Yaratıcı Oyun Nickleri: LOL, PUBG, Valorant, CS:GO
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Oyun nickleri, özellikle çevrim içi çok oyunculu oyunlarda oyuncuların oyun karakterlerine verdikleri benzersiz adlardır. Biz de kendi nickini arayanlar için aralarından en ünlüleri derledik.
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Oyun dünyasında kendi karakterinizi oluştururken verdiğiniz nickname çok önemlidir. Çoğu E-sporcuyu gerçek ismi ile değil onların nicknameleri ile hatırlarız. Geçmişte ve günümüzde efsaneleşmiş bir çok oyuncu ismi vardır. Nicknameler önemsiz gibi gözükse de, yaratıcı ve havalı bir nickname oyuncular arasında saygı uyandırır.
Sizler için birçok oyunda efsalenmiş ismi derledik. Ek olarak sizlere her oyun için kullanabileceğiniz 20 nickname göstereceğiz. Red Bull’un önerdiği nickler ile adınızı üst sıralara kazımaya hazırlanın.
Nickname Nasıl Bulunur?
Nickname fikirleri çok farklı şekilde aklınıza gelebilir. Size uygun nickname’i, oynadığınız sisteme, oyuna ve konsola göre kendiniz oluşturabilirsiniz. Nickname bulmaya başlayabiliriz.
1- Kendi Adınız ile Oynamalar Yapın
Kendi adınızı kullanarak bir oyuncu ismi türetebilirsiniz. İsminizi tersten yazabilir, en sevdiğiniz çizgi roman karakteri ile birleştirebilir veya sayı ekleyebilirsiniz.
Bjergsen profesyonel League of Legends oyuncusudur. Søren Bjerg gerçek adıdır ve soyadından kendine nickname türetmiştir. Bu örnekteki gibi kendi adınıza belki de arkadaşlarınızın size seslenişini oyunlarınızda nickname olarak kullanabilirsiniz.
2- Gizemli Olun
Başarılı bir oyuncu etiketi bulmak için biraz gizemli olmanız ve kullanıcı adınızın diğer insanlarda gizem uyandırması gerekir.
Yaratıcı bir nick bulmak için popüler ve bilindik kelimelerden uzak durmalısınız. Çok fazla bilinmeyen dillerden, sevdiğiniz filmlerden veya kitaplarda bulunan ilginizi çeken kelimeleri birleştirebilirsiniz.
Direkt anlamı olmayan kelimeler diğer insanlar tarafından daha çok ilgi görmektedir ve merak uyandırmaktadır.
3- İlgi Alanlarınıza ve Hobilerinize Bakın
Farklı oyuncuların, bir nickname bulurken onlara rehberlik edebilecek farklı hobileri vardır. Örneğin ilgilendiğiniz spordaki terimleri, hobilerinizin yaratıcı kelimeleri ve başarılı isimlerini değerlendirebilirsiniz.
Müziği tercih edenler, tercih ettikleri grup adlarını nicknameleri ile birleştirebilir. Harfler ve sayılar gibi birkaç değişiklik ekleyerek kolayca bir isim türetilebilir.
Vücut geliştirme sporu ile ilgileniyorsanız bu da sizlere ilham kaynağı olabilir. Örneğin profesyonel CS:GO oyuncu pashabiceps ismi buradan gelmektedir.
4- En Çok Sevdiğiniz Oyunlara Bakın
İstisnai bir nickname oluştururken dikkate alınması gereken bir diğer etken oyunlardaki seçkin karakterler veya eşyalar olabilir.
5- Farklı Diller Kullanın
Sadece kendi türkçe olarak düşünmeyin. Birçok farklı dilde anlamı olan kelimeler seçebilirsiniz. Hatta kendinizde yeni bir kaç kelime üretebilir ve anlamdırabilirsiniz.
6- Sayı Kullanın
Nickname oluştururken harfler yerine bazı sayıları kullanabilirsiniz. Yukarıdaki adımları takip ederek oluşturduğunuz nicklere sizi temsil edecek sayıları kullanarak daha da yaratıcı hale getirebilirsiniz.
- 4 = A
- 8 = B
- 1 = i or l
- 5 = S
- 3 = E
- 0 = O
Profesyonel Oyuncu Nickleri Anlamları?
Yaratıcı oyun nickleri oluştururken izleyebileceğiniz adımları listeledikten sonra sıra başarılı oyunların nickleri ardındaki sır perdesini kaldırmakta.
