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Aktif Yaşam
Joanna Wietrzyk HYROX Dünyasını Kasıp Kavuruyor
Avustralyalı fenomen Joanna Wietrzyk, Elite 15 kategorisindeki ilk galibiyetiyle HYROX'u sarsıyor. Bu özel bir röportajda, yaklaşımını farklı kılan şeyin ne olduğunu açıklıyor.
Joanna Wietrzyk sadece dört ay içinde HYROX'u keşfetmekten onu domine etmeye kadar ilerledi. 22 yaşındaki Avustralyalı, Hong Kong Major Elite 15'te 59:58'lik derecesiyle rekabeti alt üst ederek ilk HYROX Major şampiyonluğunu kazandı. Bir saatlik zor sınırı aşan Wietrzyk'in zaferi, sporda şimdiye kadarki en büyük başarısı oldu ve çok daha fazlasının geleceğinin ipuçlarını verdi.
Wietrzyk yarıştan sonra "Zirveye çıkmayı beklemiyordum" diye itiraf etti. "Yarış sırasında her zaman yapabileceğimi bildiğim bir zihniyete sahiptim. Sadece Amsterdam'dan buraya kadar yaptığım antrenmanların karşılığını alacağıma güvenmem gerekiyordu."
Wietrzyk şunları ekledi: "Erkekler ve kadınlar tarafında iki Avustralyalının ilk APAC Major'ı kazanması oldukça gerçeküstü!"
Wietrzyk, "Dört ay önce HYROX'un ne olduğunu bile bilmiyordum," diye itiraf ediyor. Ancak rekabetçi tenis ve mesafe koşusu geçmişi sayesinde hızlı bir şekilde adapte olmuş. Yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaptığım tüm çalışmalar beni bu ana getirdi" dedi.
Üstünlüğünü bulmak
Wietrzyk'in hızlı yükselişi sadece sıkı antrenmanla ilgili değil. Aynı zamanda akıllıca antrenman yapmak ve daha da akıllıca toparlanmakla da ilgili. Birçok sporcu yalnızca antrenman sırasında kondisyon geliştirmeye odaklanırken, Wietrzyk üstünlüğünün toparlanmaya verdiği önemden kaynaklandığına inanıyor. "Benim için en önemli şeyler uyku, sıvı alımı ve yemek" diye paylaşıyor. "Elbette buz banyoları ve diğer teknikler de yardımcı oluyor," ama Wietrzyk'e göre asıl önemli olan temel şeyler.
- Uyku: "8 ila 10 saat arasında bir süre şart."
- Hidrasyon: "Her şey elektrolitlerle ve su alımını sürdürmekle ilgili."
- Yemek: "Besleyici yiyecekleri seviyorum. Yarıştan sonra karbonhidrat ve protein ile yakıt ikmali yaptığımdan emin oluyorum."
Motorunun güçlü çalışmasını sağlayan şeyin gösterişli hack'ler değil, bu temeller olduğunu belirtmekte gecikmiyor.
25 dakika
HYROX: The ultimate fitness competition explained
Discover what makes HYROX – the indoor fitness competition – a test of strength, endurance and determination.
En iyinin peşinde
Chicago'daki 2025 HYROX Dünya Şampiyonası'nda yerini şimdiden garantileyen Wietrzyk, Hong Kong'daki yarışa girerken hiçbir yavaşlama belirtisi göstermedi. Aralarında dünya rekortmeni Lauren Weeks'in de bulunduğu kalabalık bir sahayla karşılaşan Wietrzyk, rekabetin gözünü korkutmasına izin vermedi. Wietrzyk yarıştan önce "Lauren şimdiye kadarki en formda hali," dedi. "Hepimiz için harika bir rol model."
Weeks, ikinci bitirmek için güçlü bir performans sergileyerek ününün hakkını verdi, ancak 60 dakikanın altındaki zaferiyle gösteriyi çalan Joanna oldu. HYROX topluluğunun ruhunu ortaya koyan Weeks, bitiş çizgisinde Joanna'yı ilk tebrik eden kişi oldu ve rakibinin çığır açan galibiyetini gerçek bir sportmenlikle coşkuyla kutladı.
HYROX'u sadece dört aydır yapıyorum, ancak geçmişim bana sağlam bir temel sağladı
Güçlü bir motor nasıl inşa edilir
Wietrzyk için HYROX'taki başarı sadece kısa vadeli kazançlarla ilgili değil. Bu uzun vadeli bir oyun oynamakla ilgili. "Güçlü bir motor inşa etmek yıllar alır," diye açıklıyor. "HYROX'u sadece dört aydır yapıyorum ama tenis ve koşu geçmişim bana sağlam bir temel sağladı."
Hırsını sabırla dengeleyen Wietrzyk, kendine özgü bir yol çiziyor ve bu yol izlenmesi gereken bir yol.