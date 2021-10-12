En İyi Klan İsimleri

Bir Oyun Daha
Günümüzde popüler olan neredeyse tüm çevrimiçi (online) oyunlarda klan, grup, parti ya da takım gibi oluşumlar mevcut. Haliyle kurucular ya da bu oluşumlara dahil olanlar yaratıcı ve daha önce duyulmamış isimler arıyorlar. Klan ismi takımın kimliği hakkında az çok bilgi verebilir, rakiplere korku salabilir ya da bambaşka bir amaca hizmet edebilir. Yaratıcı ve ilginç bir klan ismi sayesinde akıllarda yer etmek mümkün. Eğer şu ana kadar herhangi bir klan ismi bulamadıysan, öne çıkan klan isimlerini senin için listeledik.
01
İngilizce Klan İsimleri
Bir oyuna yeni başlayanların klan ismi seçmeden önce havalı ya da farklı olsun diye İngilizce kelimeler araştırdıklarını duymuşsundur. İngilizce'nin tercih edilme nedenleri olarak yaratıcı olabilmesi, kısa kelimelerle birçok anlam ifade edebilmesi ve oyun kültüründe daha yaygın bir dil olması sıralanabilir.
- The Lost: Kayboldun ve yolunu mu arıyorsun? Bu klandakiler sana yardımcı olacaklardır.
- Sons of Crimson: Sons of Anarchy'nin değiştirilmiş hali. Eğer vampir temalı bir oyun oynuyorsan uygun bir klan ismi olabilir.
- Death Grasp: Düşmanlarının üzerine bir kartal gibi inip onları ölümün pençesiyle tanıştırma fikrini güzel bulanlar için ideal.
- Retardnation: Eğer çevrenizde "retard" söylemini sizin gibi komik ve eğlenceli bulanlar varsa bir araya gelip neden klan kurmayasınız?
- Fallen Angels: Bir zamanlar iyi umutlar ve düşünceler ile hareket eden ancak sonrasında karanlığın yolundan ilerleyenler... MMORPG oyunları için uygun bir klan ismi.
- Black Death: Ortaçağda insanlığın canını büyük çapta yakmış bir hastalık.
02
Komik Klan İsimleri
Her oyunda mutlaka "keşke benim aklıma gelseydi" dediğin komik bir klan ismine rastlamışsındır. Komik bir isim seçmenin en büyük avantajı, rakiplerin tarafından kolayca hatırlanabilmen ve oyun topluluğunda herkesin konuştuğu bir klan olabilmendir.
- Sticky Gummies: Tıpkı ayakkabının altına yapışan bir sakız gibi rakibi tilt etmek isteyenler için uygun klan ismi.
- Hobos: Bu düzende sokaklara düşen dostlarım ve ben.
- Merciless Grinders: Her daim grind'layan ve hiçbir şeyin onlara engel olmasına izin vermeyen has canavarlar.
- Foolish Lovers: Aşkın gözü kördür derler, bu klandakilerin ise daha kör.
- Dumper and Bumper: İki aptal kardeş ve onların yaptığı aptallıklar.
03
Anlamlı Klan İsimleri
- ReadyToFire: Her daim çatışmaya hazır olanlar için.
- Toxic Trolls: Hem toksik davranan hem de rakibi trolleyen grup.
- Feral Instinct: İçgüdülerine güvenen, amansız oyuncular için ideal.
- ZeroGPros: Ayakları yere basmayan, yukarılarda süzülen profesyonel oyuncuların klanı.
- KarmaBalanced: İyinin ve kötünün, sakin veya gergin bir klan arasındaki ince çizgi.
- Glorious Heroes: Şanlı ve onurlu kahramanların bir araya geldiği klandır. Strateji ve ortaçağ temalı oyunlar için uygundur.
- Shinra Tensei: Naruto Shippuden'deki baş kötülerden birinin, yüksek oranda yıkıcı etkilere sahip bir yeteneği.
- Sands of Time: Zamanın kumları... Zamanı iyi kullanıp galibiyete ulaşan takımlara uygun bir isim.
- Memento Mori: Genellikle "fani olduğunu hatırla" ya da "öleceğini hatırla" olarak çevrilen Latince bir deyiş.
- Plus Ultra: Anlamının "ötesinde" olduğu Latince bir deyim daha.
- Boys of Yggdrasill: İskandinav mitolojisinde yer alan ve dokuz diyarı birbirine bağlayan kutsal ağaç. Efsane olmak isteyenler için güzel bir klan ismi.
04
Havalı Klan İsimleri
- KingMafia: İllegal işleri yönetenler, karanlık dünyanın efendileri.
- Zealous: MMORPG oyunlarında kullanılabilecek, inancına körü körüne bağlı olanlar için.
- Kill Diggers: Tamamen rakipleri yok etmeye odaklanan ve KDA'ini en yüksekte tutmak isteyen sert oyuncular için.
- Loop Mania: Tekrar ve tekrar oyna, zirveye ulaşana kadar.
- Trollor Jenkins: Leeroy Jenkins’i bilen bilir, bu da onun farklı bir versiyonu.
- LethalScream: "Ölümcül çığlık" anlamına geliyor.
- Killdirellas: Cindirella'nın oyundaki "killer" topluluğuna uygun hali.
- Doomers: Doomerlar olarak toplanıp bir klan kurmak istiyorsan takımının ismi bu olmalı.
05
Tek Kelimelik Klan İsimleri
- Plague: Zamanında çok can yakmış.
- Winners: Tabloya yeni bir birincilik daha.
- Superior: Dominasyonunu göster.
- Newbies: Yeni başlamış acemiler.
- HuNs: Hunlar!
- YuPPie: Neşeli ve optimist.
- Crunchy: Çıtır çıtır.
- Bombastic: Vurucu ve bitirici.
- Probruh: Tam bir "bruh" moment.
- Woopsie: Benim hatam!