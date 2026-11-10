Gheorghe Mureșan ile Manute Bol NBA tarihinin boy rekorunu 2,31 metreyle paylaşıyor. Günümüzde zirve Philadelphia 76ers pivotu Tacko Fall’a ait. Listedeki isimlerin kariyerleri ise boyları kadar birbirine yakın seyretmedi. Yao Ming sekiz kez All-Star seçilirken Slavko Vraneš ligde yalnızca bir maç oynadı. Pota altında boy avantajını farklı biçimlerde kullanan NBA tarihinin en uzun oyuncuları arasında savunma rekorları kıran pivotlar da kısa süreliğine forma şansı bulan isimler de var.

01 NBA’in En Uzun Oyuncuları

Sıralama NBA normal sezonunda en az bir maçta forma giymiş oyuncuları kapsıyor. Boylar en uzundan en kısaya doğru sıralanırken aynı ölçüdeki isimler aynı basamakta değerlendiriliyor. Tarihsel ölçüler bazı oyuncular için farklı kaydedilebildiğinden listede yaygın kullanılan boylar esas alındı. Onuncu basamağı paylaşan isimlerden Mark Eaton kariyerindeki savunma başarılarıyla listeye girdi.

02 1. Gheorghe Mureșan - 2,31 metre

Rumen pivot NBA kariyerine 1993’te Washington Bullets formasıyla başladı. Ardından New Jersey Nets’te oynadı. Washington’daki en iyi sezonunu 1995-96’da geçiren Mureșan maç başına 14,5 sayı üretti. O sezon saha içi isabet yüzdesinde ligi zirvede tamamladı ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazandı. Pota dibinde topu aldığı anda savunmacının üzerinden bitirebilmesi Washington’a yarı saha hücumunda güvenilir bir seçenek sundu.

03 2. Manute Bol - 2,31 metre

Washington Bullets ile lige adım atan Bol daha sonra Golden State Warriors, Philadelphia 76ers ve Miami Heat formalarını giydi. Güney Sudan doğumlu pivot çaylak sezonunda maç başına 5 blokla lig lideri oldu. Topa yetişebilmek için çoğu pivotun sıçraması gereken pozisyonlarda uzun kolları ona ekstra erişim sağlıyordu. Kariyerini attığı toplam sayıdan daha fazla blokla bitirmesi oyuna savunmada ne kadar farklı bir katkı verdiğini gösteriyor.

04 3. Shawn Bradley - 2,29 metre

Philadelphia 76ers 1993 NBA Draftı’nda Bradley’yi ikinci sıradan seçti. New Jersey Nets’te de oynayan pivot kariyerinin en uzun dönemini Dallas Mavericks’te geçirdi. 1996-97 sezonunda maç başına blok ortalamasında NBA lideri oldu. Bradley’nin etkisi blok hanesinin ötesine uzanıyordu. Pota önünde dikildiğinde rakipler turnike açısını değiştirmek ya da topu dışarı çıkarmak zorunda kalabiliyordu.

05 4. Yao Ming - 2,29 metre

Houston Rockets 2002 NBA Draftı’nın ilk sırasında Yao Ming’i seçti. NBA’de yalnızca Houston forması giyen Çinli pivot sekiz kez All-Star kadrosuna girdi. Sırtı dönük oyunda ayaklarını iyi kullanıyor ve yumuşak bileğiyle orta mesafeden de sayı bulabiliyordu. Pota dibinden uzaklaştığında da savunmacıyı meşgul etmesi Houston’a hücumda alan açıyordu. Yao 2016’da Basketbol Onur Listesi’ne alındı.

Kariyeri boyunca maç başına 19 sayı ile 9,2 ribaund ortalamaları yakaladı. Sakatlıklar yüzünden 2009-10 sezonunun tamamını kaçırdı. Serbest atış çizgisinden kariyeri boyunca yüzde 83’ün üzerinde isabet buldu. Çinli pivotun 2010-11’deki son NBA sezonu beş maç sürdü.

06 5. Tacko Fall - 2,29 metre

Senegalli pivot NBA’de ilk kez Boston Celtics formasıyla sahaya çıktı. Cleveland Cavaliers döneminin ardından lig dışında da oynayan Fall 2026-27 sezonunda Philadelphia 76ers kadrosuyla NBA’e döndü. Pota altında topu yüksekten yakalayabilmesi ona kısa mesafeden kolay bitiriş fırsatları veriyor. Fall’un boyu özellikle hücum ribaundunda fark yaratıyor. Top çemberden sektiğinde daha kısa rakiplerin erişemediği bir noktadan ikinci şans üretebiliyor.

