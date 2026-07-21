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Snowboard
Takto vyzerá najužší snowpark na svete. Jazda na hrane získava nový význam
Pozri sa, ako 4 jazdci posúvajú lyžiarsky a snowboardový slopestyle doslova na hranu. Felix Georgii, Fabian Bösch, Max Hitzig a Ian Matteoli predvádzajú triky, v ktorých si nemôžu dovoliť netrafiť sa.
Úzky hrebeň v talianskych Alpách, strmé zrázy na oboch stranách a žiadny priestor na chybu: snowboardisti Felix Georgii a Ian Matteoli a freeskieri Max Hitzig a Fabian Bösch nedávno absolvovali jazdu na experimentálnom snowparku navrhnutom tak, aby posunul ľudskú presnosť až na hranicu toho, čo je možné.
Všetci jazdci sa zhodli, že ide o najužšiu slopestylovú trať na svete. „Na tomto hrebeni musíš svoje triky predvádzať dokonale a k tomu ešte presne dopadať,“ zdôrazňuje Georgii. „Vľavo a vpravo ti hrozia dosť strmé pády, takže všetko musí byť dokonalé.“
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Epické triky na úzkom priestore: Slopestyle on the Edge
Felix Georgii, Ian Matteoli a Fabian Bösch ukazujú, ako môžu presnosť a sústredenie dosiahnuť nové rozmery v najužšom snowparku na svete.
Matteoli s ním súhlasí: „Najlepšou radou je nepozerať sa dole do strán,“ hovorí. „Sústreď sa na trať a pozeraj sa pred seba!“ Ukazuje sa, že pre Böscha je práve toto perfektné nastavenie: „Pri lyžovaní som vždy tak veľmi sústredený, že si nevšímam nič napravo ani naľavo. Vtedy vidím len trať. Tu hore mi to naozaj pomohlo!“
Toto nie je terén, ktorý by pre nich bol typický. Všetci rideri však svojím fokusom a precíznosťou dokázali, že keď robia svoj šport a posúvajú jeho hranice, sú doma všade.
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Slopestyle na hrebeni nie je pre slabé povahy
Niet pochýb o tom, že toto bola pre telo a myseľ slopestyle pretekára tá najvyššia výzva. „Keď som stál na začiatku tohto úzkeho snake runu prvýkrát, mal som zvláštny pocit,“ hovorí Georgii: „Bol som nervózny a musel som sa niekoľkokrát poklepať po hrudi, kým som sa do toho pustil. Ale akonáhle sa rozbehneš, si stopercentne sústredený na jazdu a poriadne sa bavíš. To je ten najlepší pocit!“
Z psychického hľadiska to bola veľká výzva
Tak ako je úzky hrebeň, na ktorom bola trať vybudovaná, rovnako odvážne sú aj prvky, ktoré mali Georgii a spol. k dispozícii: „Najbláznivejší bol gap rail, kde máš najmenší priestor na chybu," hovorí Matteoli. Georgii a Bösch sa zhodujú, že museli prekonať niekoľko psychických výziev, aby zvládli prvé triky cez gap rail s dĺžkou 7 metrov. „Z psychického hľadiska to bola veľká výzva,“ potvrdzuje Bösch. „Ale po jej prvom prekonaní sa do toho človek poriadne ponorí!“
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Rýchly pohľad na jednotlivé prekážky
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Epická akcia v epickej zostave
Po prvých orientačných jazdách, kde sa zoznamovali s terénom, ich už nezastavilo nič. Či už je to Georgiov lipslide na rainbow raile, Böschov boardslide 270 z gap railu, alebo Matteoliho switch 540 – títo jazdci ukazujú, čo všetko je možné na úzkom priestore. Využívajú jedinečný set-up vysoko nad Talianskom. Všetci sa dokonca nechajú ukecať aj na pár spoločných jázd, kde idú trať naraz len niekoľko metrov od seba.
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