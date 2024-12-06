Joanna Wietrzyk HYROX Dünyasını Kasıp Kavuruyor

Wietrzyk, "Dört ay önce HYROX'un ne olduğunu bile bilmiyordum," diye itiraf ediyor. Ancak rekabetçi tenis ve mesafe koşusu geçmişi sayesinde hızlı bir şekilde adapte olmuş. Yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaptığım tüm çalışmalar beni bu ana getirdi" dedi.

Wietrzyk, "Dört ay önce HYROX'un ne olduğunu bile bilmiyordum," diye itiraf ediyor. Ancak rekabetçi tenis ve mesafe koşusu geçmişi sayesinde hızlı bir şekilde adapte olmuş. Yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaptığım tüm çalışmalar beni bu ana getirdi" dedi.

Wietrzyk, "Dört ay önce HYROX'un ne olduğunu bile bilmiyordum," diye itiraf ediyor. Ancak rekabetçi tenis ve mesafe koşusu geçmişi sayesinde hızlı bir şekilde adapte olmuş. Yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaptığım tüm çalışmalar beni bu ana getirdi" dedi.