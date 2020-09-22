CS:GO Crosshair Kodları 2020

CS:GO Crosshair kodları her oyuncunun kendi konforuna göre ayarladığını bir dizi koddur. Bazı oyuncular , profesyonel oyuncuların crosshair ayarlarından ilham alarak kendi crosshair kodlarını yazıyorlar. Senin için hazırladığımız bu rehberde kullanılan crosshair kodlarının anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyebilirsin.

Birçok popüler oyuncunun hazır kodlarını sana vereceğiz. İstersen kopyala, istersen kendine yeni kodlar yarat. Red Bull ile rütbe atlamaya hazırlan!

CS:GO Crosshair (Nişangah) Kodları

CS:GO Crosshair (Nişangah) Kodları © csgo-crosshair-kodlari

Bu alanda kodların neler olduğunu ve ne işe yaradıklarını öğreneceksiniz. Crosshair aim ayarlama işlemlerini konsol üzerinde yapabilirsin.

cl_crosshairstyle = Yürürken veya ateş ederken crosshair durumunu değiştirir.

cl_crosshaircolor = Crosshair rengini belirler.

cl_crosshairsize = Crosshair boyutunu belirler.

cl_crosshairthickness = Crosshairin kalınlığını belirler.

cl_crosshairgap = Crosshairin genişliğini belirler.

cl_crosshairusealpha = Crosshair saydamlığını açıp kapar.

cl_crosshairalpha = Crosshair saydamlık derecesini belirler.

cl_crosshairdot = Crosshair ortasına nokta ekler.

cl_crosshair_drawoutline = Crosshair dışına çizgi ekler.

cl_crosshair_outlinethickness = Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.

CS:GO Konsol Nasıl Açılır?

Oyun bölümünde bulunan “Geliştirici Konsolunu Etkinleştir (~) Seçeneğini “Evet” yapmalısın. ESC tuşunun altında bulunan “è” tuşuna basarak konsolu açabilirsin.

ESC tuşunun altında bulunan “è” tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz. © csgo-konsol-nasil-acilir

Profesyonel Oyuncuların Crosshair Kodları Hazır 2020

Aşağıda bulunan profesyonel oyuncu kodlarını kopyalayarak konsola yapıştırabilirsin.

Berk Rip Tepe Crosshair Kodu 2020

Xantares Crosshair 2020 © xantress-crosshair-2020

Mavi ve küçük bir crosshair kullanıyor.

cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 2.2; cl_crosshaircolor 4

Berk Rip Tepe Oyun Ayarları 2020

Çözünürlük: 1024 x 768

Görüntü Oranı: 4:3

Ölçek Modu: Siyah Barlı

Hertz: 144

Berk Rip Tepe Mouse Ayarları 2020

DPI: 800

Fare Hassasiyeti: 0.6

Zoom Hassasiyeti: 1

Windows Hassasiyeti: 6

Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

Xantares Crosshair Kodu 2020

Xantares Crosshair 2020 © xantress-crosshair-2020

Varsayılana çok benzeyen bu crosshair ile rakiplerine attığı sprayler çoğu oyunun kaderini değiştirmiştir.

cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshaircolor_b 50; cl_crosshaircolor_r 50; cl_crosshaircolor_g 250; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap 0; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0.5; cl_crosshair_drawoutline 0;

Xantares Oyun Ayarları 2020

Çözünürlük: 1024 x 768

Görüntü Oranı: 4:3

Ölçek Modu: Geniş

Hertz: 240

Xantares Mouse Ayarları

DPI: 800

Fare Hassasiyeti: 2.00

Zoom Hassasiyeti: 1.10

Windows Hassasiyeti: 6

Windows İşaretçi Hassasiyeti: Açık (1.05)

Woxic Crosshair Kodu 2020

Kırmızı ve orta bot crosshair kullanıyor.

Woxic Crosshair 2020 © woxic-crosshair-2020

cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 5; cl_crosshaircolor_b 129; cl_crosshaircolor_r 250; cl_crosshaircolor_g 50; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -1; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4;

Woxic Oyun Ayarları 2020

Çözünürlük: 1280 x 960

Görüntü Oranı: 4:3

Ölçek Modu: Geniş

Hertz: 240

Woxic Mouse Ayarları 2020

DPI: 1600

Fare Hassasiyeti: 1.50

Zoom Hassasiyeti: 1.00

Windows Hassasiyeti: 6

Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

S1mple Crosshair Kodu 2020

Sarı ve küçük crosshair ile daha iyi nişan alarak rakiplerine headshot atma şansını arttırıyor.

