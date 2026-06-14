FC 26'da rakiplerinizi çıldırtacak en yeni gol sevinçleri

Gol sevincinin olmadığı bir futbol oyunu düşünülemez. FC 26, bu yıl da gol sevinci seçeneklerini genişleterek oyuna yeni animasyonlar ekliyor. Kimi eğlence odaklı, kimi ise rakibe mesaj vermek için tasarlanan bu hareketler arasında öne çıkan dört yeni gol sevincine ve tüm yeniliklere göz atıyoruz.

01 FC 26 gol sevinçleri: Pulse (Nabız yoklama)

Xherdan Shaqiri nabzını kontrol ediyor © EA Sports

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FC 26'nın en dikkat çekici yeni gol sevinçlerinden biri Pulse. Golün ardından oyuncunuz kısa bir an duruyor, gözlerini kapatıyor ve boynuna dokunarak nabzını kontrol ediyor. Sade ama oldukça etkileyici bir gol sevinci olarak öne çıkıyor.

FC 26'da Pulse nasıl yapılır?

FC 26'da Pulse gol sevincini yapmak için L2/LT tuşuna basılı tutarken sağ analoğu sağa ve sola hareket ettirin.

02 FC 26 gol sevinçleri: High Kick (Uçan tekme)

Uçan tekme iş başında © EA Sports

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High Kick gol sevincinde tüm dikkatler bir kez daha golü atan oyuncuya çevriliyor. Zlatan Ibrahimović'in ikonik hareketlerinden ilham alan bu gol sevincinde oyuncunuz takım arkadaşına doğru havaya bir tekme savuruyor, takım arkadaşı ise teması almış gibi abartılı bir şekilde kendini yere bırakıyor.

FC 26'da Uçan Tekme nasıl yapılır?

R1/RB tuşlarını basılı tutun ve sağ çubuğu yukarı doğru itin.

03 FC 26 gol sevinci: Maskot

Bulli evinde! Red Bull Arena'daki RB Leipzig maskotu © EA Sports

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Maskot gol sevinci geri dönüyor ve yine oyundaki en dikkat çekici gol sevinçlerinden biri olmayı başarıyor. Bu gol sevincini yapabilmek için maskotu bulunan bir takımla oynamanız gerekiyor. Golün ardından oyuncunuz kenar çizgisine koşarak maskotla etkileşime giriyor. Özellikle son dakikalarda gelen kritik gollerden sonra kullanıldığında çok daha eğlenceli bir görüntü ortaya çıkıyor.

FC 26'da maskot gol sevinci nasıl yapılır?

Oyuncunuzu maskota doğru koşturun.

04 FC 26 gol sevinci: Nap (Şekerleme)

FC 26'da ksıa bir şekerleme © EA Sports

Gösteriş seviyesi: 🔥🔥🔥🔥🤯

Şekerleme gol sevincinde oyuncunuz kendini yere bırakarak uyuyormuş gibi yapıyor. Verilmek istenen mesaj oldukça net: Rakibinizin oyunu sizi sıkacak kadar kolay geçti. Özellikle kritik gollerin ardından kullanıldığında rakibin sinirlerini bozma potansiyeli oldukça yüksek.

FC 26'da Nap gol sevinci nasıl yapılır?

R2/RT tuşlarını basılı tutun ve sağ çubuğu sağa ve sola hareket ettirin.

05 FC 26'ya eklenen tüm yeni gol sevinçleri

FC 26 gol sevinçleri Komut Hepsi bir arada R1/RB tuşuna basılı tutun ve sağ analoğu saat yönünün tersine çevirin Band master (Orkestra şefi) L1/LB'ye basılı tutun ve sağ analoğu sola-sağa itin Kabare L2/LT'ye basılı tutun ve sağ analoğu yukarıda tutun Dans L1/LB'ye basılı tutun ve sağ analoğu yukarı-aşağı itin Yere Vuruş R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu iki kez aşağı itin Gitar L2/LT'ye basılı tutun ve sağ analoğu saat yönünün tersine döndürün Uçan Tekme R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu yukarıda tutun Maskot Oyuncunuzu maskota doğru koşturun Nabız yoklama L2/LT'ye basılı tutun ve sağ analoğu sola-sağa itin Koşu R2/RT'ye basılı tutun ve sağ analoğu aşağı-yukarı itin Şekerleme R2/RT'ye basılı tutun ve sağ analoğu sağa-sola itin Kayarak öpücük gönderme R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu aşağıda tutun Esneme R1/RB'ye basılı tutun ve sağ analoğu saat yönünde döndürün

FC 26'da yeni gol sevinçleri, basit danslardan çok mesaj vermeye odaklanıyor. Rakibine gönderme yapmak isteyen oyuncular için yeni seçenekler sunulurken, L1/LB + R1/RB ile yapılan klasik fair-play gol sevinci de kullanılmaya devam ediyor.