Bir Oyun Daha
Football Manager 2026'daki en iyi genç oyuncular (wonderkid)
Football Manager 26'da başarıdan başarıya koşmak mı istiyorsun? Bütçesi de sağlam bir kulübün başına geçersen kadrona katabileceğin en iyi genç oyuncuları senin için sıraladık.
Menajerlik oyunu denince akla gelen ilk ve belki de tek oyun Football Manager. 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan seri, 2024/25 sezonunu pas geçtikten sonra önemli yenilikler içeren 2026 sürümü ile oyuncuların karşısında. Her yeni oyunda olduğu gibi, Football Manager 26'da da en iyi genç oyuncuları kadroya katmak önemli. Eğer sen de genç oyuncuları hedefleyen bir teknik direktör isen, farklı pozisyonlarda transfer etmek isteyebileceğin isimleri bu sayfada bulacaksın.
01
FM 26 en iyi genç kaleciler
- Alessandro Nunziante / Udinese / KL
- Ander Astralaga / Granada / KL
- Ante Vuković / Pisa / KL
- Daniil Khudyakov / Sturm Graz / KL
- Ferran Quetglás / Real Madrid B / KL
- Jonas Urbig / Bayern Münich / KL
- Mattia Fortin / Padova / KL
- Mike Penders / Strasbourg / KL
- Sławomir Abramowicz / Jagiellonia Białystok / KL
- Tommaso Martinelli / Fiorentina / KL
02
FM 26 en iyi genç savunma oyuncuları
- Abdukodir Khusanov / Manchester City / D (SğM)
- Alejandro Balde / Barcelona / D (Sl), KB (Sl)
- Cristhian Mosquera / Arsenal / D (SğM)
- Dean Hujsen / Real Madrid / D (M)
- Leny Yoro / Manchester United / D (M)
- Miloš Kerkez / Liverpool / D (Sl), KB (Sl), OS (Sl)
- Myles Lewis-Skelly / Arsenal / D (Sl), DOS (M), OS (M)
- Pau Cubarsí / Barcelona / D (M)
- Renato Veiga / Villarreal / D (SlM), DOS
- Zeno Debast / Sporting Lisbon / D (M)
03
FM 26 en iyi genç orta saha oyuncuları
- Adam Wharton / Crystal Palace / DOS (M), OS (M)
- Aleksandar Pavlović / Bayern Münich / DOS (M), OS (M)
- Arda Güler / Real Madrid / OS (M), OOS (SğM)
- Ayyoub Bouaddi / Lille / DOS (M), OS (M)
- Ethan Nwaneri / Arsenal / OS (M), OOS (SğSlM)
- João Neves / PSG / DOS (M), OS (M)
- Lucas Bergvall / Tottenham / DOS (M), OS (M), OOS (M)
- Nico Paz / Como / OS (M), OOS (SğM), ST (M)
- Rayan Cherki / Manchester City / OOS (SğSlM), ST (M)
- Rodrigo Mora / Porto / OOS (SlM)
04
FM 26 en iyi genç hücum oyuncuları
- Alejandro Garnacho / Chelsea / OOS (SğSl)
- Désiré Doué / PSG / OOS (SğSlM)
- Endrick / Real Madrid / OOS (Sağ), ST (M)
- Estêvão / Chelsea / OOS (SğM)
- Franco Mastantuono / Real Madrid / OOS (SğM)
- Jayden Danns / Liverpool / OOS (SlM), ST (M)
- Kenan Yıldız / Juventus / OOS (SğSlM), ST (M)
- Lamine Yamal / Barcelona / OS (Sğ), OOS (Sğ)
- Luca Williams-Barnett / Tottenham / OOS (SğSlM), ST (M)
- Yankuba Minteh / Brighton / OS (SğSl), OOS (SğSl)