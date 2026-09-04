25 Eylül'de piyasaya çıkacak olan EA Sports FC 27, tam 173 oynanabilir stadyum sunacak. Bu dünya çapındaki mekanların çoğu yalnızca ana hikayede mevcut olsa da, oyun çok oyunculu kaosa yeni ve yenilikçi bir yaklaşım getirecek.

Arkadaş grubunu oyuna dahil etmek söz konusu olduğunda, EA FC 27 ilk kez “The Grounds” özelliğini sunacak. Bu özellik, gerçek dünyadan esinlenerek tasarlanmış üç mahalleye yayılmış gerçekçi sosyal oturumlar ve 100 oyunculu seanslar içerecek. Bu, EA (veya ondan önceki FIFA) serilerinde daha önce hiç görmediğimiz, çok oyunculu modda yepyeni bir yaklaşım.

FIFAe Dünya Şampiyonu Umut Gültekin ve RB Leipzig’in RBLZ Gaming takımından futbol oyunu efsanesi Tekkz gibi profesyonel oyuncular, herhangi bir EA FC haritasında yeteneklerini sergileyebilirken, evde oynayan hayranlar da yıllar boyunca en sevdikleri çok oyunculu haritalarla ilgili şüphesiz pek çok güzel anı biriktirmiştir.

İşte VOLTA Football ve FIFA Streets’ten EA FC 27’deki The Grounds’a kadar, serinin tarihindeki en ikonik çok oyunculu haritalardan bazıları.

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Hollanda’daki bir alt geçit hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı © EA Sports

FIFA 20’de tanıtılan ve FIFA 23’e kadar devam eden VOLTA Football, bir zamanlar arkadaşlarınızla karşı karşıya gelmenin yoluydu. Sokak stili futbola, kafes maçlarına ve daha küçük takımlara odaklanan VOLTA Football, hayranların gerçek hayatta futbol oynayarak nasıl büyüdüklerini taklit ediyordu denebilir.

Piyasaya sürüldüğü dönemde bu yeni mod devrim niteliğindeydi; yeniden tasarlanan sistem sayesinde basitleştirilmiş beceri hareketleri, gösterişli vuruşlar, top sürme hareketleri ve hatta duvarı kendi lehine kullanma imkanı sunuluyordu.

EA FC 27 de benzer bir taban hareketi ve sokak futbolu ruhunu yansıtıyor gibi görünse de, VOLTA ile yetişenler için o modun unutulmaz sahalarının yerini hiçbir şey tutamaz.

En sevilen sahalardan birinde oyuncular, Amsterdam'da bir köprünün altındaki grafitiyle kaplı alana çıkıyordu. Bu saha oldukça gerçekçi ve sürekli gece atmosferi ile sizi tezahürat eden seyirci kalabalığı sayesinde, sanki o maç her şeymiş gibi hissettiriyor.

FIFA Street’in eşsiz rıhtımı

Rıhtımda Wayne Rooney ile karşılaşmak çok özel bir deneyim © EA Sports

Orijinal FIFA Street serisi, 2012’de güncellenmiş ve daha rafine bir yeniden başlatma öncesinde 2005, 2006 ve 2008 yıllarında üç oyunla karşımıza çıkmıştı. Futbola daha çok arcade tarzı bir yaklaşım benimseyen seri, Rio de Janeiro'nun plajlarından New York'a kadar 35 harita üzerinde oyuncuları yerel sokak futbolunun en gerçekçi yanlarına sürükleyerek vaat ettiklerini tam olarak yerine getirdi.

Oyuncular geleneksel sahalarla da sınırlı değildi. Topu tekmeleyebileceğiniz her yerde FIFA Street oynayabilirdiniz. Bu da beton, çim ve ahşap gibi farklı yüzeylere sahip otoparklar, kapalı spor salonları ve çatı katları anlamına geliyordu.

