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CS:GO Crosshair Kodları 2020

© CS:GO
CS:GO 2020 Crosshair ayarları ile profesyonel bir deneyim yakala. Berk Rip Tepe, Xantares, S1mple, Woxic ve Shroud'un crosshair ayarları Red Bull'da!
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
CS:GO Crosshair kodları her oyuncunun kendi konforuna göre ayarladığını bir dizi koddur. Bazı oyuncular, profesyonel oyuncuların crosshair ayarlarından ilham alarak kendi crosshair kodlarını yazıyorlar. Senin için hazırladığımız bu rehberde kullanılan crosshair kodlarının anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyebilirsin.
Birçok popüler oyuncunun hazır kodlarını sana vereceğiz. İstersen kopyala, istersen kendine yeni kodlar yarat. Red Bull ile rütbe atlamaya hazırlan!

CS:GO Crosshair (Nişangah) Kodları

CS:GO Crosshair (Nişangah) Kodları
CS:GO Crosshair (Nişangah) Kodları
© csgo-crosshair-kodlari
Bu alanda kodların neler olduğunu ve ne işe yaradıklarını öğreneceksiniz. Crosshair aim ayarlama işlemlerini konsol üzerinde yapabilirsin.
  • cl_crosshairstyle = Yürürken veya ateş ederken crosshair durumunu değiştirir.
  • cl_crosshaircolor = Crosshair rengini belirler.
  • cl_crosshairsize = Crosshair boyutunu belirler.
  • cl_crosshairthickness = Crosshairin kalınlığını belirler.
  • cl_crosshairgap = Crosshairin genişliğini belirler.
  • cl_crosshairusealpha = Crosshair saydamlığını açıp kapar.
  • cl_crosshairalpha = Crosshair saydamlık derecesini belirler.
  • cl_crosshairdot = Crosshair ortasına nokta ekler.
  • cl_crosshair_drawoutline = Crosshair dışına çizgi ekler.
  • cl_crosshair_outlinethickness = Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.

CS:GO Konsol Nasıl Açılır?

Oyun bölümünde bulunan “Geliştirici Konsolunu Etkinleştir (~) Seçeneğini “Evet” yapmalısın. ESC tuşunun altında bulunan “è” tuşuna basarak konsolu açabilirsin.
ESC tuşunun altında bulunan “è” tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz.
ESC tuşunun altında bulunan “è” tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz.
© csgo-konsol-nasil-acilir

Profesyonel Oyuncuların Crosshair Kodları Hazır 2020

Aşağıda bulunan profesyonel oyuncu kodlarını kopyalayarak konsola yapıştırabilirsin.

Berk Rip Tepe Crosshair Kodu 2020

Xantares Crosshair 2020
Xantares Crosshair 2020
© xantress-crosshair-2020
Mavi ve küçük bir crosshair kullanıyor.
cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 2.2; cl_crosshaircolor 4

Berk Rip Tepe Oyun Ayarları 2020

  • Çözünürlük: 1024 x 768
  • Görüntü Oranı: 4:3
  • Ölçek Modu: Siyah Barlı
  • Hertz: 144

Berk Rip Tepe Mouse Ayarları 2020

  • DPI: 800
  • Fare Hassasiyeti: 0.6
  • Zoom Hassasiyeti: 1
  • Windows Hassasiyeti: 6
  • Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

Xantares Crosshair Kodu 2020

Xantares Crosshair 2020
Xantares Crosshair 2020
© xantress-crosshair-2020
Varsayılana çok benzeyen bu crosshair ile rakiplerine attığı sprayler çoğu oyunun kaderini değiştirmiştir.
cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshaircolor_b 50; cl_crosshaircolor_r 50; cl_crosshaircolor_g 250; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap 0; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0.5; cl_crosshair_drawoutline 0;

Xantares Oyun Ayarları 2020

  • Çözünürlük: 1024 x 768
  • Görüntü Oranı: 4:3
  • Ölçek Modu: Geniş
  • Hertz: 240

