Eczacıbaşı Dynavit Kadrosu (2022/2023)

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında yetişen Yasemin Güveli, Beşiktaş ve Karayolları Spor Kulübü takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’e geri döndü. Yasemin Güveli kulüp kariyerinin dışında Genç ve Yıldız Milli Takımları ile Dünya Şampiyonası dördüncülüğü ve Avrupa Gençler Şampiyonası üçüncülüğü, A Milli Takım ile 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü elde etti.