07 6. Chuck Nevitt - 2,26 metre

Houston Rockets’ta başlayan NBA kariyeri Nevitt’i Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Chicago Bulls ve San Antonio Spurs’e taşıdı. Beş takımda toplam 155 normal sezon maçına çıktı. En büyük takım başarısını 1985’te Lakers ile şampiyonluk yaşayarak elde etti. Nevitt o kupayla NBA şampiyonluğu kazanan en uzun oyuncu olarak tarihe geçti.

Nevitt’in takımdaki rolü sınırlıydı. Lakers’ın şampiyonluk kadrosunda pivot rotasyonunun başında Kareem Abdul-Jabbar bulunuyordu. Nevitt’in kariyerindeki en dikkat çekici ayrıntı da burada yatıyor. Boy rekorlarıyla anılan pivot kupayı rotasyonun arka sırasında yer alırken kazandı.

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08 7. Slavko Vraneš - 2,26 metre

New York Knicks 2003 NBA Draftı’nda Vraneš’i 39. sıradan seçti. Karadağlı pivotun normal sezonda süre aldığı tek takım Portland Trail Blazers oldu. Ocak 2004’teki o maçta birkaç dakika sahada kaldı. NBA kariyeri bir maçla sınırlı kalsa da Vraneš’in boyu onu ligde forma giymiş en uzun oyuncular arasına taşıdı.

09 8. Pavel Podkolzin - 2,26 metre

Utah Jazz 2004 NBA Draftı’nda Podkolzin’i 21. sıradan seçti. Oyuncunun hakları draft gecesinde Dallas Mavericks’e geçti. Rus pivot NBA’deki altı normal sezon maçının tamamında Dallas forması giydi. İki sezona yayılan kısa NBA kariyerinde ilk beşe yerleşemedi. Podkolzin’in adı Dallas’ın Bradley henüz kadrodayken takıma kattığı sıra dışı uzunluktaki pivotlar arasında anılıyor.

10 9. Sim Bhullar - 2,26 metre

Kanada doğumlu pivot 2014-15 sezonunda Sacramento Kings ile üç NBA maçına çıktı. Nisan 2015’te sahaya adım attığında NBA’de oynayan ilk Hint kökenli basketbolcu oldu. İlk NBA basketini Utah Jazz karşısında kaydetti. Bhullar’ın Sacramento’daki kısa dönemi ligde Hint kökenli oyuncuların temsili açısından bir ilkti.

11 10. Mark Eaton - 2,24 metre

Eaton 11 sezonluk NBA kariyerinin tamamını Utah Jazz’da geçirdi. Rakibin potaya gidiş yolunu erken kapatan pivot iki kez Yılın Savunma Oyuncusu seçildi. 1984-85 sezonunda maç başına 5,6 blok yaparak tek sezonluk NBA rekorunu kırdı. Ralph Sampson ile Rik Smits gibi isimlerle boy sıralamasında aynı basamağı paylaşan Eaton kariyerini maç başına 3,5 blokla tamamladı.

12 Tarık Biberoviç - 1,98 metre

Tarık Biberović © Red Bull

Dallas Mavericks kadrosunda forvet olarak yer alan Tarık Biberoviç ’in NBA profilindeki boyu 1,98 metre. Uluslararası oyuncu kaydında ise 2,01 metre olarak geçiyor. Memphis Grizzlies onu 2023 NBA Draftı’nda 56. sıradan seçti. Fenerbahçe Beko ile 2025’te EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Biberoviç’in NBA hakları 2026 yazında Dallas’a geçti. Boyuyla tarihsel sıralamanın dışında kalan milli basketbolcu Fenerbahçe döneminde özellikle üç sayı tehdidiyle öne çıktı.

Biberoviç 2025-26 EuroLeague sezonunda 36 maç oynadı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yaklaşık yüzde 40 isabet buldu. Yayın gerisindeki şut tehdidi forvet rolünü tarif eden en belirgin özelliklerden biri.

NBA’de en kısa basketbolcular kimler?

NBA tarihinde forma giyen en kısa basketbolcu 1,60 metre boyundaki Muggsy Bogues. Onu 1,65 metrelik Earl Boykins ile 1,68 metrelik Mel Hirsch izliyor. 1,70 metrelik Spud Webb ise 1986 Smaç Yarışması’nda Atlanta Hawks’tan takım arkadaşı Dominique Wilkins’i geride bırakarak kupayı aldı. Bogues hızını top çalmak ve hücumu yönlendirmek için kullanırken Webb sıçrama gücüyle potaya kadar çıkabiliyordu. Bogues ile tarihsel boy rekorunun sahipleri arasındaki fark 71 santimetre.