S1mple Crosshair 2020 © Simple-crosshair-2020

cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshairdot 1; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 5; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshaircolor_r 255; cl_crosshaircolor_g 255; cl_crosshaircolor_b 165

S1mple Oyun Ayarları 2020

Çözünürlük: 1280 x 960

Görüntü Oranı: 4:3

Ölçek Modu: Geniş

Hertz: 240

S1mple Mouse Ayarları 2020

DPI: 400

Fare Hassasiyeti: 3.09

Zoom Hassasiyeti: 1.00

Windows Hassasiyeti: 6

Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

Shroud Crosshair Kodu 2020

Shroud Crosshair 2020 © CS:GO

cl_crosshaircolor 3; cl_fixedcrosshairgap -2.5; cl_crosshairstyle 1; hud_showtargetid 1;

Shroud CS:GO Oyun Ayarları

Çözünürlük: 1920 x 1080

Görüntü Oranı: 16:9

Hertz: 240

S1mple Mouse Ayarları 2020

DPI: 450

Fare Hassasiyeti: 2.40

Zoom Hassasiyeti: 1.00

Windows Hassasiyeti: 6

Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

Crosshair Map Nedir?

Crosshair ayarlayabileceğin bir CS:GO haritasıdır. Bu haritayı Steam üzerinde CS:GO hesabına indirerek oyununuza ekleyebilirsin. Daha sonra harita içerisinde crosshair ayarlarını dilediğin gibi hazırlayabilirsin.

Crosshair Ayarları

Aşağıda bulunan ayarlar CS:GO içerisinde bulunan varsayılan ayarlarıdır.

CS:GO Crosshair Style Kodları (cl_crosshairstyle)

CS:GO Crosshair Style Kodları (cl_crosshairstyle) © CS:GO

cl-crosshairstyle “0” = Varsayılan

cl-crosshairstyle “1” = Varsayılan statik

cl-crosshairstyle “2” = Yürürken ve Ateş Ederken Dinamik

cl-crosshairstyle “3” = Yürürken ve Ateş Ederken Dinamik

cl-crosshairstyle “4” = Full Statik

cl-crosshairstyle “5” = Yarı Statik

Crosshair ateş ederken ve yürürken oluşan durumu gösterir. Örneğin ateş ederken crosshair büyüyorsa cl_crosshairstyle “0” dır.

CS:GO Crosshair Renk Kodları (cl_crosshaircolor)

CS:GO Crosshair Renk Kodları (cl_crosshaircolor) © CS:GO

cl_crosshaircolor “0” = Kırmızı

cl_crosshaircolor “1” = Yeşil

cl_crosshaircolor “2” = Sarı

cl_crosshaircolor “3” = Mor

cl_crosshaircolor “4” = Açık Mavi

cl_crosshaircolor “5” = Siyah

Bir renk seçerken ortamlarını göz önünde bulundur. Dust2’nin kumlu duvarları üzerinde açık sarı renk bulmak zordur. Benzer şekilde, mavi veya mor crosshair daha karanlık yerlerde daha az belirgin olabilir. Hafif ama net bir şey hedefle.

CS:GO Crosshair Boyutu Kodları (cl_crosshairsize)

CS:GO Crosshair Boyutu Kodları (cl_crosshairsize) © CS:GO

cl_crosshairsize “1” = Küçük

cl_crosshairsize “3” = Orta

cl_crosshairsize “5” = Büyük

CS:GO nişangahı boyutunu ayarlarken, istediğin kadar büyütebilirsin. "0" kullandığınızda, artı işareti görünmez olacaktır. Bazı oyuncular küçük crosshair ile daha iyi nişan alır. Bazı oyuncular ise büyük crosshair ile daha iyi geri tepme kontrolü sağlar ve daha etkili spray atarlar.

CS:GO Crosshair Kalınlık Kodları (cl_crosshairthickness)

CS:GO Crosshair Kalınlık Kodları (cl_crosshairthickness) © CS:GO

cl_crosshairthickness “0.5” = İnce

cl_crosshairthickness “1” = Orta

cl_crosshairthickness “2” = Kalın

CS:GO Crosshair Açıklık Kodları (cl_crosshairgap)

CS:GO Crosshair Açıklık Kodları (cl_crosshairgap) © CS:GO

cl_crosshairgap “-3” = Dar

cl_crosshairgap “0” = Orta

cl_crosshairgap “3” = Geniş

Negatif değerler çizgileri birbirine yaklaştırır ve pozitif değerler onları uzaklaştırır. İstediğiniz değerleri girebilirsin.

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairusealpha)

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairusealpha) © CS:GO

cl_crosshairusealpha “0” = Kapalı

cl_crosshairusealpha “1” = Açık

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairalpha)

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairalpha) © CS:GO

cl_crosshairalpha “85” = Koyu

cl_crosshairalpha “165” = Açık

cl_crosshairalpha “255” = Çok Açık

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kodları (cl_crosshair_drawoutline)

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kodları © CS:GO

cl_crosshaire_drawoutline “0” = Kapalı

cl_crosshaire_drawoutline “1” = Açık

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kalınlık Kodları

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kalınlık Kodları © CS:GO

cl_crosshair_outlinethickness “0” = Yok

cl_crosshair_outlinethickness “1” = Orta

cl_crosshair_outlinethickness “2” = Kalın

CS:GO Crosshair Nasıl Sıfırlanır?

Aşağıda bulunan kodları girerek CS:GO crosshair ayarlarını sıfırlayabilirsin.