Xantares Mouse Ayarları

  • DPI: 800
  • Fare Hassasiyeti: 2.00
  • Zoom Hassasiyeti: 1.10
  • Windows Hassasiyeti: 6
  • Windows İşaretçi Hassasiyeti: Açık (1.05)

Woxic Crosshair Kodu 2020

Kırmızı ve orta bot crosshair kullanıyor.
Woxic Crosshair 2020
Woxic Crosshair 2020
© woxic-crosshair-2020
cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 5; cl_crosshaircolor_b 129; cl_crosshaircolor_r 250; cl_crosshaircolor_g 50; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -1; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4;

Woxic Oyun Ayarları 2020

  • Çözünürlük: 1280 x 960
  • Görüntü Oranı: 4:3
  • Ölçek Modu: Geniş
  • Hertz: 240

Woxic Mouse Ayarları 2020

  • DPI: 1600
  • Fare Hassasiyeti: 1.50
  • Zoom Hassasiyeti: 1.00
  • Windows Hassasiyeti: 6
  • Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

S1mple Crosshair Kodu 2020

Sarı ve küçük crosshair ile daha iyi nişan alarak rakiplerine headshot atma şansını arttırıyor.
S1mple Crosshair 2020
S1mple Crosshair 2020
© Simple-crosshair-2020
cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshairdot 1; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 5; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshaircolor_r 255; cl_crosshaircolor_g 255; cl_crosshaircolor_b 165

S1mple Oyun Ayarları 2020

  • Çözünürlük: 1280 x 960
  • Görüntü Oranı: 4:3
  • Ölçek Modu: Geniş
  • Hertz: 240

S1mple Mouse Ayarları 2020

  • DPI: 400
  • Fare Hassasiyeti: 3.09
  • Zoom Hassasiyeti: 1.00
  • Windows Hassasiyeti: 6
  • Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

Shroud Crosshair Kodu 2020

Shroud Crosshair 2020
Shroud Crosshair 2020
© CS:GO
cl_crosshaircolor 3; cl_fixedcrosshairgap -2.5; cl_crosshairstyle 1; hud_showtargetid 1;

Shroud CS:GO Oyun Ayarları

  • Çözünürlük: 1920 x 1080
  • Görüntü Oranı: 16:9
  • Hertz: 240

S1mple Mouse Ayarları 2020

  • DPI: 450
  • Fare Hassasiyeti: 2.40
  • Zoom Hassasiyeti: 1.00
  • Windows Hassasiyeti: 6
  • Windows İşaretçi Hassasiyeti: Kapalı

Crosshair Map Nedir?

Crosshair ayarlayabileceğin bir CS:GO haritasıdır. Bu haritayı Steam üzerinde CS:GO hesabına indirerek oyununuza ekleyebilirsin. Daha sonra harita içerisinde crosshair ayarlarını dilediğin gibi hazırlayabilirsin.

Crosshair Ayarları

Aşağıda bulunan ayarlar CS:GO içerisinde bulunan varsayılan ayarlarıdır.

CS:GO Crosshair Style Kodları (cl_crosshairstyle)

CS:GO Crosshair Style Kodları (cl_crosshairstyle)
CS:GO Crosshair Style Kodları (cl_crosshairstyle)
© CS:GO
  • cl-crosshairstyle “0” = Varsayılan
  • cl-crosshairstyle “1” = Varsayılan statik
  • cl-crosshairstyle “2” = Yürürken ve Ateş Ederken Dinamik
  • cl-crosshairstyle “3” = Yürürken ve Ateş Ederken Dinamik
  • cl-crosshairstyle “4” = Full Statik
  • cl-crosshairstyle “5” = Yarı Statik
Crosshair ateş ederken ve yürürken oluşan durumu gösterir. Örneğin ateş ederken crosshair büyüyorsa cl_crosshairstyle “0” dır.