Faker, Sneaky, Pyth, Shroud ve daha pek çoğu adeta birer TV yıldızı gibi oyuncuların takip ettiği isimler. Hep birlikte oyuncular ve nicklerinin nereden geldiğini ve anlamını inceleyelim.
1- Faker
Faker, gerçek ismi Lee Sang-hyeok, Güney Koreli profesyonel League of Legends oyuncusudur.
Faker, Türkçe karşılığı sahtekar ve numaracı olarak çevirebiliriz. Orta koridorda oynadığı şampiyonlarla ve yaptığı hareketlerle bu nicknamenin hakkını verdiği apaçık ortada.
2- Sneaky
Sneaky olarak daha iyi bilinen Zachary Scuderi, profesyonel bir League of Legends oyuncusu.
Türkçe sinsi anlamına gelen Sneaky, ADC şampiyonlarda usta olan ve twicht adlı şampiyonla yaptıklarını gördükten sonra gerçektende sinsi bir oyun tarzı olduğunu kanıtlamıştır.
3- KennyS
Kenny Schrub, nickname “kennyS” olarak bilinmekte.. Fransız profesyonel Counter-Strike: Global Offensive oyuncusudur.
İsminin ve soyadının baş harfinin birleşmesi ile başarılı bir nick oluşturmuş gibi duruyor.
4- Pyth
Nickname’i "pyth" olarak bilinen Jacob Mourujärvi, İsveçli profesyonel Counter-Strike: Global Offensive oyuncusudur.
Pyth nicki, Yunan matematikçi Pisagor'dan gelmektedir.
Başarılı Oyun Yayıncıları ve Nicklerinin Anlamları
Shroud
Michael Grzesiek, kullandığı nickname ile shroud (mEclipse) profesyonel CS:GO oyuncusuydu. Şimdilerde yayın yapmaktadır.
Daha önce kullandığı "eclipse" nickini değiştirme istedi ve Eclipse’in bir diğer anlamını arıyordu ve Shroud olarak değiştirdi. Eclipse, tutulma demektir.
wtcN
wtcN, gerçek adı Ferit Karakaya’dır. Yıllar önce profesyonel bir League of Legends oyuncusuydu.
wtcN, WrisTCutterN nickinin kısaltmasıdır. Şimdilerde twitch yayıncısı olan ve birçok farklı oyunda onu görebilirsiniz.
Elraen
Elraen, gerçek adı Tuğkan Gönültaş’tır. Twitch stream platformunda yayınları ile bilinen başarılı bir isim.
Elraen nicki, Ultima oyununda oynadığı asil bir karakterin adını ingilizceye çevrildiğinde Elraen ismi ortaya çıkmıştır.
Videoyun
Videoyun, gerçek adı Batuhan Bozkan’dır. Twitch stream platformunda yayın yapmaktadır.
Videoyun nicki, Batuhan Bozkan’ın anlattığına göre annesi tarafından bulunmuştur. Hem video çeken hemde oyun oynayan Batuhan Bozkan’a video ve oyun kelimelerinden türetilen Videoyun nickini bulmasında yardımcı olmuştur.
Yaratıcı ve Başarılı League Of Legend Nickleri 2020
Aşağıda verilen kelimeleri direkt kullanabilir veya farklı kelimelerle birleştirip yeni bir nick oluşturabilirsiniz.
- Chief: Anlamı şef olan bu nickname, yönetici bir karaktere sahip oyuncular için kullanılabilir.
- Hyper: Sabırsız bir karaktere sahipseniz ve aşırıya kaçmayı seviyorsanız bu nick tam size göre
- Itachi: Uchiha Itachi, Naruto isimli manga ve anime serisinde yer alan karakterlerden biridir. Savaş ve dövüş zekası ile bilinen üst düzey, S-Sınıfı bir ninjadır.
- Untouchable: Anlamı dokunulmaz olan bu nickname, çok iyi oynadığını düşünen oyuncular için kullanılabilir.
- Destroyer: Anlamı yıkıcı olan bu nickname, rakiplerini ezmeyi seven karakterlere sahip oyuncular kullanabilir.
- 1 800 AFK FARM: 800 K Yasuo’dan türemiş bu nickname troll oyuncular tarafından kullanılabilir.
- Busta Ryze: Busta Rhyme ve Ryze karakteri ile kelime oyunu yapılan bu nickname, Rap dinleyen oyuncuların favorisidir.
- Carry Potter: Harry Potter ve Carry kelimesi ile kelime oyunu yapılan bu nickname, Harry potter hayranları için kaçırılmaz bir nicknamedir.
