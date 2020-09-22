CS:GO Crosshair Kodları 2020
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CS:GO 2020 Crosshair ayarları ile profesyonel bir deneyim yakala. Berk Rip Tepe, Xantares, S1mple, Woxic ve Shroud'un crosshair ayarları Red Bull'da!
itibarıyla yayında
CS:GO Crosshair kodları her oyuncunun kendi konforuna göre ayarladığını bir dizi koddur. Bazı oyuncular, profesyonel oyuncuların crosshair ayarlarından ilham alarak kendi crosshair kodlarını yazıyorlar. Senin için hazırladığımız bu rehberde kullanılan crosshair kodlarının anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyebilirsin.
Birçok popüler oyuncunun hazır kodlarını sana vereceğiz. İstersen kopyala, istersen kendine yeni kodlar yarat. Red Bull ile rütbe atlamaya hazırlan!
CS:GO Crosshair (Nişangah) Kodları
Bu alanda kodların neler olduğunu ve ne işe yaradıklarını öğreneceksiniz. Crosshair aim ayarlama işlemlerini konsol üzerinde yapabilirsin.
- cl_crosshairstyle = Yürürken veya ateş ederken crosshair durumunu değiştirir.
- cl_crosshaircolor = Crosshair rengini belirler.
- cl_crosshairsize = Crosshair boyutunu belirler.
- cl_crosshairthickness = Crosshairin kalınlığını belirler.
- cl_crosshairgap = Crosshairin genişliğini belirler.
- cl_crosshairusealpha = Crosshair saydamlığını açıp kapar.
- cl_crosshairalpha = Crosshair saydamlık derecesini belirler.
- cl_crosshairdot = Crosshair ortasına nokta ekler.
- cl_crosshair_drawoutline = Crosshair dışına çizgi ekler.
- cl_crosshair_outlinethickness = Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.
CS:GO Konsol Nasıl Açılır?
Oyun bölümünde bulunan “Geliştirici Konsolunu Etkinleştir (~) Seçeneğini “Evet” yapmalısın. ESC tuşunun altında bulunan “è” tuşuna basarak konsolu açabilirsin.
Profesyonel Oyuncuların Crosshair Kodları Hazır 2020
Aşağıda bulunan profesyonel oyuncu kodlarını kopyalayarak konsola yapıştırabilirsin.
Berk Rip Tepe Crosshair Kodu 2020
Mavi ve küçük bir crosshair kullanıyor.
cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 2.2; cl_crosshaircolor 4
Berk Rip Tepe Oyun Ayarları 2020
- Çözünürlük: 1024 x 768
- Görüntü Oranı: 4:3
- Ölçek Modu: Siyah Barlı
- Hertz: 144
Berk Rip Tepe Mouse Ayarları 2020
- DPI: 800
- Fare Hassasiyeti: 0.6
- Zoom Hassasiyeti: 1
- Windows Hassasiyeti: 6
- Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı
Xantares Crosshair Kodu 2020
Varsayılana çok benzeyen bu crosshair ile rakiplerine attığı sprayler çoğu oyunun kaderini değiştirmiştir.
cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshaircolor_b 50; cl_crosshaircolor_r 50; cl_crosshaircolor_g 250; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap 0; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0.5; cl_crosshair_drawoutline 0;
Xantares Oyun Ayarları 2020
- Çözünürlük: 1024 x 768
- Görüntü Oranı: 4:3
- Ölçek Modu: Geniş
- Hertz: 240
Xantares Mouse Ayarları
- DPI: 800
- Fare Hassasiyeti: 2.00
- Zoom Hassasiyeti: 1.10
- Windows Hassasiyeti: 6
- Windows İşaretçi Hassasiyeti: Açık (1.05)
Woxic Crosshair Kodu 2020
Kırmızı ve orta bot crosshair kullanıyor.
cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 5; cl_crosshaircolor_b 129; cl_crosshaircolor_r 250; cl_crosshaircolor_g 50; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -1; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4;
Woxic Oyun Ayarları 2020
- Çözünürlük: 1280 x 960
- Görüntü Oranı: 4:3
- Ölçek Modu: Geniş
- Hertz: 240
Woxic Mouse Ayarları 2020
- DPI: 1600
- Fare Hassasiyeti: 1.50
- Zoom Hassasiyeti: 1.00
- Windows Hassasiyeti: 6
- Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı
S1mple Crosshair Kodu 2020
Sarı ve küçük crosshair ile daha iyi nişan alarak rakiplerine headshot atma şansını arttırıyor.
cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshairdot 1; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 5; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshaircolor_r 255; cl_crosshaircolor_g 255; cl_crosshaircolor_b 165
S1mple Oyun Ayarları 2020
- Çözünürlük: 1280 x 960
- Görüntü Oranı: 4:3
- Ölçek Modu: Geniş
- Hertz: 240
S1mple Mouse Ayarları 2020
- DPI: 400
- Fare Hassasiyeti: 3.09
- Zoom Hassasiyeti: 1.00
- Windows Hassasiyeti: 6
- Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı
Shroud Crosshair Kodu 2020
cl_crosshaircolor 3; cl_fixedcrosshairgap -2.5; cl_crosshairstyle 1; hud_showtargetid 1;
Shroud CS:GO Oyun Ayarları
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Görüntü Oranı: 16:9
- Hertz: 240
S1mple Mouse Ayarları 2020
- DPI: 450
- Fare Hassasiyeti: 2.40
- Zoom Hassasiyeti: 1.00
- Windows Hassasiyeti: 6
- Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı
Crosshair Map Nedir?
