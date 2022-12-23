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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Kadrosu (2022/2023)
Eczacıbaşı Dynavit'in takım kadrosu hangi oyunculardan oluşuyor? Detayları bu sayfada bulabilirsin.
Türk voleybolunun öncü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit bu sezon birçok kulvarda şampiyonluk mücadelesi veriyor. 2022/2023 sezonu için oldukça yoğun bir fikstüre sahip takım, buna paralel olarak geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Eczacıbaşı Dynavit'in 16 kişilik oyuncu kadrosunda yer alan sporcuları detayları ile beraber aşağıda görebilirsin.
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit'in bu sezonki tüm şampiyonlar ligi maçlarını Red Bull TV'den takip edebilirsin!
Beyza Arıcı
- Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1995
- Boy: 192 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 4
Kariyeri boyunca Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor formaları giyen Beyza Arıcı, 2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna dahil oldu. Takıma katıldıktan sonra 2018 ve 2022 CEV Kupası şampiyonluğu ile 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşayan Beyza Arıcı, Türk Milli Takımı’nın 2017 yılında U23 Dünya Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan kadrosunda da yer aldı.
Defne Başyolcu
- Doğum Tarihi: 9 Ağustos 2006
- Boy: 188 cm
- Pozisyon: Pasör Çaprazı
- Forma No: 19
Dilay Özdemir
- Doğum Tarihi: 5 Ağustos 2005
- Boy: 187 cm
- Pozisyon: Pasör
- Forma No: 16
Elif Şahin
- Doğum Tarihi: 19 Ocak 2001
- Boy: 189 cm
- Pozisyon: Pasör
- Forma No: 12
Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna 2020-2021 sezonunda katılan Elif Şahin, 2017-2018 sezonunda Karayolları Genç Takımı ile Türkiye ikinciliği elde etti. Altyapı Milli Takımları’nda da forma giyen sporcunun U18 kategorisinde dünya dördüncülüğü, U19 kategorisinde de Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği bulunuyor. Elif Şahin, 2020-2021 sezonunda ise Eczacıbaşı Dynavit ile AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.
Hande Baladın
- Doğum Tarihi: 1 Eylül 1997
- Boy: 190 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 7
Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında yetişen Red Bull sporcusu Hande Baladın, 2015-2016 sezonunda A Takım’a yükseldi. Tecrübe kazanmak için 2018-2019 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak geçirdi. Kulüp kariyerinde 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018 CEV Kupası ve 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları bulunan Hande Baladın, Türk Milli Takımı’nda da 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası şampiyonluğu elde etti.
Irina Voronkova
- Doğum Tarihi: 20 Ekim 1995
- Boy: 190 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 18
Laura Heyrman
- Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1993
- Boy: 188 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 5
Eczacıbaşı Dynavit’e 2021-2022 sezonunda katılan Belçikalı sporcu Laura Heyrman, voleybol kariyerine Belçika’nın Asterix Kieldrecht takımında başladı. Ardından Dresdner, Liu Jo Modena, River Volley Piacenza, Hitachi Rivale ve Saugella Monza takımlarında forma giydi. Belçika Milli Takımı’nda da görev alan Laura Heyrman, genç milli takımıyla U18 Dünya Şampiyonası’nda bronz ve U18 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Maja Ognjenovic
- Doğum Tarihi: 8 Haziran 1984
- Boy: 183 cm
- Pozisyon: Pasör
- Forma No: 10
Takımın tecrübeli oyuncularından Maja Ognjenovic, voleybola 1996 yılında başladı ve 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’e transfer oldu. 2018 ve 2022 yıllarında CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan Maja Ognjenovic, 2001 yılından beri Sırbistan Milli Takımı’nın formasını giyiyor. Milli takım kariyeri boyunca 2007, 2011, 2015 Avrupa Şampiyonası ve 2010, 2011, 2012 Avrupa Ligi turnuvalarında en iyi pasör ödülüne layık görüldü.
Saliha Şahin
- Doğum Tarihi: 5 Kasım 1998
- Boy: 186 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 6
Karayolları Spor Kulübü altyapısında yetişen Saliha Şahin, 2018 yılında Eczacıbaşı Dynavit’e transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak bir sezon daha geçirdikten sonra yeni takımında mücadele etmeye başladı. Saliha Şahin’in Eczacıbaşı Dynavit forması altında 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği ve 2022 CEV Kupası dahil olmak üzere birçok başarısı bulunuyor.
Samanta Fabris
- Doğum Tarihi: 8 Şubat 1992
- Boy: 189 cm
- Pozisyon: Pasör Çaprazı
- Forma No: 13
2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’e transfer olan Samanta Fabris kariyeri boyunca Famila Chieri, Zok Rijeka, Liu Jo Modena, Igor Gorgonzola Novara, Pomi Casalmaggiore, Imoco Voley Conegliano ve Dinamo-Ak Bars formaları giydi. CEV Şampiyonlar Ligi’nin 2017-2018 sezonunda bronz, 2018-2019 sezonunda ise gümüş madalya kazanan Samanta Fabris, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Akdeniz Oyunları’nda altın madalya elde etti.
Simge Şebnem Aköz
- Doğum Tarihi: 23 Nisan 1991
- Boy: 168 cm
- Pozisyon: Libero
- Forma No: 2
Simge Şebnem Aköz voleybola yedi yaşında başladı. İstanbul Artvin Spor Kulübü’nün ardından UPS, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor, Halkbank formaları giydi. 2016-2017 sezonu itibariyle Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna dahil olan sporcu Türk Milli Takımı’nda da forma giyiyor ve milli takım kariyerinde 2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, 2018 Milletler Ligi ikinciliği, 2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği gibi başarılar elde etti.
Sinead Jack-Kisal
- Doğum Tarihi: 8 Kasım 1993
- Boy: 196 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 88
Trinidad ve Tobagolu sporcu Sinead Jack-Kisal bu sezon itibariyle Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna dahil oldu. Ülkesinde başladığı voleybol kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini 2010 yılında Polonya’nın Azs Bialystok takımı ile yaptı. Sinead Jack-Kisal daha sonra Uralockha-NTMK Ekaterinburg, Galatasaray HDI Sigorta, Denso Airybees, İlbank, Grupa Azoty Chemik Police ve Megabox Del Savio Vallefoglia formaları giydi.
Tijana Boskovic
- Doğum Tarihi: 8 Mart 1997
- Boy: 194 cm
- Pozisyon: Pasör Çaprazı
- Forma No: 3
Eczacıbaşı Dynavit’in tecrübeli oyuncularından Tijana Boskovic takıma 2015-2016 sezonunda katıldı. Voleybol kariyerine ZOK Hercegovac Takımı’nın altyapısında başlayan sporcu Eczacıbaşı Dynavit ile 2019 yılında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği, 2018 ve 2022 yıllarında ise CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tijana Boskovic son olarak Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Tuna Aybüke Özel
- Doğum Tarihi: 24 Nisan 2002
- Boy: 162 cm
- Pozisyon: Libero
- Forma No: 1
Yaprak Erkek
- Doğum Tarihi: 2 Eylül 2001
- Boy: 182 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 14
Yasemin Güveli
- Doğum Tarihi: 5 Ocak 1999
- Boy: 188 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 8
Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında yetişen Yasemin Güveli, Beşiktaş ve Karayolları Spor Kulübü takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’e geri döndü. Yasemin Güveli kulüp kariyerinin dışında Genç ve Yıldız Milli Takımları ile Dünya Şampiyonası dördüncülüğü ve Avrupa Gençler Şampiyonası üçüncülüğü, A Milli Takım ile 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü elde etti.