EA FC 27 Ultimate Team: Tüm yeni özellikler açıklandı

Temmuz sonunda EA Sports tarafından yayınlanan resmi tanıtım fragmanından bu yana, EA FC 27 ’nin “The Grounds” adında yepyeni bir mod getireceği belliydi. Ancak oyuna gelecek tek büyük değişiklik bu değil; Football Ultimate Team (FUT) de son yıllarda en büyük güncellemesini alacak. İşte EA FC 27’de FUT’a gelecek yeni özellikler hakkında bilmeniz gereken her şey.

01 FUT Galerisi: Setler, ödüller ve jetonlar

FUT Galerisi, EA FC 27’nin Ultimate Team moduna eklenen en büyük yeniliklerden biri olup, oyunculara FUT serüvenleri boyunca topladıkları oyuncu öğeleri için kalıcı bir arşiv sunuyor. Galeri, oyuncular kulübünüzden ayrıldıklarında eşyalarının kayıtlarının kaybolmasını önlemek yerine, koleksiyonunuzu korumak ve onu ülkeler, ligler, kulüpler ve kampanyalara göre setler halinde düzenlemek üzere tasarlanmıştır.

Setleri tamamlamak ve Galerinizi geliştirmek, ilerlemeyle bağlantılıdır; ödüller arasında formalar, rozetler ve Ultimate Team tarihinde ikonik figürler haline gelen oyuncuları onurlandıran yeni bir oyuncu öğesi türü olan yeni Hall of FUT’taki öğelere erişim yer alır.

FUT Galerisi, kulübünüzden geçen tüm Oyuncu Öğelerini gösterir © EA Sports

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 platformlarında Galeri, Galeri Merkezi sayesinde daha sürükleyici bir sunuma kavuşuyor. Oyuncular, geleneksel bir menüde gezinmek yerine koleksiyonlarını üç boyutlu bir ortamda keşfedebiliyor; bu da FUT’un yeni koleksiyon sistemine daha görsel ve etkileşimli bir his katıyor.

FUT Galerisi başarılı olacak mı?

FUT galerisi uzun vadede en büyük potansiyele sahip bir özellik. Oyunun önceki sürümlerinde FUT’a büyük yatırım yapanlar, nihayet mevcut kadrolarının ötesine geçen somut bir sonuç görecekler.

02 FUT Evolutions: Pathways ve ön izleme

Evolutions, EA FC 27’de iki önemli güncellemeyle karşımıza çıkıyor ve oyunculara kartlarını nasıl geliştirecekleri konusunda daha fazla kontrol sağlıyor. İlki, seçili Evolutions için dallanmış yükseltme yolları sunan Pathways. Artık, bir oyuncunun top sürme yeteneğini geliştirip Teknik Oyun Stili'ni eklemek ya da savunma farkındalığını artırıp Jockey'i eklemek gibi farklı yükseltmeler arasında seçim yapabilirsiniz.

İkinci yenilik ise, Geliştirmelerinizi planlamanızı kolaylaştırmak için tasarlanan Geliştirme Zinciri Önizlemesi'dir. Bir Geliştirme'ye karar vermeden önce, artık sadece anlık yükseltmenin ötesine bakarak, sonrasında hangi potansiyel Geliştirme'lerin kullanılabilir hale gelebileceğini önizleyebilirsiniz. Bu sayede, Geliştirme slotunuzu harcamadan önce bir oyuncu için daha uzun vadeli bir gelişim yolunu değerlendirebilirsiniz; böylece, yükseltmenin kartınızı istemediğiniz bir yöne götürdüğünü sonradan fark etmek zorunda kalmazsınız.

EA FC 27’de geliştirmeler daha da heyecan verici hale gelecek © EA Sports

Geliştirme yükseltmesi neden önemli?

Pathways, Geliştirmeler nihayet daha ilginç hale getirebilecek bir özelliktir. Şimdiye kadar Geliştirmeler genellikle önceden belirlenmiş bir yol gibi hissediliyordu. Geliştirme zincirlerinin önizlemesi, topluluğun yıllardır talep ettiği bir özellik olup, şimdiye kadar yalnızca üçüncü taraf platformlar üzerinden erişilebilirdi.

