Elektrikli yarış otomobillerinin yeni nesli, sezon öncesi hazırlıklar kapsamında 16–20 Kasım 2026 tarihlerinde Madrid’de piste çıkıyor. Şampiyonanın performans sınırlarını ileri taşıyan Formula E GEN4 test programı, takımlara araçlarını rakipleriyle ortak koşullarda değerlendirme fırsatı sunuyor. Jarama’daki çalışmalar sırasında lastik davranışlarından enerji yönetimine kadar pek çok konu inceleniyor. Programda iki farklı yarış formatına yönelik simülasyonlar da bulunuyor. Madrid’de toplanan veriler, yeni araçların ilk resmi yarışına uzanan hazırlık sürecinin temelini oluşturuyor.

01 Formula E GEN4 Testleri Nerede ve Ne Zaman Yapılıyor?

Sezon öncesi çalışmalar, İspanya’nın başkentindeki Circuito de Madrid Jarama–RACE pistinde düzenleniyor. Organizasyon 16–20 Kasım haftasına yayılıyor ancak otomobiller üç ayrı günde piste çıkıyor. Pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde gerçekleştirilen altı seans için toplam 18 saatlik sürüş süresi ayrılıyor. Aradaki günler, ekiplerin topladıkları verileri inceleyip otomobillerinde ayar değişiklikleri yapabilmesine zaman tanıyor.

Hızlı bölümleri daha yavaş virajlarla birleştiren Jarama, yeni otomobillerin farklı koşullardaki davranışını değerlendirmeye uygun bir pist sunuyor. Eğim değişimleri bulunan parkurda mühendisler, otomobilin dengesini çeşitli sürüş durumlarında inceleyebiliyor. Pilotlar ise frenleme noktalarını belirlerken yeni aracın hızına alışıyor. Pistte geçirilen her tur, simülatörde oluşturulan beklentileri gerçek sürüş verileriyle karşılaştırma fırsatı yaratıyor.

Madrid’in test merkezi olarak seçilmesi, Formula E açısından tanıdık bir organizasyon düzenine dönülmesi anlamına geliyor. Jarama, Valencia bölgesindeki sel felaketinin ardından 2024 sezon öncesi testlerini ağırlamıştı. Pist, Mart 2026’da Madrid E-Prix’sine de ev sahipliği yaptı. Önceki organizasyonlardan gelen deneyim, yeni nesil otomobillerle yürütülen hazırlıkların planlanmasında değer taşıyor.

Takvimi değerlendirirken test haftasıyla sürüş günlerini ayırmak gerekiyor. Beş günlük tarih aralığı, kesintisiz beş gün boyunca otomobillerin pistte olacağı anlamına gelmiyor. Takımların garajda geçirdiği zaman da hazırlığın önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni ayarların etkisi ancak sonraki sürüşte ölçülebildiği için pist çalışmasıyla mühendislik değerlendirmesi birbirini tamamlıyor.

02 Formula E Takımları GEN4 Testlerinde Nelere Odaklanıyor?

Yeni bir otomobil nesline geçiş, önceki sezonun ayarlarını doğrudan kullanmayı zorlaştırıyor. Daha yüksek güç, farklı lastikler, değişen aerodinamik seçenekler sürüş karakterini etkiliyor. Madrid’de yapılan Formula E GEN4 test sürüşleri, parçaların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya odaklanıyor. Takımların önceliği, hızlı turların yanında tekrarlanabilir performans elde edebilmek.

Mühendislerin incelemesi gereken konular tek bir ayarla sınırlı kalmıyor. Otomobilin frenlemedeki dengesi, viraj çıkışındaki çekişi, uzun sürüşlerdeki enerji tüketimi birlikte değerlendiriliyor. Özellikle şu alanlar hazırlık programında öne çıkıyor:

Lastik yönetimi: Bridgestone lastiklerin ısınma süreci, dayanıklılığı, hızlı tur hazırlığındaki davranışı inceleniyor.

Enerji kullanımı: Yarış mesafesinde tüketim, frenleme sırasında enerji geri kazanımı, PIT BOOST planlaması değerlendiriliyor.

Güç aktarımı: Sürekli dört tekerlekten çekiş sisteminin farklı virajlardaki etkisi araştırılıyor.

Aerodinamik ayarlar: Yüksek veya düşük yere basma kuvveti seçeneklerinin performansa etkisi karşılaştırılıyor.

Operasyon hazırlığı: Pilotlarla mühendisler arasındaki iletişim, garaj içindeki çalışma düzeni geliştiriliyor.

Performans artışının merkezinde, ATTACK MODE sırasında kullanılabilen 600 kW güç bulunuyor. Yeni otomobilin açıklanan performans değerleri arasında 335 km/saati aşan maksimum hız ile 4,4 saniyelik 0–200 km/saat hızlanması yer alıyor. İki aerodinamik konfigürasyon, sıralama performansıyla yarıştaki enerji ihtiyacı arasında farklı tercihlere olanak tanıyor. Pilotların artan hızlara alışması kadar mühendislerin uygun çalışma aralığını bulması da önem kazanıyor.

