Jürgen Klopp ve Red Bull İşbirliği Bize Ne Anlatıyor?

Jürgen Klopp gelecek için heyecanlı. Ve Jürgen Klopp heyecanlandığında, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler de heyecanlanmalı.

Alman teknik adam, üst düzey futbola büyük bir merakla beklenen geri dönüşünü yaptı ve Klopp'un gelişi, hem kendisi hem de futbol felsefesi ona çok uygun olan bir organizasyon için yeni bir dönemi işaret ediyor.

Yirmi yılı aşkın bir süre teknik direktörlük yaptıktan sonra Klopp, son macerasına başlamaktan daha fazla heyecan duyamayacağını ve 57 yaşında gerçek anlamda küresel bir ortamda kendisine yeniden meydan okuyacağını söyledi.

Klopp Liverpool ile inanılmaz bir etki yarattı © James Baylis - AMA/Getty Images

Eski Liverpool menajerinin bulaşıcı tutkusu, karizması ve agresif "heavy metal" yaklaşımı Red Bull'un yüksek baskılı, hızlı tempolu, gençlere yönelik futbol felsefesiyle mükemmel bir uyum sağlayacak.

Red Bull'un uluslararası kulüpler ağını denetleyen stratejik rolü onu her gün taç çizgisinde görmemizi sağlamayacak ama bunun yerine ona Red Bull futbol projesine rehberlik etme fırsatı sunacak.

Klopp, 2001 yılında Mainz 05'te başlayan antrenörlük kariyeri boyunca, yenilik yapabileceği ve sınırları zorlayabileceği bu tür büyük zorlukları üstlendiğinde başarılı olduğunu gösterdi. İşte bu nedenle ortaya çıkmak üzere olan şey için oldukça heyecanlı.

Şimdi Klopp'un yeni görevinde en büyük etkiyi hangi alanlarda göstermesini bekleyebileceğimizi inceleyelim.

01 Genç yeteneklerin geliştirilmesi

Erling Haaland scored 16 goals in 17 games for Red Bull Salzburg © Koji Watanabe/Getty Images

Klopp'un Liverpool'daki en büyük mirasının kupalar değil, yetiştirdiği korkusuz gençler olduğu söylenir. Conor Bradley, Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell ve Jayden Danns gibi oyuncuların hepsi, Klopp'un kariyerinin en özel şampiyonluğu olarak tanımladığı, Chelsea'ye karşı kazanılan unutulmaz 2024 Carabao Kupası finalinde rol oynadı.

Yetenek avcılığı Borussia Dortmund'da da kendini gösterdi ve burada Robert Lewandowski, İlkay Gündoğan, Mario Götze ve Mats Hummels gibi olağanüstü kariyerlere sahip oyuncuların yer aldığı heyecan verici bir takım kurdu.

Klopp'un keşif uzmanlığı ve oyuncu geliştirme tutkusu artık küresel yetenek fabrikasının yükselmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

Red Bull formasıyla sahayı aydınlatan tüm genç yıldızları listelemek çok uzun sürer ancak Klopp'un bir sonraki Erling Haaland, Sadio Mané, Dominik Szoboszlai, Joško Gvardiol veya Tyler Adams'ın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı görev edineceğinden emin olabilirsiniz.

02 Otantik bir varlık

Klopp puts maximum energy into everything he does, including celebrating © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Bazı taraftarların onun tam zamanlı bir teknik direktör olarak futbola geri dönmeyeceğini öğrendiklerinde hayal kırıklığına uğramaları, onun ne kadar popüler olduğunun bir kanıtıdır.

Klopp'un özgünlüğü ve futbolun bir eğlence kaynağı olması gerektiğine olan inancı sayesinde, sadece çalıştırdığı kulüplerden değil, daha geniş futbolseverler onun coşkusuna ve futbol duygusuna yaptığı yatırıma saygı duydu.

Ancak taraftarların endişelenmesine gerek yok, yedek kulübesinde her saniyeyi yaşamıyor olması, dönüşü için her zamankinden daha motive olmadığı anlamına gelmiyor. Alameti farikası olan gülümsemesi hiçbir yere gitmiyor.

"Oyunu seviyorum ama her proje taç çizgisinde olmak zorunda değil," diye açıklıyor. "Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve bu oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi."

