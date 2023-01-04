2022'nin En İyi Oyunları

2022’ye girmeden önce en çok beklenen iki oyun konusunda herkes hemfikirdi; Elden Ring ve God of War Ragnarök . Bu ikilinin çok iyi yapımlar olacağından kimsenin şüphesi yoktu, merak edilen hangisinin daha olacağıydı belki de. Yıl boyunca hem çıkması beklenen oyunlardan bazıları ertelendi hem de bağımsız stüdyolardan sürpriz oyunlar geldi.

An itibariyle koca bir yıl geride kalırken 2022 yılının en iyi oyunlarını sıralama vakti geldi. Aşağıda bu oyunlardan 10 tanesinin yer aldığı bir liste göreceksin ancak listenin dışında kalan diğer başarılı yapımları da ayrıca listelemeden geçmedik. Sayfanın devamında ise The Game Awards 'ta dağıtılan ödülleri ve ödüllerin sahiplerini görebilirsin.

01 Elden Ring

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 25 Şubat

Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlarla oyun dünyasına yeni bir tür kazandırdı FromSoftware. Öyle ki bu müthiş yapımların ardından hem büyük hem de bağımsız stüdyolar sayısız Souls-like denemesinde bulundu. Bu yapımların altında imzası olan Hidetaka Miyazaki'nin yanına Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin katılınca da ortaya açık ve enfes bir dünyaya sahip Elden Ring çıkıverdi.

02 God of War Ragnarök

God of War Ragnarök © Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PS4, PS5

Çıkış Tarihi: 9 Kasım

Kratos’un Yunan mitolojisinde başlayan ve oyuncular tarafından yıllardır eşlik edilen macerası, 2018 yılındaki yapım ile bir baba - oğul hikayesine evrilmişti. Kratos ve Atreus ikilisinin İskandinav mitolojisi üzerinden ilerleyen macerasının bu ikinci perdesi, aksiyon ve macera tutkunu oyuncuları fazlasıyla tatmin etti. God of War Ragnarök hem hikaye anlatımı hem de atmosferi ile kimilerine göre 2022 yılının en iyi oyunu.

03 Gran Turismo 7

Tür: Yarış

Platform: PS4, PS5

Çıkış Tarihi: 4 Mart

Yarış oyunları konusunda yoğun geçen bir yıl oldu ancak F1 22, Need for Speed Unbound, WRC Generations gibi rakipleri karşısında çok daha üstün göründü Gran Turismo 7. Her ne kadar oyun içi ekonomi sistemi haklı eleştiriler alsa da işin yarış kısmı beklentileri fazlasıyla karşıladı. Mart ayında çıkış yapan oyunun garajı düzenli olarak yayınlanan güncellemeler ile genişledi ve 2023 yılında da bu süreç devam edecek gibi görünüyor.

04 Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West © Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PS4, PS5

Çıkış Tarihi: 18 Şubat

Aloy’un makinelerle dolu bir dünyadaki macerasında yeni cephe açıldı. Daha önce makinelerle nasıl baş edeceğini öğrenen ve önüne çıkan her engeli aşmayı başaran Aloy, bu kez "Yasak Batı" olarak bilinen bölgeye doğru yol alıyor. Makinelerin harap ettiği yeni bölgeleri keşfederken yeni düşmanlarla karşılaşması da kaçınılmaz oluyor. Oyunu alıp bitirenler için 19 Nisan 2023'te “Burning Shores” adlı indirilebilir içerik paketi geliyor.

05 Marvel Snap

Marvel Snap © Second Dinner Studios/Nuverse

Tür: Kart

Platform: PC, Mobil

Çıkış Tarihi: 18 Ekim

Magic: The Gathering ve Hearthstone gibi yapımlarla günümüzde varlığını sürdüren dijital kart oyunları türüne yeni bir üye eklendi bu yıl. Marvel Snap’i benzerlerinden ayıran başlıca özellik hızlı bir oynanışa sahip olması. Oyundaki her turun üç dakika civarında sona ermesi heyecanı ve adrenalini üst seviyeye çıkarıyor, oyuncuları daha hızlı düşünmeye teşvik ediyor. Tahmin edileceği üzere oyundaki kartlar Marvel Evreni’nin birer uzantısı.

06 Neon White

Neon White © Angel Matrix/Annapurna Interactive

Tür: FPS / Platform

Platform: PC, PS4, PS5, Switch

Çıkış Tarihi: 16 Haziran

Yılın en ilginç oyunlarından biri olan Neon White, FPS ve kart oyunu mekaniklerini bir araya getiriyor. Müthiş temposu ve akıcı oynanışı ile dikkat çeken yapımda oyunculara bir suikastçı rolü veriliyor. Cehennem’den çıkarılan ve günahlarından arınmak için iblis avcıları ile rekabete giren bu suikastçı, yoluna devam ederken topladığı kartlar sayesinde düşmanlarını alt edebiliyor. Neon White teması ve oynanışı ile büyük beğeni topladı.

07 Pentiment

Pentiment © Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

Tür: Macera

Platform: PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 15 Kasım

Bugüne kadar Dungeon Siege III, Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, The Outer Worlds gibi rol yapma oyunları (RPG) ile adından söz ettiren Obsidian Entertainment bu yıl alışılagelmişin dışında bir yapımla oyuncuların karşısına çıktı. 16. yüzyıl Bavyerası’nda geçen, oyundan ziyade interaktif bir roman Pentiment. Hikaye boyunca alınan kararların farklı sonuçlar doğurduğu oyunun farklı sonları da bulunuyor.