Derece tablosunu yorumlarken takımların farklı programlar uygulayabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Kısa performans denemesi yapan bir otomobille uzun sürüşe odaklanan diğerini yalnızca en hızlı tur üzerinden karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Enerji hedefleri veya lastiklerin kullanım durumu da tur zamanını etkileyebilir. Testleri anlamlı kılan değerlendirme, hızın hangi koşullarda üretildiğine bakmayı gerektiriyor.

Pilot geri bildirimleri de sayısal verilerin yanında önem taşıyor. Fren pedalının hissi veya viraj girişindeki güven, yalnızca derece tablosundan anlaşılamıyor. Mühendisler telemetriyi sürücünün anlattıklarıyla birlikte okuyarak ayar değişikliğinin amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirebiliyor. Dolayısıyla verimli bir test günü, hızlı tur kadar açıklanabilir sonuçlar üretmeli.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

03 Formula E GEN4 Ne Zaman Yarışmaya Başlayacak?

Yeni nesil otomobillerin ilk resmi yarışı, 16 Ocak 2027’de Mexico City E-Prix’sinde gerçekleştirilecek. Şampiyonanın 2026/27 sezonunda kullanılacak Formula E GEN4, Madrid’deki ortak testlerin ardından yarış hazırlıklarını sürdürecek. Daha önce sezon açılışı için planlanan Cidde yarışının nisana ertelenmesi nedeniyle ilk yarış adresi Meksika olarak güncellendi. Test takvimiyle şampiyona takvimini takip ederken aradaki ayrım önem taşıyor.

Madrid programındaki yarış simülasyonları, yeni dönemin sportif hazırlıklarına hizmet ediyor. E-Prix formatının yanında E-Prix Unleashed için de prova planlanıyor. Günlük kullanımda Formula E GEN4 test yarışları şeklinde anılan çalışmalar, şampiyonluk puanı dağıtılan resmi yarışlardan ayrılıyor. Buradaki amaç, rekabet koşullarına yakın bir ortamda otomobillerin işleyişini değerlendirmek.

Testle ilk yarış arasındaki süreçte mühendislerin önünde, pistte ortaya çıkan soruları çözme işi bulunuyor. Bir ayar değişikliğinin kısa sürüşte olumlu görünmesi, yarış mesafesinde de aynı sonucu vereceğini garanti etmiyor. Bu nedenle farklı koşullarda toplanan verilerin birlikte yorumlanması gerekiyor. Mexico City’deki açılış, Madrid’de geliştirilen çözümlerin gerçek rekabetteki karşılığını gösterecek.

04 Formula E GEN4 Madrid Test Takvimi

Haftanın sürüş programı, üç güne dağıtılan sabah ve öğleden sonra seanslarından oluşuyor. Her seans üç saat sürüyor. Madrid kasım ayında UTC+1 saat diliminde bulunduğu için Türkiye, yerel saatten iki saat ileride yer alıyor. Aşağıdaki programda her iki saat bilgisi birlikte belirtiliyor.

16 Kasım 2026 Pazartesi : Birinci seans Madrid saatiyle 09.00–12.00, Türkiye saatiyle 11.00–14.00 arasında. İkinci seans Madrid’de 14.00–17.00, Türkiye’de 16.00–19.00 arasında.

18 Kasım 2026 Çarşamba : Üçüncü seans Madrid saatiyle 09.00–12.00, Türkiye saatiyle 11.00–14.00 arasında. Dördüncü seans Madrid’de 14.00–17.00, Türkiye’de 16.00–19.00 arasında.

20 Kasım 2026 Cuma : Beşinci seans Madrid saatiyle 09.00–12.00, Türkiye saatiyle 11.00–14.00 arasında. Altıncı seans Madrid’de 14.00–17.00, Türkiye’de 16.00–19.00 arasında.

Yarış provaları, öğleden sonraki seansların içinde ayrı zaman aralıklarına yerleştiriliyor. Çarşamba günü E-Prix simülasyonu Madrid saatiyle 14.00–15.00 arasında planlanıyor. Cuma günü E-Prix Unleashed simülasyonu da aynı saat aralığında bulunuyor. Türkiye’den takip edenler için iki programın karşılığı 16.00–17.00 oluyor.

Madrid hazırlıklarını değerlendirirken tur zamanlarının yanında tamamlanan sürüş miktarına bakmak da anlamlı. Kesintisiz çalışan bir otomobil, mühendislerine daha fazla karşılaştırma verisi sunuyor. Yarış simülasyonları ise uzun sürüşlerdeki tutarlılığı değerlendirmek için farklı bir pencere açıyor. Sezonun ilk yarışına giderken asıl merak, testlerde görülen hızın yarış boyunca korunup korunamayacağı olacak.