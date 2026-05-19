6 tips för att bli en snabbare och starkare löpare

Fanny Ahlfors: Så länge jag kan minnas har jag alltid tyckt om att springa. Jag gillar känslan i kroppen när man springer, friheten och att få vara ute i naturen. För mig handlar löpning mycket om nyfikenhet och upptäckarglädje.

Tidigare var min löpning ganska prestationsdriven. Jag fokuserade mycket på tempo och resultat, på att springa snabbt och bli bättre hela tiden. Med åren har mitt fokus förändrats. Idag handlar löpningen mer om att hitta ett lugn. Jag springer lika mycket för känslan och välmåendet som för prestationen. Det är något med att bara kunna ge sig ut och springa, oavsett tempo eller distans, som gör att jag mår väldigt bra. Jag tar inte löpningen för givet och är väldigt glad för varje pass.