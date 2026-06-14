FC 26'da rakiplerinizi çıldırtacak en yeni gol sevinçleri

Gol attınız, sıra gol sevincinde. İşte FC 26'nın yeni gol sevinçleri ve tuş kombinasyonları!
Yazar: Aykut Özbey
3 dakikalık okumaPublished on
FC Basel'in dört oyuncusu FC 26'da bir golü kutluyor.
© EA Sports

İçerik Rehberi

  1. 1
    FC 26 gol sevinçleri: Pulse (Nabız yoklama)
  2. 2
    FC 26 gol sevinçleri: High Kick (Uçan tekme)
  3. 3
    FC 26 gol sevinci: Maskot
  4. 4
    FC 26 gol sevinci: Nap (Şekerleme)
  5. 5
    FC 26'ya eklenen tüm yeni gol sevinçleri
Gol sevincinin olmadığı bir futbol oyunu düşünülemez. FC 26, bu yıl da gol sevinci seçeneklerini genişleterek oyuna yeni animasyonlar ekliyor. Kimi eğlence odaklı, kimi ise rakibe mesaj vermek için tasarlanan bu hareketler arasında öne çıkan dört yeni gol sevincine ve tüm yeniliklere göz atıyoruz.
01

FC 26 gol sevinçleri: Pulse (Nabız yoklama)

Xherdan Shaqiri FC 26'da Pulse kutlamasını yapıyor.

Xherdan Shaqiri nabzını kontrol ediyor

© EA Sports

Gösteriş seviyesi: 🔥
FC 26'nın en dikkat çekici yeni gol sevinçlerinden biri Pulse. Golün ardından oyuncunuz kısa bir an duruyor, gözlerini kapatıyor ve boynuna dokunarak nabzını kontrol ediyor. Sade ama oldukça etkileyici bir gol sevinci olarak öne çıkıyor.
FC 26'da Pulse nasıl yapılır?
FC 26'da Pulse gol sevincini yapmak için L2/LT tuşuna basılı tutarken sağ analoğu sağa ve sola hareket ettirin.
02

FC 26 gol sevinçleri: High Kick (Uçan tekme)

FC 26'da iki FC Basel oyuncusu kutlama yapıyor.

Uçan tekme iş başında

© EA Sports

Gösteriş seviyesi: 🔥🔥
High Kick gol sevincinde tüm dikkatler bir kez daha golü atan oyuncuya çevriliyor. Zlatan Ibrahimović'in ikonik hareketlerinden ilham alan bu gol sevincinde oyuncunuz takım arkadaşına doğru havaya bir tekme savuruyor, takım arkadaşı ise teması almış gibi abartılı bir şekilde kendini yere bırakıyor.
FC 26'da Uçan Tekme nasıl yapılır?
R1/RB tuşlarını basılı tutun ve sağ çubuğu yukarı doğru itin.
03

FC 26 gol sevinci: Maskot

Bulli evinde! Red Bull Arena'daki RB Leipzig maskotu

Bulli evinde! Red Bull Arena'daki RB Leipzig maskotu

© EA Sports

Gösteriş seviyesi: 🔥🔥🔥
Maskot gol sevinci geri dönüyor ve yine oyundaki en dikkat çekici gol sevinçlerinden biri olmayı başarıyor. Bu gol sevincini yapabilmek için maskotu bulunan bir takımla oynamanız gerekiyor. Golün ardından oyuncunuz kenar çizgisine koşarak maskotla etkileşime giriyor. Özellikle son dakikalarda gelen kritik gollerden sonra kullanıldığında çok daha eğlenceli bir görüntü ortaya çıkıyor.
FC 26'da maskot gol sevinci nasıl yapılır?
Oyuncunuzu maskota doğru koşturun.
04

FC 26 gol sevinci: Nap (Şekerleme)

Golün ardından gelen Şekerleme kutlaması!

FC 26'da ksıa bir şekerleme

© EA Sports

Gösteriş seviyesi: 🔥🔥🔥🔥🤯
Şekerleme gol sevincinde oyuncunuz kendini yere bırakarak uyuyormuş gibi yapıyor. Verilmek istenen mesaj oldukça net: Rakibinizin oyunu sizi sıkacak kadar kolay geçti. Özellikle kritik gollerin ardından kullanıldığında rakibin sinirlerini bozma potansiyeli oldukça yüksek.
FC 26'da Nap gol sevinci nasıl yapılır?
R2/RT tuşlarını basılı tutun ve sağ çubuğu sağa ve sola hareket ettirin.
05

FC 26'ya eklenen tüm yeni gol sevinçleri

FC 26 gol sevinçleri

Komut

Hepsi bir arada

R1/RB tuşuna basılı tutun ve sağ analoğu saat yönünün tersine çevirin

Band master (Orkestra şefi)

L1/LB'ye basılı tutun ve sağ analoğu sola-sağa itin

Kabare

L2/LT'ye basılı tutun ve sağ analoğu yukarıda tutun

Dans

L1/LB'ye basılı tutun ve sağ analoğu yukarı-aşağı itin

Yere Vuruş

R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu iki kez aşağı itin

Gitar

L2/LT'ye basılı tutun ve sağ analoğu saat yönünün tersine döndürün

Uçan Tekme

R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu yukarıda tutun

Maskot

Oyuncunuzu maskota doğru koşturun

Nabız yoklama

L2/LT'ye basılı tutun ve sağ analoğu sola-sağa itin

Koşu

R2/RT'ye basılı tutun ve sağ analoğu aşağı-yukarı itin

Şekerleme

R2/RT'ye basılı tutun ve sağ analoğu sağa-sola itin

Kayarak öpücük gönderme

R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu aşağıda tutun

Esneme

R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu saat yönünde döndürün

FC 26'da yeni gol sevinçleri, basit danslardan çok mesaj vermeye odaklanıyor. Rakibine gönderme yapmak isteyen oyuncular için yeni seçenekler sunulurken, L1/LB + R1/RB ile yapılan klasik fair-play gol sevinci de kullanılmaya devam ediyor.