03 Bir miras inşa etmek

Rangnick, RB Salzburg'da eski Liverpool menajeri Gerard Houlier ile çalıştı © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Klopp, amaca yönelik liderlik altında gelişen bir organizasyona katılıyor. Bir başka eski Liverpool menajeri olan Gérard Houllier'in 2012 yılında küresel sportif direktör olarak katılmasıyla bu hava yakalanmıştı. Ne yazık ki 2020 yılında vefat eden Houllier, Red Bull'a bir futbol felsefesi kazandırmaya yardımcı olarak gerçek bir miras bıraktı - bu misyon, bir başka yeni gelen sportif direktör Ralf Rangnick tarafından sahada yönlendirildi. Rangnick yönetimindeki Red Bull futbolu, bugün de devam eden yüksek tempolu, korkusuz bir oyun tarzının yanı sıra genç oyunculara en üst düzeyde fırsatlar sunma kararlılığıyla eş anlamlı hale geldi.

04 Taktiksel vizyoner

Klopp's success at Dortmund marked him out as one of the great managers © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Tüm bunlar yeni Küresel Futbol Başkanı'nın hoşuna gidecektir. Ne de olsa Klopp'un çalıştırdığı bir takımı fark etmek zor değil. Topu geri kazanana kadar rakibin üzerine çullanan onlar olacaktır. Topu kazandıklarında ise akıllarında tek bir şey olacak: hücum.

Alman teknik adamın felsefesi ve oyun tarzı, oyunun her seviyesini kapsayan şanlı bir kariyer boyunca geliştirildi. Instagram'daki duyurusu sırasında da söylediği gibi, terfi için, küme düşmeye karşı, şampiyonluklar ve kupalar için mücadele etti.

Oyun üzerindeki etkisi artık dünyanın dört bir yanındaki genç antrenörlerde ve akademilerde görülebiliyor ve amansız bir hızla karşı pres yapmadan önce yüksek yoğunluklu savunmaya olan inancı birçok futbol takımının geçişlere yaklaşımını değiştirdi.

05 Büyük oyun zihniyeti

One of the greatest comebacks ever seen has gone down in Anfield folklore © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Alman teknik adam kariyeri boyunca büyük anlarda canlandığını her seferinde gösterdi. Baskı arttığında ve stadyumlar beklentiyle dolup taştığında Klopp'un takımları büyülü anlar yarattı. Liverpool'un 2019'da Barcelona'ya karşı aldığı efsanevi 4-0'lık geri dönüş zaferini kim unutabilir? Ya da Dortmund'un 2012 DFB Pokal finalinde Bayern Münih'i 5-2 mağlup etmesini?

Klopp yeni görevinde adrenalin pompalayan birçok büyük geceyi gözlemleyebilecek. New York Red Bulls'un MLS Kupası finalinden yeni çıkmış bir şekilde kupa için mücadele etmesi, RB Leipzig'in Avrupa'nın futbol devleriyle karşılaşması ya da Red Bull Bragantino'nun Brezilya futbolunun kalbinin attığı yerde mücadele etmesi - tadına varılacak çok şey olacak.

06 Mükemmelliğe bağlılık

Klopp celebrates winning the Champions League final – at last! © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Klopp hiçbir zaman meydan okumaktan kaçınmadı ve yeni kariyerine pozitiflik ve alçakgönüllülükle yaklaşıyor. Bir sürü lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanmış olması, edindiği bilgi ve uzmanlıkla yetineceği anlamına gelmiyor.

Bunun yerine, büyüme ve gelişme fırsatı onu harekete geçiriyor. "Yeniden öğrenmek istiyorum," diyor Klopp. "Her üç günde bir oynadığınızda, bunun için neredeyse hiç zamanınız olmuyor.

"Şimdi zamanım ve fırsatım var. Görmek, hissetmek ve futbol için neyin yararlı olduğunu bulmak istiyorum."

Tarih bize bir şey öğrettiyse, o da Klopp'un futbolun geleceğinin ne olabileceğini öğrenmek için çılgın bir yolculuğa çıkmak üzere olduğudur. Neyse ki hepimiz bu yolculuğa eşlik edebiliriz.