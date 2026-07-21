Italian professional snowboarder Ian Matteoli performs a frontblunt to fakie over the rainbow rail at Slopestyle on the Edge.
© Lorenz Holder/Red Bull Content Pool
Snowboard

Takto vyzerá najužší snowpark na svete. Jazda na hrane získava nový význam

Pozri sa, ako 4 jazdci posúvajú lyžiarsky a snowboardový slopestyle doslova na hranu. Felix Georgii, Fabian Bösch, Max Hitzig a Ian Matteoli predvádzajú triky, v ktorých si nemôžu dovoliť netrafiť sa.
Autor Henner Thies
3 min čítaniePublished on

Súčasť tohto článku

Fabian Bösch

A two-time world champion, Swiss freeskier Fabian Bösch has also made a name for himself with some of the most creative videos in freeskiing.

SwitzerlandSwitzerland

Felix Georgii

With a strong snowboarding background, Felix Georgii is pushing the boundaries of wakeboarding by focusing on hitting gnarly rails and ledges.

GermanyGermany

Ian Matteoli

Italy's first snowboard Big Air World Cup podium finisher and the teenager who landed the world's first Frontside 2160, Ian Matteoli has a big future.

ItalyItaly

Max Hitzig

Freeskier Max Hitzig wants to take the Freeride World Tour by storm through diligent training, good preparation and a motivating search for freedom.

GermanyGermany

Obsah článku

  1. 1
    Slopestyle na hrebeni nie je pre slabé povahy
  2. 2
    Rýchly pohľad na jednotlivé prekážky
  3. 3
    Epická akcia v epickej zostave
Úzky hrebeň v talianskych Alpách, strmé zrázy na oboch stranách a žiadny priestor na chybu: snowboardisti Felix Georgii a Ian Matteoli a freeskieri Max Hitzig a Fabian Bösch nedávno absolvovali jazdu na experimentálnom snowparku navrhnutom tak, aby posunul ľudskú presnosť až na hranicu toho, čo je možné.
Všetci jazdci sa zhodli, že ide o najužšiu slopestylovú trať na svete. „Na tomto hrebeni musíš svoje triky predvádzať dokonale a k tomu ešte presne dopadať,“ zdôrazňuje Georgii. „Vľavo a vpravo ti hrozia dosť strmé pády, takže všetko musí byť dokonalé.“

2 min.

Epické triky na úzkom priestore: Slopestyle on the Edge

Felix Georgii, Ian Matteoli a Fabian Bösch ukazujú, ako môžu presnosť a sústredenie dosiahnuť nové rozmery v najužšom snowparku na svete.

Felix Georgii
Matteoli s ním súhlasí: „Najlepšou radou je nepozerať sa dole do strán,“ hovorí. „Sústreď sa na trať a pozeraj sa pred seba!“ Ukazuje sa, že pre Böscha je práve toto perfektné nastavenie: „Pri lyžovaní som vždy tak veľmi sústredený, že si nevšímam nič napravo ani naľavo. Vtedy vidím len trať. Tu hore mi to naozaj pomohlo!“

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Toto nie je terén, ktorý by pre nich bol typický. Všetci rideri však svojím fokusom a precíznosťou dokázali, že keď robia svoj šport a posúvajú jeho hranice, sú doma všade.
01

Slopestyle na hrebeni nie je pre slabé povahy

Wakeboardový profesionál a snowboardové eso Felix Georgii predvádza boardslide cez gap rail počas projektu Slopestyle on the edge.

Felix Georgii v ostrej akcii

© Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Niet pochýb o tom, že toto bola pre telo a myseľ slopestyle pretekára tá najvyššia výzva. „Keď som stál na začiatku tohto úzkeho snake runu prvýkrát, mal som zvláštny pocit,“ hovorí Georgii: „Bol som nervózny a musel som sa niekoľkokrát poklepať po hrudi, kým som sa do toho pustil. Ale akonáhle sa rozbehneš, si stopercentne sústredený na jazdu a poriadne sa bavíš. To je ten najlepší pocit!“
Freeskieri Fabian Bösch predvádza frontflip počas projektu Slopestyle on the Edge.

Fabian Bösch sa zahrieva frontflipom

© Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Quotation
Z psychického hľadiska to bola veľká výzva
Fabian Bösch
Tak ako je úzky hrebeň, na ktorom bola trať vybudovaná, rovnako odvážne sú aj prvky, ktoré mali Georgii a spol. k dispozícii: „Najbláznivejší bol gap rail, kde máš najmenší priestor na chybu," hovorí Matteoli. Georgii a Bösch sa zhodujú, že museli prekonať niekoľko psychických výziev, aby zvládli prvé triky cez gap rail s dĺžkou 7 metrov. „Z psychického hľadiska to bola veľká výzva,“ potvrdzuje Bösch. „Ale po jej prvom prekonaní sa do toho človek poriadne ponorí!“
Fabian Bösch na podujatí Slopestyle on the Edge.

Bösch vo svojom živle

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02

Rýchly pohľad na jednotlivé prekážky

Wakeboardový profesionál a snowboardové eso Felox Georgii predvádza boardslide so svojím snowboardom na Slopestyle on the Edge.

Georgii na rainbow raile

© Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Fabian Bösch počas projektu Slopestyle on the Edge.

Bösch je na zjazdovke vždy veľmi kreatívny

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Ian Matteoli predvádza lipslide na snowboarde cez gap rail počas projektu Slopestyle on the Edge.

Matteoli s lipslide cez gap rail

© Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Max Hitzig predvádza priamy let cez gap na projekte Slopestyle on the Edge.

Max Hitzig vždy vie, čo robí

© Dominik Gührs/Red Bull Content Pool

03

Epická akcia v epickej zostave

Freeskierista Fabian Bösch predvádza slide s freeski na Rainbow Rail počas projektu Slopestyle on the Edge.

Oveľa užšie to už nebude: Fabian Bösch na Rainbow Rail

© Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Po prvých orientačných jazdách, kde sa zoznamovali s terénom, ich už nezastavilo nič. Či už je to Georgiov lipslide na rainbow raile, Böschov boardslide 270 z gap railu, alebo Matteoliho switch 540 – títo jazdci ukazujú, čo všetko je možné na úzkom priestore. Využívajú jedinečný set-up vysoko nad Talianskom. Všetci sa dokonca nechajú ukecať aj na pár spoločných jázd, kde idú trať naraz len niekoľko metrov od seba.
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Súčasť tohto článku

Fabian Bösch

A two-time world champion, Swiss freeskier Fabian Bösch has also made a name for himself with some of the most creative videos in freeskiing.

SwitzerlandSwitzerland

Felix Georgii

With a strong snowboarding background, Felix Georgii is pushing the boundaries of wakeboarding by focusing on hitting gnarly rails and ledges.

GermanyGermany

Ian Matteoli

Italy's first snowboard Big Air World Cup podium finisher and the teenager who landed the world's first Frontside 2160, Ian Matteoli has a big future.

ItalyItaly

Max Hitzig

Freeskier Max Hitzig wants to take the Freeride World Tour by storm through diligent training, good preparation and a motivating search for freedom.

GermanyGermany
Snowboard
Freeski
Lyžovanie