Crosshair ayarlayabileceğin bir CS:GO haritasıdır. Bu haritayı Steam üzerinde CS:GO hesabına indirerek oyununuza ekleyebilirsin. Daha sonra harita içerisinde crosshair ayarlarını dilediğin gibi hazırlayabilirsin.
Crosshair Ayarları
Aşağıda bulunan ayarlar CS:GO içerisinde bulunan varsayılan ayarlarıdır.
CS:GO Crosshair Style Kodları (cl_crosshairstyle)
- cl-crosshairstyle “0” = Varsayılan
- cl-crosshairstyle “1” = Varsayılan statik
- cl-crosshairstyle “2” = Yürürken ve Ateş Ederken Dinamik
- cl-crosshairstyle “3” = Yürürken ve Ateş Ederken Dinamik
- cl-crosshairstyle “4” = Full Statik
- cl-crosshairstyle “5” = Yarı Statik
Crosshair ateş ederken ve yürürken oluşan durumu gösterir. Örneğin ateş ederken crosshair büyüyorsa cl_crosshairstyle “0” dır.
CS:GO Crosshair Renk Kodları (cl_crosshaircolor)
- cl_crosshaircolor “0” = Kırmızı
- cl_crosshaircolor “1” = Yeşil
- cl_crosshaircolor “2” = Sarı
- cl_crosshaircolor “3” = Mor
- cl_crosshaircolor “4” = Açık Mavi
- cl_crosshaircolor “5” = Siyah
Bir renk seçerken ortamlarını göz önünde bulundur. Dust2’nin kumlu duvarları üzerinde açık sarı renk bulmak zordur. Benzer şekilde, mavi veya mor crosshair daha karanlık yerlerde daha az belirgin olabilir. Hafif ama net bir şey hedefle.
CS:GO Crosshair Boyutu Kodları (cl_crosshairsize)
- cl_crosshairsize “1” = Küçük
- cl_crosshairsize “3” = Orta
- cl_crosshairsize “5” = Büyük
CS:GO nişangahı boyutunu ayarlarken, istediğin kadar büyütebilirsin. "0" kullandığınızda, artı işareti görünmez olacaktır. Bazı oyuncular küçük crosshair ile daha iyi nişan alır. Bazı oyuncular ise büyük crosshair ile daha iyi geri tepme kontrolü sağlar ve daha etkili spray atarlar.
CS:GO Crosshair Kalınlık Kodları (cl_crosshairthickness)
- cl_crosshairthickness “0.5” = İnce
- cl_crosshairthickness “1” = Orta
- cl_crosshairthickness “2” = Kalın
CS:GO Crosshair Açıklık Kodları (cl_crosshairgap)
- cl_crosshairgap “-3” = Dar
- cl_crosshairgap “0” = Orta
- cl_crosshairgap “3” = Geniş
Negatif değerler çizgileri birbirine yaklaştırır ve pozitif değerler onları uzaklaştırır. İstediğiniz değerleri girebilirsin.
CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairusealpha)
- cl_crosshairusealpha “0” = Kapalı
- cl_crosshairusealpha “1” = Açık
CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairalpha)
- cl_crosshairalpha “85” = Koyu
- cl_crosshairalpha “165” = Açık
- cl_crosshairalpha “255” = Çok Açık
CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kodları (cl_crosshair_drawoutline)
- cl_crosshaire_drawoutline “0” = Kapalı
- cl_crosshaire_drawoutline “1” = Açık
CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kalınlık Kodları
- cl_crosshair_outlinethickness “0” = Yok
- cl_crosshair_outlinethickness “1” = Orta
- cl_crosshair_outlinethickness “2” = Kalın
CS:GO Crosshair Nasıl Sıfırlanır?
Aşağıda bulunan kodları girerek CS:GO crosshair ayarlarını sıfırlayabilirsin.
- cl_crosshairalpha "200"
- cl_crosshaircolor "5"
- cl_crosshaircolor_b "50"
- cl_crosshaircolor_r "50"
- cl_crosshaircolor_g "250"
- cl_crosshairdot "0"
- cl_crosshairgap "0"
- cl_crosshairsize "5"
- cl_crosshairstyle "4"
- cl_crosshairusealpha "1"
- cl_crosshairthickness "0.5"
- cl_fixedcrosshairgap "0"
- cl_crosshair_outlinethickness "0"
- cl_crosshair_drawoutline "0"