Meksika çöllerinden Japonya'nın neon ışıklı caddelerine uzanacağı söylenen yeni macera için geri sayım resmen başladı. Oyun dünyasının en sevilen yarış serilerinden biri olan yapımın yeni halkası 18 Mayıs 2026 tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Grafik kalitesindeki devasa artış ile sürüş dinamiklerindeki yenilikler merak uyandırırken akıllardaki en büyük soru donanım yeterliliği oluyor. Bilgisayarınızın bu görsel şöleni kaldırıp kaldırmayacağını anlamak için güncel Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri verilerini incelemek büyük önem taşıyor.

Geliştirici ekip optimizasyon konusunda her zaman iddialı olsa bile yeni nesil oyun motorunun getirdiği yükler donanım çıtasını biraz daha yukarı taşıyor.

01 Forza Horizon 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

Yarış heyecanına dahil olmak isteyen oyuncuların sahip olması gereken temel bileşenler akıcı bir deneyim için revize edildi. Yapılan resmi açıklamalara göre oyunun en düşük ayarlarda dahi çalışabilmesi adına güncel bir mimari gerekiyor. Özellikle işlemci tarafında Intel i5-8400 veya rakibi AMD Ryzen 5 1600 gibi modellerin alt sınır olarak belirlendiğini görüyoruz. Bellek miktarının 16 GB RAM seviyesine çekilmesi modern oyun standartlarının artık bu noktaya evrildiğini kanıtlıyor.

Bilgisayarınızın bu zorlu yarışı bitirebilmesi için gerekli olan minimum donanım listesi aşağıda yer almaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2 veya üstü sürüm bulunmalıdır.

İşlemci: Intel i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600 kullanılmalıdır.

Bellek: Sistemde en az 16 GB RAM yer almalıdır.

Grafik Kartı: NVIDIA GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380 / B380 donanımları gereklidir.

Depolama: SSD kullanımı zorunludur.

DirectX: Version 12 desteği bulunmalıdır.

Donanım listenizdeki bu parçalar sayesinde yarış festivalinin kapılarını aralayabilir temel görsel seviyede rekabete ortak olabilirsiniz. Düşük ayarlarda dahi olsa hızı hissetmek için güncel sürücüleri yüklemeniz tavsiye ediliyor.

02 Forza Horizon 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Yüksek çözünürlük ile gerçekçi ışıklandırma efektlerini tam performansla görmek isteyenlerin daha güçlü parçalara yönelmesi gerekiyor. Haritadaki detayların pürüzsüz akması için ekran kartı seçimi kritik bir noktada duruyor. Performans odaklı bir kurulumda Intel Arc A380 veya B380 gibi ekran kartları stabil kare hızları sunabiliyor. Görselliğin ön planda olduğu bu yapımda önerilen donanımlar sayesinde her virajı en ince ayrıntısına kadar hissetmek kolaylaşıyor.

Hız tutkunlarının merak ettiği Forza Horizon 6 kaç GB sorusu henüz kesinleşmiş bir rakama sahip olmasa bile SSD kullanımı mecburi tutuluyor.

Görsel kaliteyi zirveye taşıyacak önerilen donanım özellikleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2 sürümü ve üzeri güncel bir yazılım tercih edilmelidir.

İşlemci: Orta üst segment bir işlemci mimarisi akıcılığı artıracaktır.

Bellek: 16 GB RAM kapasitesi oyunun geniş haritasını yüklemek için idealdir.

Grafik Kartı: NVIDIA veya AMD tarafındaki güncel nesil kartlar ışın izleme teknolojisini destekleyebilir.

Depolama: Veri transfer hızını artırmak amacıyla SSD birimi mutlaka sistemde yer almalıdır.

Serinin yeni oyununda hedeflenen yüksek kare hızlarına ulaşmak için Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri listesine uygun bir bilgisayar kasası hazırlamanız oyun keyfinizi katlayacaktır. Veri okuma hızının yüksek olması haritadaki dokuların anlık olarak yüklenmesini sağlar takılmaların önüne geçer.

Gelecekte açıklanacak kesin depolama boyutu bilgilerini takip etmek için hazırladığımız diğer donanım rehberlerine göz atabilirsiniz.