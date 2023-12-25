Yağız Avcı ve Ali Türkkan
© Barış Acarlı
Ralli

Ali Türkkan, En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası, İstanbul Rallisi ile sona erdi ve Red Bull sporcusu Ali Türkkan şampiyonluğa ulaştı.
Yazar: Red Bull
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Ali Türkkan

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Yedi ayaktan oluşan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın son yarışı İstanbul’da koşuldu.
Ali Türkkan en genç Türkiye Ralli Şampiyonu oldu

Ali Türkkan en genç Türkiye Ralli Şampiyonu oldu

© Red Bull

İstanbul Rallisi’ne toplam 43 ekip katılırken, bu ekiplerden 28’i finiş gördü. 10 etaptan oluşan rallinin sekiz etabında en iyi zamana imza atan ancak ilk gün iki kez lastiği patladığı için genel klasmanda gerilere düşen Ali Türkkan - Burak Erdener ikilisi, buna rağmen genel klasmanda dördüncü sırayı almayı başardı. Türkkan-Erdener ikilisi daha önce de Bolu ve Kocaeli rallilerinde geri dönüşlere imza atmıştı
Şampiyonluk hatırası

Şampiyonluk hatırası

© Red Bull

İstanbul Rallisi dördüncülüğü sayesinde Türkiye Ralli Şampiyonası’nın zirvesinde yer alan 24 yaşındaki Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, böylece en genç Türkiye Ralli şampiyonu unvanının sahibi oldu.
Küçük yaşta pist yarışları ile başladığı kariyerini 18 yaşında Yağız Avcı’nın desteği ile ralliye taşıyan Ali Türkkan, ralliye dair düşüncelerine Caner Eler ile yaptığı söyleşide paylaşmıştı.

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Ali Türkkan

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Ralli