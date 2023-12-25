Ali Türkkan, En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu

İstanbul Rallisi’ne toplam 43 ekip katılırken, bu ekiplerden 28’i finiş gördü. 10 etaptan oluşan rallinin sekiz etabında en iyi zamana imza atan ancak ilk gün iki kez lastiği patladığı için genel klasmanda gerilere düşen

- Burak Erdener ikilisi, buna rağmen genel klasmanda dördüncü sırayı almayı başardı. Türkkan-Erdener ikilisi daha önce de Bolu ve Kocaeli rallilerinde geri dönüşlere imza atmıştı