Football Manager 26'da çalıştırılacak 10 takım

Football Manager 26, 4 Kasım'da çıkış yaptıktan sonra yoğun şekilde eleştirilse de her gün on binlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Yeni bir kariyere başlarken karar vermesi en zor konulardan biri de yönetilecek takım. Oyuncular genellikle taraftarı oldukları ya da dünyanın farklı ülkelerindeki liglerde takip ettikleri takımları yönetmeyi tercih ediyorlar. Peki bunun yerine farklı bir hikayeye yazmaya ne dersin? İşte başına geçerek sürpriz başarılar elde edebileceğin 10 takım...

01 Aston Villa

Aston Villa © Sports Interactive/SEGA

Aston Villa, köklü bir geçmişe sahip ve Avrupa potasında istikrarlı şekilde yer edinme mücadelesi veren, yüksek potansiyelli bir takım. Elinde halihazırda kaliteli, genç ve tecrübeli oyuncu karışımı iyi bir kadro bulunuyor. Bu kadroyu en üst seviyeye taşımak ve Büyük Altılı'nın hegemonyasına son vermeye çalışmak ciddi bir meydan okuma. Başarılı olursan, kupalar kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübün Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir güç haline gelmesini sağlayacaksın. Kulübü ihtişamlı günlerine döndürmek ve güçlü rakiplerine karşı mücadele etmek keyifli olacaktır.

02 Atlético Madrid

Atlético Madrid © Sports Interactive/SEGA

Atlético Madrid için İspanyol futbolunun son 10 yılındaki üçüncü büyüğü denebilir. Ancak ana rakipler olan Real Madrid'in ve Barcelona'ın devasa bütçeleri ve güçlü kadroları karşısında, zirveyi ele geçirmek her zaman zorlu bir meydan okuma olmuştur. Diego Simeone'nin inşa ettiği kadro; yüksek disiplinli ve taktik odaklı bir takımı yönetme imkanı sunuyor. Hedefin, bu savaşçı ruhu koruyarak, daha akıcı ve modern bir hücum oyunu geliştirip dev rakiplerine karşı şampiyonluk mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalamak olacaktır.

03 Bologna

Bologna © Sports Interactive/SEGA

Bologna'yı yönetmek, genellikle İtalya'nın en üst ligi Serie A'da sürpriz çıkış yakalamış bir takımı zirvede tutma görevi olarak özetlenebilir. Başlangıçta hedefin, Avrupa kupalarına katılma hakkını sürekli kılmak ve ardından İtalyan futbolunun köklü devleri Inter, Milan ve Juventus gibi takımlara kafa tutmak. Kulübün 60 küsur yldır hasret kaldığı şampiyonluk rüyası, sana hem taktiksel dehanı gösterme hem de kısıtlı bütçeyle doğru transfer hamlelerini yapma fırsatı sunacak. Scudetto'yu kaldırmak, Bologna taraftarı için unutulmaz bir başarı olacaktır.

04 Crystal Palace

Crystal Palace © Sports Interactive/SEGA

Crystal Palace, Premier Lig'in orta sıra takımları arasında yüksek tavanlı genç yeteneklere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Londra ekibini yönetmenin başlıca zorluğu, sürekli olarak ligde kalmayı garantiledikten sonra bir sonraki seviyeye sıçrama yapmak olacak. Doğru taktiksel ayarlamaları ve genç oyuncu gelişimi ile orta sıralardan sıyrılıp Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren heyecan verici bir kadro yaratma şansı mevcut. Crystal Palace'ın gerçek hayatta da zirveye yakından takibi, takımın başına geçmek konusunda seni motive edecektir.

