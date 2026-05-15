600 kilometrelik zorlu ultra koşunun ardından Arda Saatçi’den herkese mesaj

Alman ultra koşucu Arda Saatçi , acı eşiğini zorlayarak 123 saat 21 dakika içinde 14 maraton tamamladıktan sonra ilham veren bir mesaj paylaştı.

Toplamda 5.967 metrelik tırmanış, kavurucu sıcaklar ve ağır uyku yoksunluğuyla mücadele eden Saatçi, milyonlarca takipçisine şu sözlerle seslendi: “Yıldızlara ulaşmaya çalışmak her zaman karşılığını verir. Her şey kusursuz gitmese bile. Hayallerinizi kalbinizde taşımaktan asla vazgeçmeyin.”

01 Arda Saatçi, binlerce kişiye ilham veriyor

Bir milyondan fazla kişinin YouTube canlı yayınında takip ettiği Saatçi, Death Valley’den geçip çöl otoyollarını ve tarihi Route 66’nın bazı bölümlerini aşarak Santa Monica Pier’daki finiş çizgisine ulaştığında bu duygusal sözleri paylaştı.

Arda Saatçi nihayet bitiş çizgisinde annesine sarılabildi © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

28 yaşındaki sporcu, finiş çizgisinde annesi tarafından karşılandı ve son başarısını kutlarken kendini onun kollarına bıraktı. Bitkin ama hâlâ pozitif tavrını koruyan Saatçi, “Ne diyeceğimi bilmiyorum… Başardık. Gerçekten başardık.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Buraya gelip beni destekleyen bu kadar insan olması inanılmaz. Anne, bence artık bir dondurmayla kutlama zamanı geldi. Gerek burada gerek sosyal medyada destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı gerçekten çok büyük.”

Saatçi, çöl otoyolları ve tarihi Route 66'nın bazı bölümleri boyunca koştu © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

02 Kavurucu sıcaklara ve uykusuzluğa karşı mücadele

Saatçi, bu zorlu deneme öncesindeki hazırlık sürecinde 242 kilometrelik yedi günlük bir antrenman kampı gerçekleştirdi. Hatta bu sürecin içinde 32 saat boyunca hiç uyumadığı özel bir dayanıklılık çalışması da yer aldı.

Koşuya, Amerika Birleşik Devletleri’nin en alçak noktası olan Badwater Basin’den başlayan Saatçi; gölgesiz, düşük nemli ve yoğun sıcaklık stresi yaratan zorlu çöl koşullarıyla karşı karşıya kaldı. İlk gününde 454 metrelik tırmanışı aşarak renkli kaya oluşumlarıyla bilinen Artists Palette bölgesine ulaştı ve Furnace Creek’teki ilk maraton etabını 4 saat 55 dakikada tamamladı.

Salı akşamı YouTube, Twitch ve Red Bull TV üzerinden aynı anda 250 binden fazla kişinin takip ettiği canlı yayında Saatçi, parkurun en sert bölümlerinden biriyle yüzleşti: yüzde 10 eğime ulaşan, toplam 1.510 metrelik kesintisiz tırmanış. Bu bölümün ardından ilk kez yaklaşık 20 dakikalık kısa bir mola verdi.

Karbonhidrat ağırlıklı öğünler, kafein ve elektrolit içeren içeceklerle toplam 15 bin kalori tüketen Saatçi; şişen ayaklarına ve karın bölgesindeki kas sıkışmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Rotanın üçte birini tamamladığında ise şu sözlerle takipçilerine seslendi: “Ben sadece mahallesinden çıkıp yıldızlara ulaşmaya çalışan sıradan biriyim.”

Arda Saatçi ayak bileğinden tedavi görürken © Cameron Moon/Red Bull Content Pool Quotation Kumlu bölüm inanılmaz enerji tüketti çünkü ilerlemek için çok daha fazla güç harcamak gerekiyor. O 300 kilometre bana 3.000 kilometre gibi hissettirdi. Arda Saatçi

03 Acı eşiğini aşmak

Fizyoterapist Gzim Ferizi ve koşu koçu Lukasz Wolejko-Wolejszo’nun desteğini alan Saatçi, uzun ve sabit tırmanışlarda enerjisini koruyabilmek için koşu ve yürüyüş aralıklarını dönüşümlü kullanmaya karar verdi.

