5 vrcholových športovcov a 5 domácich posiliek, ktoré ťa inšpirujú

Keď sa do Wasatch Range vrátil sneh, Collinson obrátil svoju energiu k svojej pôvodnej láske. „ To, že sneh je späť, je pre mňa naozaj vzrušujúce. Chcem byť vonku a objavovať," tešil sa. „Celá moja profesionálna kariéra sa odohráva na cestách a paradoxne, je veľmi veľa miest z môjho okolia, ktoré som ešte poriadne neobjavil."

Bohužiaľ, v apríli prišiel nepríjemný pád a John sa musel do všetkého dostávať opäť odznova. Tentokrát už však má doma pripravený gym, v ktorom to pôjde určite o čosi pohodlnejšie.

„Ešte pred tým, ako som sa dozvedela, že nebudem môcť chodiť do posilňovní a tréningových hál, som mala v pláne vytvoriť si vlastný priestor, kde by som sa mohla sústrediť a trénovať. Taktiež, aby ku mne mohol chodiť môj tréner a priatelia," hovorí.

„Je to sada drevených priečok, po ktorých by si mal váhu tela vyťahovať iba špičkami prstov,"

Celú podlahu jej garáže pokrývajú univerzálne gymnastické matrace a steny zdobia lezecké chyty rôznych tvarov. V strede má svoje miesto campus board (tréningový rebrík), ktorý lezci používajú na zvýšenie sily v prstoch. „Je to sada drevených priečok, po ktorých by si mal váhu tela vyťahovať iba špičkami prstov," približuje. DiGiulian taktiež používa hangboard, teda dosku, ktorú má pripevnenu na stene a ktorá obsahuje rôzne výstupy a zárezy, na ktorých sa pomocou prstov drží vo vzduchu.

Potom sú tu dve lezecké steny, ktoré sú ovládané aplikáciou. Kilter Board je pod 45-stupňovým uhlom a obsahuje série chytov na ruky a na nohy. Je to podobné ako u klasických lezeckých stien. Každý chyt však obsahuje LED svetlo a je napojený na mobilnú appku. DiGiulian si tak môže zvoliť rôzne trasy a nasledovaním svetiel, žltého (chyty na nohy) a modrého (chyty na ruky), ich zdoláva. Na svojom Moonboarde využíva podobnú metódu. Vytvára si odlišné trasy a pridáva do svojho tréningu rozmanitosť.

„Môj tréner je buď so mnou na mieste, alebo vedie tréning diaľkovo," hovorí. „Celé je to založené na tom, že mi prostredníctvom aplikácie zadá, aký výstup mám absolvovať."

Basagoitia do svojho zotavenia vložil toľko energie ako do svojej kariéry

hovorí. „Na jednej strane to bola úľava, na druhej strane som z toho mal strach." Aby mohol byť samostatý, chcel pokračovať v rekonvalescencii, ktorú začal v nemocnici. Taktiež dúfal, že by mohol ešte niekedy chodiť.

Paul Basagoitia utrpel v októbri 2015 počas MTB jazdy na Red Bull Rampage zranenie miechy, po ktorom ochrnul od pása dolu. Po troch mesiacoch strávených v nemocnici sa mohol konečne vrátiť domov. „Domov som prišiel na moje narodeniny," hovorí. „Na jednej strane to bola úľava, na druhej strane som z toho mal strach." Aby mohol byť samostatý, chcel pokračovať v rekonvalescencii, ktorú začal v nemocnici. Taktiež dúfal, že by mohol ešte niekedy chodiť.

