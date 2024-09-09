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EA Sports FC 25’in En İyi Oyuncuları
EA Sports FC 25'in en iyi erkek ve kadın oyuncularını bu sayfada bulacaksın.
Futbol tutkunu oyuncuların yıllardır açık ara ilk tercihi EA Sports FC (eski ismiyle FIFA) serisinin yeni üyesinde binlerce futbolcu yer alıyor. Her yıl oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça en çok merak edilen konulardan biri ise futbolcu reytingleri. 9 Eylül itibariyle oyundaki 25 erkek ve 25 kadın futbolcu açıklandı. EA Sports FC 25'in en iyi futbolcularını farklı kategoriler altında bu sayfada bulacaksın. Oyundaki tüm futbolcuların reyting değerleri açıklandığında sayfanın güncelleneceğini not düşelim.
01
EA Sports FC 25'in En İyi Forvetleri
- Kylian Mbappé (91, ST, Real Madrid)
- Erling Haaland (91, ST, Manchester City)
- Vini Jr. (90, LW, Real Madrid)
- Harry Kane (90, ST, Bayern Munich)
- Lautaro Martínez (89, ST, Inter Milan)
- Mohamed Salah (89, RW, Liverpool)
- Phil Foden (88, RW, Manchester City)
- Lionel Messi (88, RW, Inter Miami)
- Antoine Griezmann (88, ST, Atletico Madrid)
- Robert Lewandowski (88, ST, Barcelona)
02
EA Sports FC 25'in En İyi Orta Sahaları
- Rodri (91, CDM, Manchester City)
- Jude Bellingham (90, CAM, Real Madrid)
- Kevin De Bruyne (90, CM, Manchester City)
- Martin Ødegaard (89, CM, Arsenal)
- Federico Valverde (88, CM, Real Madrid)
- Bernardo Silva (88, CM, Manchester City)
03
EA Sports FC 25'in En İyi Defansları
- Virgil van Dijk (89, CD, Liverpool)
- Rúben Dias (88, CB, Manchester City)
- Antonio Rüdiger (88, CB, Real Madrid)
04
EA Sports FC 25'in En İyi Kalecileri
- Gianluigi Donnarumma (89, GK, Paris Saint-Germain)
- Alisson (89, GK, Liverpool)
- Thibaut Courtois (89, GK, Real Madrid)
- Marc-André ter Stegen (89, GK, Barcelona)
- Ederson (88, GK, Manchester City)
- Jan Oblak (88, GK, Atletico Madrid)
05
EA Sports FC 25'in En İyi 10 Oyuncusu (Erkek)
- Kylian Mbappé (91, ST, Real Madrid)
- Rodri (91, CDM, Manchester City)
- Erling Haaland (91, ST, Manchester City)
- Jude Bellingham (90, CAM, Real Madrid)
- Vini Jr. (90, LW, Real Madrid)
- Kevin De Bruyne (90, CM, Manchester City)
- Harry Kane (90, ST, Bayern Munich)
- Martin Ødegaard (89, CM, Arsenal)
- Gianluigi Donnarumma (89, GK, Paris Saint-Germain)
- Alisson (89, GK, Liverpool)
06
EA Sports FC 25'in En İyi 10 Oyuncusu (Kadın)
- Aitana Bonmatí (91, CM, Barcelona)
- Alexia Putellas (90, CM, Barcelona)
- Caroline Graham Hansen (90, RW, Barcelona)
- Sam Kerr (90, ST, Chelsea)
- Sophia Smith (89, ST, Portland Thorns)
- Ada Hegerberg (89, ST, Olympique Lyon)
- Mapi León (89, CB, Barcelona)
- Marie Katoto (88, ST, Paris Saint-Germain)
- Debinha (88, CAM, Kansas City Current)
- Kadidiatou Diani (88, RW, Olympique Lyon)
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