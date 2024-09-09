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EA Sports FC 25’in En İyi Oyuncuları

EA Sports FC 25'in en iyi erkek ve kadın oyuncularını bu sayfada bulacaksın.
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

  1. 1
    EA Sports FC 25'in En İyi Forvetleri
  2. 2
    EA Sports FC 25'in En İyi Orta Sahaları
  3. 3
    EA Sports FC 25'in En İyi Defansları
  4. 4
    EA Sports FC 25'in En İyi Kalecileri
  5. 5
    EA Sports FC 25'in En İyi 10 Oyuncusu (Erkek)
  6. 6
    EA Sports FC 25'in En İyi 10 Oyuncusu (Kadın)
Futbol tutkunu oyuncuların yıllardır açık ara ilk tercihi EA Sports FC (eski ismiyle FIFA) serisinin yeni üyesinde binlerce futbolcu yer alıyor. Her yıl oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça en çok merak edilen konulardan biri ise futbolcu reytingleri. 9 Eylül itibariyle oyundaki 25 erkek ve 25 kadın futbolcu açıklandı. EA Sports FC 25'in en iyi futbolcularını farklı kategoriler altında bu sayfada bulacaksın. Oyundaki tüm futbolcuların reyting değerleri açıklandığında sayfanın güncelleneceğini not düşelim.
01

EA Sports FC 25'in En İyi Forvetleri

EA Sports FC 25'in en iyi forvet oyuncuları

EA Sports FC 25'in en iyi forvet oyuncuları

© Electronic Arts

  1. Kylian Mbappé (91, ST, Real Madrid)
  2. Erling Haaland (91, ST, Manchester City)
  3. Vini Jr. (90, LW, Real Madrid)
  4. Harry Kane (90, ST, Bayern Munich)
  5. Lautaro Martínez (89, ST, Inter Milan)
  6. Mohamed Salah (89, RW, Liverpool)
  7. Phil Foden (88, RW, Manchester City)
  8. Lionel Messi (88, RW, Inter Miami)
  9. Antoine Griezmann (88, ST, Atletico Madrid)
  10. Robert Lewandowski (88, ST, Barcelona)
02

EA Sports FC 25'in En İyi Orta Sahaları

EA Sports FC 25'in en iyi orta saha oyuncuları

EA Sports FC 25'in en iyi orta saha oyuncuları

© Electronic Arts

  1. Rodri (91, CDM, Manchester City)
  2. Jude Bellingham (90, CAM, Real Madrid)
  3. Kevin De Bruyne (90, CM, Manchester City)
  4. Martin Ødegaard (89, CM, Arsenal)
  5. Federico Valverde (88, CM, Real Madrid)
  6. Bernardo Silva (88, CM, Manchester City)
03

EA Sports FC 25'in En İyi Defansları

EA Sports FC 25 en iyi defans oyuncuları

EA Sports FC 25 en iyi defans oyuncuları

© Electronic Arts

  1. Virgil van Dijk (89, CD, Liverpool)
  2. Rúben Dias (88, CB, Manchester City)
  3. Antonio Rüdiger (88, CB, Real Madrid)
04

EA Sports FC 25'in En İyi Kalecileri

EA Sports FC 25'in en iyi kalecileri

EA Sports FC 25'in en iyi kalecileri

© Electronic Arts

  1. Gianluigi Donnarumma (89, GK, Paris Saint-Germain)
  2. Alisson (89, GK, Liverpool)
  3. Thibaut Courtois (89, GK, Real Madrid)
  4. Marc-André ter Stegen (89, GK, Barcelona)
  5. Ederson (88, GK, Manchester City)
  6. Jan Oblak (88, GK, Atletico Madrid)
05

EA Sports FC 25'in En İyi 10 Oyuncusu (Erkek)

EA Sports FC 25'in en iyi erkek oyuncuları

EA Sports FC 25'in en iyi erkek oyuncuları

© Electronic Arts

  1. Kylian Mbappé (91, ST, Real Madrid)
  2. Rodri (91, CDM, Manchester City)
  3. Erling Haaland (91, ST, Manchester City)
  4. Jude Bellingham (90, CAM, Real Madrid)
  5. Vini Jr. (90, LW, Real Madrid)
  6. Kevin De Bruyne (90, CM, Manchester City)
  7. Harry Kane (90, ST, Bayern Munich)
  8. Martin Ødegaard (89, CM, Arsenal)
  9. Gianluigi Donnarumma (89, GK, Paris Saint-Germain)
  10. Alisson (89, GK, Liverpool)
06

EA Sports FC 25'in En İyi 10 Oyuncusu (Kadın)

EA Sports FC 25'in en iyi kadın oyuncuları

EA Sports FC 25'in en iyi kadın oyuncuları

© Electronic Arts

  1. Aitana Bonmatí (91, CM, Barcelona)
  2. Alexia Putellas (90, CM, Barcelona)
  3. Caroline Graham Hansen (90, RW, Barcelona)
  4. Sam Kerr (90, ST, Chelsea)
  5. Sophia Smith (89, ST, Portland Thorns)
  6. Ada Hegerberg (89, ST, Olympique Lyon)
  7. Mapi León (89, CB, Barcelona)
  8. Marie Katoto (88, ST, Paris Saint-Germain)
  9. Debinha (88, CAM, Kansas City Current)
  10. Kadidiatou Diani (88, RW, Olympique Lyon)

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