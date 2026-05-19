6 tips för att bli en snabbare och starkare löpare

Fanny Ahlfors är löpcoach, Hyrox-atlet och vinnare av Red Bull 24 Hours. Men frågar du henne varför hon springer, ligger inte fokus på tävlingar eller prestationer. För henne handlar löpning om något enklare: att må bra, hitta lugn och följa sin nyfikenhet.
Här delar hon med sig av sina bästa löptips: om träning, återhämtning och hur du hittar motivationen att komma ut, oavsett om du är nybörjare eller springer regelbundet.
Intervju: Fanny Ahlfors om löpning, motivation och favoritpass
Vad är det som gör att du fastnat för löpning?
Fanny Ahlfors:Så länge jag kan minnas har jag alltid tyckt om att springa. Jag gillar känslan i kroppen när man springer, friheten och att få vara ute i naturen. För mig handlar löpning mycket om nyfikenhet och upptäckarglädje.
Tidigare var min löpning ganska prestationsdriven. Jag fokuserade mycket på tempo och resultat, på att springa snabbt och bli bättre hela tiden. Med åren har mitt fokus förändrats. Idag handlar löpningen mer om att hitta ett lugn. Jag springer lika mycket för känslan och välmåendet som för prestationen. Det är något med att bara kunna ge sig ut och springa, oavsett tempo eller distans, som gör att jag mår väldigt bra. Jag tar inte löpningen för givet och är väldigt glad för varje pass.
Våren är högsäsong för löpning, men många känner sig kanske lite ringrostiga efter vintern. Hur kommer man igång igen och hittar motivationen?
Jag tror inte att man ska vänta på motivation. Den brukar faktiskt komma efter att man har börjat. Det viktigaste är att starta försiktigt och sätta rimliga mål.
Många gör misstaget att gå från nästan ingen löpning till att plötsligt försöka springa flera dagar i veckan. Då är risken stor att kroppen säger ifrån. Börja istället lugnt och låt kroppen vänja sig vid löpningen igen. Kanske två till tre pass i veckan till att börja med.
Var också snäll mot kroppen och jobba med den i stället för att köra över den. När man börjar känna att kroppen svarar och att man blir lite starkare vecka för vecka brukar motivationen komma av sig själv.
Har du ett löppass som du återkommer till och verkligen gillar?
Jag älskar att springa i naturen, särskilt i skogen tillsammans med min hund. Det är något speciellt med att springa i miljöer där man nästan glömmer bort träningen. Man tänker inte på tempo eller distans utan är bara här och nu.
Ett annat pass jag ofta återkommer till är att springa i en skidbacke. Jag brukar springa upp och ner tills jag har samlat ihop ungefär 1000 höjdmeter. Det kan låta lite galet, men jag tycker faktiskt att det är både roligt och utmanande. Det är ett pass som verkligen bygger både styrka och pannben.
Hur ser din egen löpvår ut? Är det några lopp, event eller mål du ser extra mycket fram emot?
Eftersom jag tränar och tävlar i Hyrox är löpningen en stor del av min träning. Under våren har jag flera Hyrox-lopp planerade och höjdpunkten blir VM i Hyrox som går på hemmaplan i juni. Det känns väldigt inspirerande och motiverande.
Utöver det ska jag springa halvmaraton i Berlin om några veckor. Jag hoppas också kunna springa mitt första asfaltsmaraton senare i år. Jag har tidigare sprungit fjällmaraton och långa swimrunlopp, men faktiskt aldrig ett klassiskt stadsmaraton. Det känns som ett roligt mål att ta sig an.
Eftersom jag gillar backträning ser jag även framemot att springa Red Bull 400 senare i år.
6 löptips för att bli en snabbare och starkare löpare
Här är Fanny Ahlfors bästa tips för dig som vill utvecklas i löpningen.
1. Skynda långsamt
Det viktigaste tipset är att ha tålamod. Löpning är något man bygger över tid och kroppen behöver tid för att anpassa sig.
Försöker man utvecklas för snabbt ökar risken för skador. En hållbar utveckling handlar om att öka belastningen successivt och låta kroppen bli starkare vecka för vecka.
2. Spring tillsammans med andra
Om motivationen sviktar kan det hjälpa mycket att springa tillsammans med andra, till exempel en kompis eller en löpgrupp.
Det blir ofta både roligare och lättare att hålla kontinuiteten när man har någon att springa med.
3. Träna löpspecifik styrka
Styrketräning är ett viktigt komplement till löpning. Genom att stärka höfter, bål och ben blir du en mer hållbar löpare och minskar risken för skador.
Ett par styrkepass i veckan kan göra stor skillnad. Övningar som utfall, knäböj, höftlyft och bålstabilitet är enkla men effektiva.
4. Bygg grunden med lugna pass
Lugna löppass är grunden i nästan all löpträning eftersom de bygger uthållighet och gör kroppen mer tålig för belastningen.
Hur långa passen ska vara behöver anpassas efter din nivå:
Är du nybörjare kan ett lugnt pass lika gärna vara en kortare jogg eller en kombination av jogg och gång.
Är du mer van vid löpning kan ett lugnt pass vara ett längre pass där du är ute runt 90 minuter.
Tempot ska kännas avslappnat. Du ska kunna prata i hela meningar under passet. Den här typen av pass hjälper kroppen att vänja sig vid löpning och lägger en stabil grund för att kunna springa både längre och snabbare längre fram.
5. Lägg in tröskelträning när kroppen är redo
Tröskelträning är ett effektivt sätt att bli snabbare, men det är också ett ganska krävande pass. Därför passar det bäst när man redan har en grund i sin löpning.
Ett exempel på tröskelpass kan vara:
10 till 15 minuter lugn uppvärmning
5 gånger 6 minuter i tröskelfart
1 till 2 minuter lugn joggvila mellan intervallerna
Avsluta med 10 minuter nedjogg
Tröskelfart är ett tempo som känns kontrollerat ansträngt. Du jobbar ganska hårt men ska ändå känna att du har kontroll över löpningen.
Om man är nyare i löpning kan man istället börja med kortare intervaller, till exempel 4 gånger 3 minuter i ett lite snabbare tempo. Det viktiga är att anpassa passen efter den nivå man befinner sig på.
6. Tänk på helheten
För att utvecklas i löpningen behöver kroppen rätt förutsättningar. Det handlar inte bara om själva passen utan också om återhämtning, sömn och energi.
Se till att äta ordentligt före och efter träningen och fyll på med energi under längre pass. När kroppen får det den behöver blir träningen både roligare och mer hållbar över tid.
För mer tips och motivation lyssna på Fanny och Mathias Stjernlöf träningspod “Mellan passen”.