mot korgen, en perfekt passning eller ett avgörande skott i slutsekunderna. Men bakom deras perfekta spel ligger tusentals timmar av träning och starka grundläggande basketfärdigheter.

Vill du utvecklas som basketspelare och kanske tävla i turneringar som Red Bull Half Court börjar allt med att bygga en stabil grund. Genom att träna på rätt färdigheter kan du förbättra både teknik, spelförståelse och självförtroende på planen.

Red Bull original Red Bull Energy Drink Läs mer

De bästa spelarna i världen är inte bara bra på att göra poäng. Stjärnor som LeBron James och Michael Jordan dominerade matcher eftersom de behärskade både anfall och försvar. För att bli en komplett basketspelare gäller det därför att att utveckla flera aspekter av ditt spel.

01 7 viktiga basketfärdigheter för att bli en bättre basketspelare

Även om olika positioner på planen kräver olika saker är grunderna i basket alltid desamma. Ju mer allsidig du är, desto bättre rustad är du för att slå din motståndare och hjälpa laget att vinna. Här är de viktigaste färdigheterna att jobba med:

1. Dribbling

Oavsett om du spelar upp ett anfall metodiskt eller trycker på i en snabb kontring är bollkontroll avgörande. Stark dribbling ger dig friheten att skapa lägen själv och sätta press på försvaret. Genom att träna på rörelser som crossover, bakom ryggen-dribbling och spinmove blir du svårare att läsa. Försvararen ska aldrig riktigt veta vart du är på väg, och det är där du skaffar dig övertaget.

”Pistol” Pete Maravich var känd för att dribbla nästan överallt, även utanför matcherna. Den vanan lade grunden till hans exceptionella teknik, både för show och för att effektivt ta sig förbi sina motståndare.

Lär dig att dribbla förbi motståndarna © Cassy Athena/Red Bull Content Pool

Michael Hicks rekommenderar att träna dribbling minst 30 minuter om dagen med båda händerna, inklusive mer tekniska moment som mellan benen och bakom ryggen.

Att bli trygg med din svagare hand är dessutom en enorm fördel. När du kan attackera åt båda håll blir du betydligt svårare att stoppa.

2. Skott

I grunden handlar basket om att göra poäng. Hur starkt försvar eller passningsspel du än har blir det svårt att vinna utan spelare som kan sätta sina skott. I dagens basket har spelet förändrats. Färre distansskott men fler avslut nära korgen och fler trepoängare. Till och med längre spelare förväntas kunna hota från distans. Att vara mångsidig i ditt skytte gör dig betydligt svårare att försvara.

Utöver att nöta grunderna, balans, armbåge in, stabil uppföljning, är det smart att träna på olika typer av avslut. Krokskott, fadeaway och andra svårare varianter kan vara skillnaden mellan ett blockerat skott och två poäng när du är hårt markerad.

Chris ”Lethal Shooter” Matthews betonar vikten av konsekvens: ”Se till att du tränar skott varje dag, det bygger upp ditt muskelminne.”

Repetition skapar trygghet. Och trygghet gör att du vågar ta, och sätta, skotten när det verkligen gäller.

3. Passning

Lethal Shooter ger deltagarna i Red Bull Half Court lite passningstips © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Vill du bli en spelare som verkligen lyfter ditt lag? Då är passningsspelet avgörande. Förmågan att se luckor och passa där andra inte skulle göra det, öppnar upp ditt anfallsarsenal ordentligt. Det fina med passningar är att du inte behöver mer än en vägg och en boll för att träna. Se till att du varierar dina passningar för att bredda ditt spel.

4. Returer

En spelare som dominerar returerna kan bygga upp en stark karriär nästan enbart på den talangen. Övningar som tip drill, där en spelare upprepade gånger hoppar upp för att ta returen och sätta tillbaka bollen i korgen, lär dig att möta bollen högt och försöka omvandla returen till ett nytt skott när du är i anfall.

Returer och defensivt spel är avgörande för att vinna matcher © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

5. Försvar

Anfall syns mest men försvar vinner matcher. Ett starkt försvar kan vara skillnaden mellan att jaga och att kontrollera tempot i en match. Snabba händer som kan störa dribblingen eller bryta en passning gör dig till ett ständigt hot. Lägger du dessutom till bra positionering och en stark närvaro runt korgen blir det betydligt svårare för motståndarna att ta sig hela vägen fram.