- Bruce Vayne: Bruce Wayne ve Vayne karakteri ile kelime oyunu yapılan bu nickname, Batman hayranı iseniz ve sürekli olarak Vayne oynuyorsanız tam size göre.
- Darth Veigar: Darth Vader ve Veigar karakteri ile kelime oyunu yapılan bu nickname, Stars Wars hayranları içindir.
PUBG Nickleri 2020: PUBG’de Adınızı Oyunculara Duyurun
Aşağıda verilen PUBG nick önerilerini direkt kullanabilir veya farklı kelimelerle birleştirip yeni bir nick oluşturabilirsiniz.
- EatBullets: Rakibine mermi yedirmeyi seven oyuncular için önerilir.
- MustardGas: 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan öldürücü bir gaz ismi.
- Tearsoftoy: Rakiplerini bir oyuncak gibi gören oyuncular için önerilir.
- 9mm: Pistol kullan oyuncular için isim önerisidir.
- HellNBack: Cehennem geri döndü olarak çevrilir. Rakiplerinize cehennemi yaşatacağınızın bir göndermesidir.
- CantStop: Durdurulamaz demektir.
- OneShot: AWP kullanan oyuncular için önerilir.
- OverKill: Çok fazla kill alan ve sürekli olarak birinci olan oyuncular için önerilir.
- Rekt: Argoda bittin, yok edildin gibi anlamları vardır. Rakiplerine gözdağı vermek için kullanılabilir.
- Trigger: Tetik anlamına gelmektedir.
Valorant Nickleri 2020
Aşağıda verilen kelimeleri direkt Valorant nicki olarak kullanabilir veya farklı kelimelerle birleştirip yeni bir nick oluşturabilirsiniz.
- Senpai: Usta anlamına gelen bu nick genellikle kendini usta olarak gören oyuncular tarafından kullanılmaktadır.
- Lucifer: Şeytan ve İblis gibi anlamları vardır. Daha çok oyunlarda bulunan kötü karakterleri seçen oyuncular tarafından tercih edilir.
- ShadoW: Gölge anlamına gelen bu nickname, karanlık tarafı seçen, oyun hikayelerinde kötü olan karakterleri oynayan oyuncular tarafından kullanılır:
- Acer: Ace terimi oyunlarda tüm rakip oyuncular yok edildiğinde söylenir. Acer ise ace atan anlamında kullanılabilir.
- freeZy: dondurucu anlamına gelmektedir.
- Ronin: 12-19. Yüzyıl Japonya'sında efendisiz kalmış savaşçı (samuray) aristokratlardır.
- Alpha: Yunan alfabesinin ilk harfidir ve anlamı başlangıçtır. Kendi grubunda üstün olan kişiye verilen isimdir.
- ECHO: Yankı demektir.
- Phantom: Hayalet anlamına gelen bu nickname, karanlık tarafı seçen, oyun hikayelerinde kötü olan karakterleri oynayan oyuncular tarafından kullanılır.
CS:GO Nickleri 20
CS:GO Nickinizi belirlerken aşağıdaki önerileri dikkate alabilir ya da eklemelerle başarılı bir kombinasyon oluşturabilirsiniz
- GuessWho: Kim olduğumu tahmin et anlamına gelmekte.
- Incredible: İnanılmaz anlamına gelen bu kelimenin benzer anlamlarına sahip kelimelerden yeni nickler türetilebilir.
- Bullet in head: Kurşun kafanın içinde anlamına gelmektedir. Rakiplerine sadece headshot atan oyuncular kullanabilir.
- NoPixel: Piksel yok anlamına gelmektedir. Oyunların en temel yapısı piksellerdir. Rakibini yok ettikten sonra piksellerini de yok ettiğin anlamına gelir.
- OnFire: Yanmakta olan anlamına gelmektedir. Çoğu oyuncu birden fazla kez galibiyet alındığında kullanılan terimdir.
- Flicker: Flick parmak şıklatmak ve ani hareket yapmak anlamına gelir. Flick shoot, arkanızda bulunan rakibe bir anda dönerek rakibinizi vurmanıza verilen isimdir.
- Bullseye: Marvel çizgi romanlarında bulunan attığı her şeyi isabet ettiren bir süper kahramandır.
- Redkill: Red Kit karakteri ile Kill kelimesi birleştirilerek oluşturulmuştur.
- CantShotMe: Beni vuramazsın anlamına gelmektedir. Rakiplerini, ilk onun yok ettiği anlamını vermek için kullanılır.
- SeeMyName: Oyunlarda genellikle biri tarafından yok edilirseniz onun ismini ekranınızda görürsünüz.