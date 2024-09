EA Sports FC 25’in En İyi Oyuncuları

Futbol tutkunu oyuncuların yıllardır açık ara ilk tercihi EA Sports FC (eski ismiyle FIFA) serisinin yeni üyesinde binlerce futbolcu yer alıyor. Her yıl oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça en çok merak edilen konulardan biri ise futbolcu reytingleri. 9 Eylül itibariyle oyundaki 25 erkek ve 25 kadın futbolcu açıklandı. EA Sports FC 25 'in en iyi futbolcularını farklı kategoriler altında bu sayfada bulacaksın. Oyundaki tüm futbolcuların reyting değerleri açıklandığında sayfanın güncelleneceğini not düşelim.