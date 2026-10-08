Demi Vollering ilk dünya şampiyonluğunu kazandı

Demi Vollering, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası’nda yol yarışını kazanarak olağanüstü bir sezonu zirvede tamamladı. Flanders Turu, Giro d’Italia ve Tour de France Femmes avec Zwift’te elde ettiği zaferlerle üstünlüğünü zaten kanıtlamıştı. Ancak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanırken sergilediği performans, başarısının yalnızca fiziksel gücünden ibaret olmadığını gösterdi.

01 Zamana karşı yarışta hayal kırıklığı

Vollering, Dünya Şampiyonası’na zorlu bir başlangıç yaptı. Zamana karşı yarışı sekizinci sırada tamamlayarak şampiyon Marlen Reusser’in yaklaşık iki dakika gerisinde kaldı. Söz konusu sonuç, birçok uzmanın Vollering’in artık sınırlarına ulaştığını ve uzun sezonun yorgunluğuna yenik düştüğünü düşünmesine yol açtı.

FDJ UNITED-SUEZ takımının bisikletçisi Vollering, kadınlar yarışları tarihinin en uzun zamana karşı parkuru olan 39 kilometrelik mücadele öncesinde favoriler arasında gösteriliyordu. Sezonun başlarında hem Giro d’Italia hem de Tour de France Femmes’teki zamana karşı yarışları üçüncü sırada tamamlayan Hollandalı yıldızın, podyum için güçlü bir aday olduğu düşünülüyordu.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

Ancak Vollering, 10. kilometreyi geçtikten kısa süre sonra ilk zaman kontrol noktasına ulaştığında lider Zoe Bäckstedt’in 30 saniyeden fazla gerisindeydi. Bu da yarışın beklediği gibi gitmeyeceğinin ilk işaretiydi. Kilometreler ilerledikçe liderlerle arasındaki fark açılmaya devam etti. Son kilometrelerde ise Reusser, Vollering’e yetişerek onu geride bıraktı.

Bu sonuç, Vollering’in Dünya Şampiyonası için hayal ettiği başlangıç değildi. Ancak daha önce de benzer hayal kırıklıklarının üstesinden gelmişti. Üstelik 2026 boyunca elde ettiği başarılar, yol yarışı öncesinde kendine olan güvenini pekiştirmişti.

02 Başarılarla dolu bir sezon

Omloop Nieuwsblad, Tour of Flanders, La Flèche Wallonne ve Liège-Bastogne-Liège… WorldTour takviminin en prestijli dört tek günlük yarışı ve Vollering bunların hepsini kazandı. Bu zaferlerden yalnızca biri bile bir bisikletçinin kariyerine damga vurmaya yeterdi. Ancak Vollering için bu başarılar henüz başlangıçtı. Nisan ayı sona ermeden dört yarışın tamamında zafere ulaşmış, bunlara başka önemli başarılar da eklemişti.

Vollering, 2026 yılında Tour de France de Femmes’i ikinci kez kazandı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Haziran başına, takvimin ilk Büyük Tur yarışı olan Giro d’Italia’ya dönelim. Son etaba girilirken Vollering, dört kez Giro şampiyonu olan yarış lideri Anna van der Breggen’in 49 saniye gerisinde, genel klasmanda ikinci sıradaydı. O ana kadar iki etap galibiyeti elde etmişti ancak Saluzzo’da sona erecek son etapta yaklaşık bir dakikalık farkı kapatmak hiç de kolay olmayacaktı.

Vollering, son etapta tüm gücüyle atağa kalkarak Van der Breggen’i takım arkadaşlarının desteğinden yoksun bıraktı ve geride bırakmayı başardı. Güçlü bisikletçilerden oluşan küçük bir grupla ana pelotondan kopan Vollering, rakibiyle arasındaki farkı açarak genel klasmanda liderliğe yükseldi ve kariyerinin ilk Giro d’Italia şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Vollering, 2023 Tour de France Femmes şampiyonluğu ve iki Vuelta zaferinin yanına Giro d’Italia’yı da ekleyerek üç Büyük Tur’un tamamında şampiyonluk yaşamış oldu. Bu başarı bile onu bisiklet tarihinin en başarılı isimleri arasına taşımaya yeterdi. Ancak Vollering’in zaferleri bununla sınırlı kalmayacaktı.

Tour de France Femmes, kadınlar bisikletinin en prestijli yarışı. 2023’te şampiyonluğa ulaşan Vollering, katıldığı hiçbir sezonu ikinci sıranın altında tamamlamamıştı. 2026 yarışına da en büyük favori olarak başladı. Ancak son etaba girilirken, en yakın rakibi Kasia Niewiadoma ile arasındaki fark yalnızca sekiz saniyeydi.

Vollering için en kolay seçenek, Nice çevresindeki son etapta liderliğini koruyacak temkinli bir sürüş sergileyerek genel klasman şampiyonluğunu garantilemekti. Ancak o, kolay yolu seçmek yerine mücadeleyi tercih etti. Col d’Eze’nin son tırmanışında Katarzyna Niewiadoma ile nefes kesen bir mücadele yaşayan 29 yaşındaki Vollering, bitişe 16 kilometre kala rakibini geride bıraktı. Bitiş çizgisini tek başına geçen Hollandalı bisikletçi, liderliği simgeleyen sarı formasıyla son etabın da galibi oldu.