03 Rolleri ve Ofansif Farkındalık

EA FC 27’deki tüm özel kartlar, birincil ve ikincil rollerindeki tüm pozisyonlarda otomatik olarak Rol++ özelliğine sahip olacak; bu da önemli ölçüde daha fazla taktiksel özgürlük vaat ediyor. Buna ek olarak, AI oyuncularının çevrelerindeki alana daha duyarlı olmalarını sağlamak üzere tasarlanmış Ofansif Farkındalık özelliği de eklenmiştir.

Forvetler artık öngörülebilir koşular yapmak veya kalabalık alanlara girmek yerine, oyunun gidişatına, mevcut alana, savunma pozisyonlarına ve ofsayt çizgisine göre daha akıllı koşular yapabilirler. Yeni tetiklenen kavisli koşular ve pas-takip koşuları da oyunculara topun olmadığı durumlardaki hareketler üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Daha dinamik bir deneyim

Rollerdeki değişiklikler, FUT 27’ye yapılan en önemli eklemelerden biri olabilir; zira bu değişiklik, son yılların en büyük sıkıntılarından biri olan kartların istenen pozisyonda kullanılamaması sorununu çözüyor. Bunun yanı sıra, “Ofansif Farkındalık” özelliği, hareketlerin çok daha çeşitli hale gelmesiyle hücum oyununa daha fazla yaratıcılık katacak.

Eski Leipzig oyuncusu Josko Gvardiol & EA FC 27'de Jamal Musiala © EA Sports

04 Öğe Dengesi: FUT güç eğrisinde değişiklik

EA Sports, EA FC 26’ya kıyasla temel kartlar ile en güçlü sezonluk kartlar arasındaki farkı önemli ölçüde azaltmak istediğini belirtiyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak, tek bir öğede bulunabilecek maksimum PlayStyle+ sayısı beşten üçe düşecek ve sezon boyunca özellik yükseltmelerinin ölçeği de azaltılacak.

EA ayrıca, yıl boyunca Kampanya Kadrosu’nun yer aldığı hafta sayısını yaklaşık beş azaltıyor. Bu dönemlerde diğer canlı hizmet içerikleri hâlâ yer alacak, ancak yeni bir Kampanya Kadrosu olmayacak; böylece büyük kampanyalar ve bu kampanyalarda öne çıkan öğeler daha fazla öne çıkma fırsatı bulacak.

Kart enflasyonu sorununu değerlendirme

EA FC 26’daki en büyük sorunlardan biri, Aralık ayında kısa bir ara verenlerin Şubat ayındaki kartlara sahip oyunculara karşı neredeyse hiç şansı olmamasıydı. Bu nedenle, kampanya haftalarının sayısının azaltılması ve temel kartlarla en üst düzey kartlar arasındaki farkın daraltılması, doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.

05 Ultimate Team’deki diğer önemli değişiklikler

Holografik kartlar, mevcut özel kartların üst düzey versiyonlarıdır © EA Sports

İşte EA FC 27’de Ultimate Team’e getirilen diğer önemli değişikliklerin kısa bir özeti.

Özellik Açıklama Sadeleştirilmiş Kadro Kurma Görevleri (SBC'ler) Oyuncular takım kimyası veya katı kadro puanlarıyla uğraşmak yerine, uygun kulüp öğeleriyle hedef puana ulaşmak için ilerleme çubuğunu doldurur. Holografik öğeler Her özel kartın, paket havuzunda daha nadir bulunan ve görsel olarak farklı görünen holografik bir sürümü bulunur. Tek Oyunculu Canlı Etkinlikler Mod, ilk kez temalı çevrim dışı mücadeleleri içerecek şekilde genişletilir. Maç sonu ödülleri Oyuncular belirli modlarda maçı bitirdikten hemen sonra Maç Parası ve Sezon Puanı (SP) kazanır. Etkinlik jetonları Kampanyalarda ilerleyen oyuncular, yalnızca rastgele paket ödüllerine bağlı kalmak yerine özel jeton mağazasından belirli ödülleri seçebilir.

EA FC 27’de Ultimate Team’den neler bekleyebileceğinizi ayrıntılı olarak öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin:

Yazar hakkında Aykut Özbey kimdir? Aykut, bir içerik yaratıcısı ve 30minkicken'in arkasındaki isimdir. Uzun yıllardır editörlük yapmaktadır ve hem kamera önünde hem de kamera arkasında FIFA/EA FC uzmanı olarak çalışmıştır.