Seri, 14 yıl önceki son sürümünden sonra pek bir iz bırakmamış olsa da, biraz çılgın DNA’sı hayranların kalplerinde ve zihinlerinde yaşamaya devam etti. Örneğin, FIFA Street 3’teki liman kenarı seviyesini ele alalım. Bu seviye, Call of Duty’de daha uygun görünebilir (ve topunuzun sürekli suya düşme riski altında olduğunu düşünebilirsiniz), ancak aslında FIFA’nın daha az rafine bir dönemini anımsatan oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor.

EA FC 27’nin Parkside sahası

İyi bir İngiliz futbol maçı kadar futbolu anlatan başka bir şey yoktur © EA Sports

EA FC 27, Eylül ayına kadar piyasaya sürülmeyecek, ancak The Grounds’taki Parkside sahası şimdiden özel bir yer olacağa benziyor. İngiliz futbolseverler için bu, tam da çocukken kafa vuruşlarınızı ve top sektirme alıştırmalarınızı yaptığınız türden bir şehir içi yeşil alan. Başka bir deyişle, hem son derece nostaljik hem de aynı zamanda taze bir his uyandırıyor.

Elbette, bizi İngiliz sokaklarına götüren ilk saha bu değil, ancak yeni nesil grafikleriyle EA FC 27, İngiliz sokak futbolunun her yönünü her zamankinden daha net bir şekilde yansıtacak gibi görünüyor. (Monclair seviyesi de Fransız taraftarlar için aynı şeyi yapacak gibi görünüyor). Diğer bir deyişle, bu harita, hayranların on yıl sonra bile hâlâ konuşacağı ve oynayacağı bir harita gibi görünüyor.

VOLTA Football’un fütüristik Tokyo’su

Futbol sahaları bundan daha havalı olabilir mi? © EA Sports

İlk kez FIFA 20’de karşımıza çıkan VOLTA’nın Tokyo haritası, bir oyunda şimdiye kadar yaratılmış en havalı saha olabilir. Adidas Tango League ile işbirliği içinde tasarlanan bu yüksek katlı çatı sahası, Shibuya ve Shinjuku gibi neon ışıklarla dolu mahallelerden ilham alarak Japon başkentine kurgusal bir yorum getiriyor.

Bu harita tamamen atmosferden ibaret. Bir an için, Ghost in the Shell ya da hatta Blade Runner gibi fütüristik bir anime içinde oynuyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Tekrar oynamak ister misiniz? Futbol freestyle yıldızı Kotaro Tokuda’nın kilidini açıp onu takımınıza katabileceğiniz VOLTA Hikaye modunu kaçırmayın.

FIFA Street 2012’nin efsanevi Favela’sı

Rio de Janeiro’daki favela, tüm zamanların en iyilerinden biridir © EA Sports

FIFA Street'in yeniden lansmanı, "ilk gerçek kaliteli sokak futbolu deneyimi" vaat ediyordu ve sokak futboluna daha gerçekçi bir yaklaşımla bu iddiayı haklı çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Ortamlar daha gerçekçi hale getirilmiş, ancak yine de göz alıcı bir çeşitlilik sergiliyordu. Çizgi film benzeri görseller, oyunun temposunu kaybetmeden daha sade hale getirilmiş ve oyun, hünerlere ve duran toplara ağırlık vermişti.

Ünlü Favela sahası, Rio de Janeiro’daki Tavares Bastos favelasında bulunan gerçek bir çatı futbol sahasından esinlenerek tasarlanmıştı. Muhtemelen oyunun en öne çıkan özelliği olan bu saha o kadar sevildi ki, EA FC ve FIFA oyuncuları bugün bile gerçek hayatta orada oynamak için oraya akın ediyor.

Yazar hakkında Tom Ward kimdir? Tom Ward, GQ, Esquire, Wired ve Sunday Times gibi yayınlarda spor, kültür ve iklim konularında yazılar yazmaktadır. TIN CAT ve The Lion And The Unicorn adlı romanların yazarıdır.