Sıcaklığın 33 dereceye ulaştığı, Red Mountain ile Kramer Junction arasındaki Highway 395 boyunca uzanan toprak ve tozlu yollarda ilerleyen Saatçi, 300 kilometrelik yarı noktayı 54 saat 12 dakikada geçti. Bu süreçte kayakla atlama sporcusu Andreas Wellinger gibi isimler de canlı yayına katılarak ona moral verdi.

Uykusuzluğun etkisiyle halüsinasyonlar yaşamaya başlayan Saatçi, yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı: “Kumlu bölüm inanılmaz enerji tüketti çünkü ilerlemek için çok daha fazla güç harcamak gerekiyor. Dengeyi korumak bile ayrı bir mücadeleydi. O 300 kilometre bana 3.000 kilometre gibi hissettirdi.”

Bir kilometre taşı daha geride kaldı: Arda Saatçi 500 km barajını geçiyor © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

04 Pes etmeyi reddederek

Koşunun son bölümüne giren Saatçi, Summit Terrace yakınlarındaki yaklaşık 700 metrelik son büyük tırmanışı da geride bıraktı. Ardından gece boyunca demiryolu hatlarının yanından ilerleyen tehlikeli rotada, dik ve virajlı çakıl yolları aşarak gün doğumuna kadar mücadelesini sürdürdü.

Arda Saatçi sınırlarını zorladı © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

Tüm çabasına rağmen Saatçi, meydan okumayı 96 saatte tamamlama hedefine ulaşamadı. Bu süre dolduğunda toplam 458 kilometre koşmuş durumdaydı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da 350 binden fazla canlı yayın izleyicisine yine de güçlü bir mesaj verdi.

“Elimden gelen her şeyi yaptım” diyen Saatçi sözlerine şöyle devam etti: “Takımımdan özür diliyorum. Görmek istediğiniz Arda tam olarak buydu… Güçlü ve zayıf yönleriyle. Belki en hızlısı değilim ama asla pes etmem. Benden bunu asla göremezsiniz. Asla.”

471’inci kilometrede Almanya’daki takipçilerinden el yazısıyla hazırlanmış bir not ve çiçek buketi alan Saatçi, 500 kilometreye ulaşmadan önce zihnini ve bedenini toparlayabilmek için daha uzun bir uyku molası vermek zorunda kaldı.

Santa Monica'da hayranlarla kutlama © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Yaşadığı aksiliğe ve zihnini ile bedenini toparlayabilmek için verdiği uzun uyku molasına rağmen Saatçi mücadeleyi bırakmadı. Yoluna devam eden ultra koşucu, 604,6 kilometrelik finiş çizgisine 123 saat 21 dakika 10 saniyede ulaştı.

Öne çıkan bilgiler ve rakamlar Kat edilen mesafe Saatçi, heyelan nedeniyle rotadaki değişiklik sonrası planlanandan 4,6 km daha fazla koşup toplam 604,6 km'yi tamamladı. Tamamlama süresi Saatçi, parkuru 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamladı.

05 Bir “Cyborg Season” projesi daha tamamlandı

Saatçi için bu, ilk ekstrem meydan okuma değildi. Her yıl yeni bir “Cyborg Season” projesine imza atan ultra koşucu, bu seriye 2024 yılında Berlin’den New York’a uzanan 3.000 kilometrelik koşusuyla başladı.

2025 yılında ise Japonya’yı bir uçtan diğer uca koşarak 43 günde toplam 72 maraton tamamladı. Saatçi’nin 2027 için nasıl bir meydan okuma hazırladığını görmek isteyenler ise Cyborg Season web sitesini takip edebilir.