05 Deportivo

Deportivo © Sports Interactive/SEGA

Deportivo, 2000'li yılların başında La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören müthiş bir maziye sahip. Ancak son yıllarda yaşadığı düşüşle alt liglere geriledi. Bu kulübü seçmek, tam bir "yeniden doğuş" ve ihtişamlı günlere geri dönüş hikayesi yazmak anlamına geliyor. Görevin, sadece üst lige çıkmak değil, aynı zamanda mali disiplini koruyarak, yeniden İspanyol futbolunun devleri arasına yer almak. Bu zorlu ve uzun soluklu yolculuk, tecrübeli Football Manager oyuncuları için bile büyük bir tatmin kaynağı olacaktır.

06 Leeds United

Leeds United © Sports Interactive/SEGA

Leeds United, futbolun coşkusunu ve tutkusunu en iyi yansıtan kulüplerden biri. Bu kulüpte teknik direktör olarak göreve gelmek, eski ihtişamlı günlere geri dönme ve Manchester United ile olan tarihi rekabeti yeniden alevlendirme fırsatı demek. Takımın hedefi, öncelikle Premier Lig'de tutunmak ve ardından istikrarlı bir şekilde Avrupa kupalarına gitmek için üst sıraları zorlamak olacak. Elland Road'un taraftar baskısı altında başarılı olmak, menajerlik yeteneklerini en üst düzeyde test edecek.

07 Leicester City

Leicester City © Sports Interactive/SEGA

Leicester City, 2016'daki mucizevi Premier Lig şampiyonluğuyla futbol tarihine geçmişti ancak sonraki yıllarda inişli çıkışlı bir süreç yaşandı. Bu takımı seçmek, tekrardan bir "peri masalı" yaratma ve kulübü ait olduğu üst seviyelere çıkarma şansı sunuyor. Ligde başarılı olduktan sonraki asıl görev, Avrupa'da kalıcı bir yer edinmek ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak olacak. Bu kulübü yönetmek, yüksek beklentiler ve geçmiş başarıların gölgesinde hem genç yetenekleri keşfetmeyi hem de sağlam bir takım kimliği oluşturmayı gerektiriyor.

08 Marseille

Marseille © Sports Interactive/SEGA

Marsilya (OM), Fransa'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk kulübü olmasına rağmen, Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in (PSG) fazlasıyla gölgesinde kalmış durumda. Bu takımı seçmek, PSG'nin ligdeki mutlak hakimiyetini sonlandırmak gibi fazlasıyla zorlu bir görevi üstlenmek demek. Marsilya'nın ateşli ve tutkulu dünyası, rakiplerine mutlak hakimiyet kuracak bir takım kurmanı gerektiriyor. Amacın, Le Classique (Marsilya vs PSG derbisi) rekabetini zirveye taşımak ve kulübün Avrupa'daki eski prestijini yeniden canlandırarak Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek.

09 Parma

Parma © Sports Interactive/SEGA

Parma, 90'lı yıllarda Avrupa'nın en parlak takımlarından biri olarak UEFA ve Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmış, ama sonrasında büyük bir çöküş yaşamıştır. Parma'yı yönetmek, İtalyan futbolunun bir uyuyan devini yeniden uyandırmak anlamına gelir. Düşük liglerden başladıysanız, basamakları hızla tırmanmak zorundasınız. Serie A'ya döndüğünüzde ise hedef, taktiksel zekanızı kullanarak, genç oyunculara odaklanıp kulübü tekrar Avrupa kupalarına taşıyarak efsanevi geçmişine yaraşır bir konuma getirmektir.

10 RB Leipzig

RB Leipzig © Sports Interactive/SEGA

RB Leipzig, modern futbolun en hızlı yükselen takımlarından biri olmasına rağmen, Bayern Münih'in tartışmasız hegemonyasına meydan okuma mücadelesi vermektedir. Bu takım size, mükemmel tesisler, genç ve dinamik bir kadro ve sağlam bir finansal yapı sunar. Göreviniz, genç yetenekleri parlatarak ve akıllı transfer stratejileri uygulayarak, Bayern Münih'i tahtından indirmek ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir şekilde son aşamalara ulaşan bir Avrupa gücü yaratmaktır. Hızlı, hücum futbolu seven menajerler için ideal bir tercihtir.