Bra försvar handlar inte bara om att stoppa poäng. Det kan också skapa dem. En steal eller ett block kan snabbt förvandlas till en kontring och enkla poäng i andra änden. När dina defensiva färdigheter sitter blir du en spelare som påverkar matchen även när du inte har bollen i händerna.

6. Fotarbete

Snabba fötter är nyckeln till ett bra försvar © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Även om förmågan att springa snabbt alltid är en fördel, är basket unikt jämfört med många andra sporter genom behovet av snabba horisontella rörelser. Att springa med sidsteg kan hjälpa dig att utveckla den sidorörelse du behöver för att hålla din motståndare framför dig när du försvarar.

7. Hopp

Basket är en sport där förmågan att hoppa högt gör stor skillnad, både offensivt och defensivt. En bättre vertikal spänst hjälper dig att ta fler returer, blocka skott och avsluta starkare vid korgen. För att utveckla din hopphöjd behöver du bygga upp benstyrkan. Övningar som knäböj och vadpress är bra träningsövningar. Särskilt knäböj är effektiva för att träna den explosiva kraft som krävs för att komma högre upp än din motståndare.

Genom att kombinera styrketräning med explosiva hoppövningar lägger du grunden för att bli mer dominant i luften. Det är ofta där matcher avgörs.

02 Att spela 3-mot-3-turneringar som Red Bull Half Court

3-mot-3-turneringar som Red Bull Half Court skapar en unik miljö för att utveckla de här färdigheterna. Tempot är högt, ytorna är mindre och varje misstag märks direkt.

Michael Hicks, som har representerat Polen i flera internationella sammanhang, beskrev det så här under Red Bull Half Court World Final 2023 i Belgrad:

”Det är väldigt bra träning. Jag håller mig i form, konkurrensen är stark, atmosfären är bra och spelarna är skickliga. Jag måste hela tiden vara fokuserad och redo.”

Nadine Selaawi gillar att spela 3-mot-3 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

"Det som gör 3on3 speciellt är att skottklockan är helt annorlunda än i 5on5, så tempot är verkligen högt", tillägger Nadine Selaawi , en stigande stjärna inom dambasket. Det snabba tempot tvingar idrottarna att anpassa sig, vilket förbättrar deras reaktioner, smidighet och förmåga att fatta beslut.

Nadine Selaawi, en stigande stjärna inom dambasket, lyfter också fram tempot:

”Det som gör 3x3 speciellt är att skottklockan är annorlunda jämfört med 5-mot-5, så tempot är riktigt högt.”

Det snabbare spelet tvingar spelare att fatta snabbare beslut, reagera direkt och anpassa sig i varje situation. Resultatet? Bättre spelförståelse, ökad smidighet och skarpare instinkter på planen.

03 Hur du bygger upp dina basketfärdigheter

Om du verkligen vill bli bättre på basket räcker det inte att bara nöta teknik på träningarna. Det du gör utanför planen spelar minst lika stor roll. Genom att kombinera smarta vanor med hårt arbete på planen ger du dig själv de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Ät rätt: Det finns en anledning till att man säger att prestation börjar med det du stoppar i dig. En näringsrik och balanserad kost ger dig energi att träna hårt, återhämta dig snabbare och prestera jämnare under match. När kroppen fungerar optimalt får du också mer ut av de färdigheter du tränar på.

Bygg upp din kondition: Ju bättre du blir, desto mer speltid kommer du att få, och desto högre krav ställs på din fysik. En stark kondition gör att du orkar hålla tempo hela matchen, både i anfall och försvar. När flåset sviker påverkas också tekniken och beslutsförmågan. Bra kondition gör att dina skills håller hela vägen.

Sätt tydliga mål: Vill du utvecklas snabbare? Identifiera en svaghet och sätt upp ett konkret, mätbart mål. Det kan handla om att höja din träffprocent, minska turnovers eller förbättra din snabbhet i sidled. När du kan mäta dina framsteg blir det lättare att justera träningen och ta nästa steg.

Spela med färre spelare på plan: Färre spelare på planen betyder fler bollkontakter och fler beslut att fatta. Smålagsspel, som 3-mot-3, tvingar dig att vara mer aktiv i både anfall och försvar. I turneringar som Red Bull Half Court är tempot högt och varje bollinnehav räknas. Med bara två lagkamrater får du betydligt fler chanser att påverka spelet än i en traditionell 5-mot-5-match.