Vollering, bu yıl FDJ UNITED-SUEZ takımında büyük bir başarı elde etti © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tour de France Femmes’teki ikinci şampiyonluğunun ardından Vollering, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Hollanda Milli Takımı Antrenörü Laurens Ten Dam, Cycling News’e verdiği röportajda şunları söyledi: "Tour de France’tan iki gün sonra bana bir mesaj gönderdi: 'Tamam, daha işimiz bitmedi.' O an dünya şampiyonluğunu ne kadar istediğini anladım."

03 Yol yarışında kendini kanıtlama zamanı

180 kilometrelik yol yarışı, kadınlar pelotonunun bugüne kadar mücadele ettiği en uzun parkurlardan biriydi. Toplamda 2.500 metreyi aşan tırmanış içeren Montreal parkuru, bisikletçilere soluklanacak pek fırsat tanımıyordu. Hollanda takımının stratejisi ise başından beri netti. Rakiplerinin atak yaparak gruptan kopmasını önlemek için tempoyu yüksek tuttular. Bitişe üç tur kala Puck Pieterse, parkurun ana tırmanışında hızlanarak Vollering’in atağa kalkmasına zemin hazırladı. Vollering de gruptan koparak zafere uzanan yolculuğuna tek başına devam etti.

Ancak tam bu noktada, sezon boyunca pek alışık olmadığımız bir şey yaşandı, Vollering’in atağına rakipleri karşılık verdi. Aradaki farkı yaklaşık 30 saniyeye kadar çıkarmasına rağmen, bitişe bir turdan biraz fazla kala Niewiadoma, Elisa Longo Borghini ve Juliet Berthet ona yetişerek farkı kapattı.

Longo Borghini, bitiş çizgisinden geçip son tura girerken atağa kalktı. Ancak Vollering paniğe kapılıp rakibini tek başına kovalamak yerine soğukkanlılığını korudu ve Niewiadoma ile Berthet’in de takibe katılmasını sağladı. Pes etmenin kolay olabileceği bu kritik anda mücadelesini daha da artırarak yeni bir strateji belirledi.

Bu tür anlar, yarışın kaderini belirleyebilir. Bisiklette “ikinci grup sendromu” olarak bilinen durumda, takip grubundaki sporcular birbirlerinden hamle beklerken öndeki rakip farkı açarak zafere ulaşabilir. Bu nedenle tereddüt etmek büyük bir riskti. Ancak Vollering doğru anı bekledi. Ana tırmanışın son bölümünde kontrollü bir tempo yakalayarak Longo Borghini’ye yetişti ve zirvede atağa kalktı. Niewiadoma da bu atağa karşılık vererek Vollering’i takip etti.

Yol yarışında zafere doğru ilerliyor © Tim de Waele/Getty Images

Vollering, sezon boyunca sergilediği üstün performansın verdiği özgüvenle son 10 kilometreye girdi. Niewiadoma, bitişe birkaç kilometre kala son bir atak denese de Vollering rakibinin temposuna ayak uydurdu ve böylece yarışın galibi, iki bisikletçi arasındaki son sprint mücadelesiyle belirlenecek hale geldi.

Son kilometrede Longo Borghini’nin arkadan yaklaşmasına rağmen Vollering soğukkanlılığını korudu. Niewiadoma ile mücadelesini sürdürürken doğru anı bekledi ve son sprint atağıyla rakibini geride bırakarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferde takım çalışması, sabır, özgüven ve fiziksel güç belirleyici rol oynadı.

Vollering, zaferinin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Artık neredeyse emekli olabilirim ama kesinlikle böyle bir planım yok. Bu yılın her anından büyük keyif alıyorum. Etrafınızda harika insanlar varken bir hedefi, ardından bir başka hayali gerçekleştirmek muhteşem bir duygu. Gerçekten inanılmaz.”

04 Vollering’in 2026’daki başarısının sırrı neydi?

Vollering, bu sezon Belçika’nın taşlı yollarında ve zorlu tırmanışlarında üstünlüğünü ortaya koydu, İtalya ve Fransa’nın dağlık parkurlarında zafere ulaştı ve Kanada’da dünyanın en iyi bisikletçilerini geride bıraktı. Ancak başarısının ardında yalnızca fiziksel gücü yoktu. Sezon boyunca sergilediği kararlılık da onu bir üst seviyeye taşıdı.

Kendini bu kadar zorlamayı nasıl başardığı sorulduğunda Vollering, pelotondaki rakiplerine dikkat çekti: “Hepsi inanılmaz rakipler. Sınırlarınızı zorlamanızı ve en büyük hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyorlar. Daha iyi bir bisikletçi olmanız için sizi sürekli gelişmeye teşvik ediyorlar. Hep birlikte kadın bisikletini bir üst seviyeye taşıyoruz.”

Vollering, yıllardır elde ettiği başarılarla neler yapabileceğini defalarca kanıtladı. Kazanmadığı çok az yarış kalmışken motivasyonunun azalması beklenebilirdi. Ancak Hollandalı yıldız için yarışmak, yalnızca yeni zaferler kazanmak anlamına gelmiyor. Vollering, kadın bisikletini daha ileriye taşımak ve kendisinden sonra gelen bisikletçilere ilham vermek için de mücadele ediyor.

Yazar hakkında Ollie Smith kimdir? Ollie Smith, Birleşik Krallık’ın güneybatısındaki Bristol kentinde yaşayan ve RedBull.com’a serbest yazar olarak içerik üreten bir isimdir. Çocukluğundan beri bisikletle iç içe olan ve amatör yarışlara tutkuyla katılan Ollie, bisiklet sporuna büyük bir ilgi duyuyor. CyclingNews ve BikeRadar gibi yayınlar için yazılar kaleme almasının yanı sıra Life In The Peloton podcast’inde yapımcı olarak görev yapıyor.