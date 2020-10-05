Yaratıcı Oyun Nickleri: LOL, PUBG, Valorant, CS:GO

dünyasında kendi karakterinizi oluştururken verdiğiniz nickname çok önemlidir. Çoğu E-sporcuyu gerçek ismi ile değil onların nicknameleri ile hatırlarız. Geçmişte ve günümüzde efsaneleşmiş bir çok

ismi vardır. Nicknameler önemsiz gibi gözükse de, yaratıcı ve havalı bir nickname oyuncular arasında saygı uyandırır.