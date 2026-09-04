EA FC 27: Bilmen Gereken Tüm Yenilikler

EA FC 27’nin 25 Eylül’deki çıkışına artık çok az kaldı. Early Access ile sezona 18 Eylül’den itibaren başlayabileceksin. Biz de EA FC 27’nin Closed Beta sürümüne özel erişim sağlayarak oyunu detaylı şekilde test etme fırsatı bulduk.

Peki oynanış nasıl hissettiriyor? Ultimate Team’de hangi yenilikler var? Yeni mod The Grounds neler sunuyor? EA FC 27 ile gelen tüm yenilikleri ve Closed Beta’dan edindiğimiz ilk izlenimleri senin için bir araya getirdik.

01 EA FC 27 Oynanışı: Daha Fazla Kontrol, Daha Az Otomatik Düzeltme

En belirgin değişikliklerden biri ara paslarda karşımıza çıkıyor. EA FC 26’da verdiğin komuttan bağımsız olarak top zaman zaman önceden belirlenmiş bir rotayı takip edebiliyordu. EA FC 27’de ise paslar verdiğin yöne daha doğrudan tepki veriyor. Bu da oyuncular arasındaki beceri farkını daha görünür hale getiriyor. Daha önce farkında olmadan otomatik düzeltmenin avantajından yararlanıyorsan değişimi kısa sürede hissedebilirsin.

Daha Hızlı Jockeying, Daha Az Yapay Zeka Desteği

Yapay zeka kontrollü savunmanın etkisi de azaltılmış durumda. Artık alanları kapatıp geri kalan işi CPU’ya bırakmak eskisi kadar kolay değil. Jockeying daha hızlı hale gelirken manuel müdahalelerin etki alanı da genişletilmiş. Takım arkadaşlarının daha çeşitli koşular yapması ve kornerlerde daha fazla manuel kontrol sunulması da oynanışa eklenen değişiklikler arasında.

EA FC 27’de Oyuncu Özellikleri Yeniden Önem Kazanıyor

FC 26’da Playstyles, klasik oyuncu özelliklerinin etkisini gölgede bırakacak kadar güçlüydü. EA FC 27’de ise örneğin 95 kısa pas değerine sahip bir futbolcunun, uygun Playstyle’a sahip olmasa bile sahada gerçekten iyi bir pasör gibi hissettirmesi hedefleniyor. Bunun oynanışa ne kadar yansıyacağını ise yeni sezon ilerledikçe daha net göreceğiz.

Genel olarak EA FC 27’nin oynanış değişiklikleri büyük bir devrimden çok kapsamlı bir dengeleme güncellemesini andırıyor. Ancak doğru noktalara dokunan değişiklikler söz konusu olduğunda bunun kötü bir şey olması gerekmiyor.

EA FC 27 Oynanışı: Tüm Detaylarıyla Deep Dive

02 EA FC 27 Ultimate Team: Gallery, Pathways ve Daha Dengeli Bir Ekonomi

Ultimate Team’deki en büyük yeniliklerden biri Gallery sistemi. Kulübüne bugüne kadar giren her kart, daha sonra satılmış veya bir SBC’de kullanılmış olsa bile Gallery setlerine dahil ediliyor. Gallery Level yükseldikçe yeni ödüllerin kilidini açabiliyorsun. Böylece kulübünün geçmişi yalnızca mevcut kadronla sınırlı kalmıyor ve sezon boyunca kalıcı bir ilerleme hissi sunuyor.

Galeri, FC 27 Ultimate Team’deki yeni bir özelliktir © EA Sports

Evolutions sistemi de Pathways ile daha fazla özgürlük sunuyor. Artık sabit bir geliştirme rotasını takip etmek yerine farklı yükseltme yolları arasından seçim yapabilecek, karar vermeden önce Evo zincirinin tamamını görebileceksin. Her iki yenilik de EA FC topluluğunun uzun süredir talep ettiği değişiklikler arasında yer alıyor.

EA FC 27’de geliştirmeler daha da heyecan verici hale gelecek © EA Sports

EA Sports ayrıca sezon boyunca yaşanan kart enflasyonunu azaltmayı hedefliyor. Bir kartta bulunabilecek maksimum PlayStyle+ sayısı beşten üçe düşürülürken kampanya haftalarının sayısı da yaklaşık beş hafta azaltılacak.

EA FC 27 Ultimate Team: Tüm Detaylarıyla Deep Dive

03 The Grounds: Sınırları Olmayan Bir Açık Dünya

EA FC 27’nin yeni açık dünya modu The Grounds’ta aynı anda 100’e kadar oyuncu, üç farklı bölgeye ayrılan futbol şehrinde buluşabiliyor. 1’e 1 mücadelelerden tanıdık Rush formatına, mini oyunlardan anlık maçlara kadar pek çok farklı aktivite seni bekliyor. Clubs modu da doğrudan bu dünyaya entegre edilmiş durumda. Kulüp binasına giderek klasik 11’e 11 maçlara katılabiliyorsun.

EA FC 27'de Yeni Mod: The Grounds © EA Sports

Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala ve FIFA 17’den FIFA 19’a kadar The Journey modunun ana karakteri olan Alex Hunter gibi mentorlar, şehrin farklı bölgelerinde sana eşlik ediyor. Kozmetik öğeleri oyun içi para birimiyle satın alabiliyorsun. EA Sports’un gerçek parayla satın alma seçenekleri sunması da olası görünüyor. Bunlar yalnızca kozmetiklerle sınırlı kaldığı sürece büyük bir sorun yok. Ancak performans avantajı sağlayan boost’ların parayla satın alınabilmesi, sistemi Pay2Win noktasına taşıyabilir.

Sokak ve stadyum bir arada: “The Grounds”, EA FC 27’deki yeni oyun modu © EA Sports

EA FC 27 The Grounds: Tüm Detaylarıyla Deep Dive

04 EA FC 27 Closed Beta: İlk İzlenimlerimiz

EA FC 27, selefi EA FC 26’daki önemli sorunlara çözüm getirmeye çalışırken The Grounds ile oldukça iddialı yeni bir konsept sunuyor. Ancak asıl soruların yanıtını oyun çıktıktan sonra alacağız: EA Sports, kart enflasyonunu azaltma sözünü tutabilecek mi ve The Grounds’taki para kazanma sistemi ne kadar ileri gidecek?

Oynanışın çıkış sonrasında nasıl hissettireceği de merak konusu. Özellikle yayınlanacak güncellemelerin ardından mevcut dengenin korunup korunmayacağını veya oynanışın zaman içinde ne kadar değişeceğini görmek gerekecek.