08 Sifu

Sifu © Slocap/Kepler Interactive

Tür: Aksiyon

Platform: PC, PS4, PS5, Switch

Çıkış Tarihi: 8 Şubat

“Dövüş oyunu” dendiğinde akla ilk olarak Street Fighter ve Mortal Kombat gibi örnekler gelir. Sifu ise dövüş oyunu türünü bir hikayeyle süslüyor ve bunu çok iyi başarıyor. Oyunda ailesi katleden suikastçıları arayan bir karakter başrolde ancak yola çıkarken dövüş konusunda çok yetenekli sayılmaz. Yapması gereken şey düşmanlarını bir bir alt etmek ve kazandığı tecrübe ile yeteneklerini geliştirerek daha fazlasına hazırlıklı olmak.

09 Stray

Stray © BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive

Tür: Macera / Platform

Platform: PC, PS4, PS5

Çıkış Tarihi: 19 Temmuz

Sadece yılın en iyi oyunlarından biri değil, yılın en sevimli oyunlarından biri. Oyunculara ailesinden kopmuş ve kaybolmuş bir sokak kedisi rolü veriyor Stray. Gelecekteki siber bir şehrin sokaklarında yalnız olmak hiç kolay değil ama oyuncuların aşması gereken de tam olarak bu; hayatta kalmak, şehirden kurtulmak ve eve giden yolu bulmak. Platform öğeleri üzerine kurulu oyundaki macera boyunca kediye bir de dron eşlik ediyor.

10 Tunic

Tunic © TUNIC Team/Finji

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Çıkış Tarihi: 16 Mart

Duyurulduğu ilk günden itibaren görselliği ve sevimli baş karakteri ile dikkat çeken bir yapımdı Tunic. Aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren oyunun başrolünde bir tilki yer alıyor. Bu maceracı tilki yeni bir maceraya atılıyor ve kendini efsaneler, kadim güçler, canavarlar arasında buluyor. Karanlık ormanlarda, harabelerde ve labirent tadındaki yeraltı mezarlarında yol alırken hayatta kalmak zaman zaman zor olabiliyor.

Listeye sığmayan oyunlar

Yıl boyunca çıkan oyunlardan en iyilerini 10 oyunluk bir listeye sığdırmak zor ve haliyle listede yer almayı hak eden bazı oyunlar dışarıda kalmış durumda. Bu oyunların da hakkını vermek adına listeye sığmayan oyunları ayrı bir liste halinde paylaşalım istedik.

A Plague Tale: Requiem

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Cult of the Lamb

Immortality

Kirby and the Forgotten Land

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Marvel's Midnight Suns

Metal: Hellsinger

Norco

OlliOlli World

Pokémon Legends: Arceus

Return to Monkey Island

Roadwarden

Rollerdrome

Signalis

Sniper Elite 5

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Tinykin

Xenoblade Chronicles 3

A Plague Tale: Requiem © Asobo Studio/Focus Entertainment

The Game Awards 2022 kazananları

Oyun dünyasının Oscar ödülleri olarak bilinen The Game Awards ödül töreni bu yıl 9 Aralık'ta gerçekleşti. Özellikle yılın oyununun Elden Ring ve God of War Ragnarök ikilisinden hangisine gideceği merak konusuydu. Günün sonunda geceden Elden Ring dört, God of War Ragnarök ise altı ödülle ayrıldı. 31 kategoride dağıtılan ödülleri ve kazananları aşağıda görebilirsin.

Yılın Oyunu Elden Ring

En İyi Oyun Yönetimi Elden Ring

En İyi Hikaye Anlatımı God of War Ragnarök

En İyi Sanat Yönetimi Elden Ring

En İyi Müzik God of War Ragnarök

En İyi Ses Tasarımı God of War Ragnarök

En İyi Performans Christopher Judge (God of War Ragnarök)

Yılın Etki Yaratan Oyunu As Dusk Falls

En İyi Devam Eden Oyun Final Fantasy XIV

En İyi Bağımsız Oyun Stray

En İyi Mobil Oyun Marvel Snap

En İyi Topluluk Desteği Final Fantasy XIV

Erişilebilirlikte Yenilik God of War Ragnarök

En İyi VR/AR Oyunu Moss: Book II

En İyi Aksiyon Oyunu Bayonetta 3

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu God of War Ragnarök

En İyi Rol Yapma Oyunu Elden Ring

En İyi Dövüş Oyunu MultiVersus

En İyi Aile Oyunu Kirby and the Forgotten Land

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu Mario + Rabbids Sparks of Hope

En İyi Spor/Yarış Oyunu Gran Turismo 7

En İyi Multiplayer Oyun Splatoon 3

Yılın İçerik Üreticisi Ludwig

En İyi Çıkış Oyunu Stray

En İyi Adaptasyon Arcane: League of Legends

En Çok Beklenen Oyun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Espor Oyunu Valorant

En İyi Espor Atleti Jaccob "yay" Whiteaker

En İyi Espor Takımı LOUD

En İyi Espor Koçu Matheus "bzkA" Tarasconi

En İyi Espor Etkinliği 2022 League of Legends Dünya Şampiyonası