CS:GO Crosshair Renk Kodları (cl_crosshaircolor)

CS:GO Crosshair Renk Kodları (cl_crosshaircolor)
CS:GO Crosshair Renk Kodları (cl_crosshaircolor)
© CS:GO
  • cl_crosshaircolor “0” = Kırmızı
  • cl_crosshaircolor “1” = Yeşil
  • cl_crosshaircolor “2” = Sarı
  • cl_crosshaircolor “3” = Mor
  • cl_crosshaircolor “4” = Açık Mavi
  • cl_crosshaircolor “5” = Siyah
Bir renk seçerken ortamlarını göz önünde bulundur. Dust2’nin kumlu duvarları üzerinde açık sarı renk bulmak zordur. Benzer şekilde, mavi veya mor crosshair daha karanlık yerlerde daha az belirgin olabilir. Hafif ama net bir şey hedefle.

CS:GO Crosshair Boyutu Kodları (cl_crosshairsize)

CS:GO Crosshair Boyutu Kodları (cl_crosshairsize)
CS:GO Crosshair Boyutu Kodları (cl_crosshairsize)
© CS:GO
  • cl_crosshairsize “1” = Küçük
  • cl_crosshairsize “3” = Orta
  • cl_crosshairsize “5” = Büyük
CS:GO nişangahı boyutunu ayarlarken, istediğin kadar büyütebilirsin. "0" kullandığınızda, artı işareti görünmez olacaktır. Bazı oyuncular küçük crosshair ile daha iyi nişan alır. Bazı oyuncular ise büyük crosshair ile daha iyi geri tepme kontrolü sağlar ve daha etkili spray atarlar.

CS:GO Crosshair Kalınlık Kodları (cl_crosshairthickness)

CS:GO Crosshair Kalınlık Kodları (cl_crosshairthickness)
CS:GO Crosshair Kalınlık Kodları (cl_crosshairthickness)
© CS:GO
  • cl_crosshairthickness “0.5” = İnce
  • cl_crosshairthickness “1” = Orta
  • cl_crosshairthickness “2” = Kalın

CS:GO Crosshair Açıklık Kodları (cl_crosshairgap)

CS:GO Crosshair Açıklık Kodları (cl_crosshairgap)
CS:GO Crosshair Açıklık Kodları (cl_crosshairgap)
© CS:GO
  • cl_crosshairgap “-3” = Dar
  • cl_crosshairgap “0” = Orta
  • cl_crosshairgap “3” = Geniş
Negatif değerler çizgileri birbirine yaklaştırır ve pozitif değerler onları uzaklaştırır. İstediğiniz değerleri girebilirsin.

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairusealpha)

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairusealpha)
CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairusealpha)
© CS:GO
  • cl_crosshairusealpha “0” = Kapalı
  • cl_crosshairusealpha “1” = Açık

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairalpha)

CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairalpha)
CS:GO Crosshair Şeffaflık Kodları (cl_crosshairalpha)
© CS:GO
  • cl_crosshairalpha “85” = Koyu
  • cl_crosshairalpha “165” = Açık
  • cl_crosshairalpha “255” = Çok Açık

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kodları (cl_crosshair_drawoutline)

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kodları
CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kodları
© CS:GO
  • cl_crosshaire_drawoutline “0” = Kapalı
  • cl_crosshaire_drawoutline “1” = Açık

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kalınlık Kodları

CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kalınlık Kodları
CS:GO Crosshair Dış Çizgi Kalınlık Kodları
© CS:GO
  • cl_crosshair_outlinethickness “0” = Yok
  • cl_crosshair_outlinethickness “1” = Orta
  • cl_crosshair_outlinethickness “2” = Kalın

CS:GO Crosshair Nasıl Sıfırlanır?

Aşağıda bulunan kodları girerek CS:GO crosshair ayarlarını sıfırlayabilirsin.
  • cl_crosshairalpha "200"
  • cl_crosshaircolor "5"
  • cl_crosshaircolor_b "50"
  • cl_crosshaircolor_r "50"
  • cl_crosshaircolor_g "250"
  • cl_crosshairdot "0"
  • cl_crosshairgap "0"
  • cl_crosshairsize "5"
  • cl_crosshairstyle "4"
  • cl_crosshairusealpha "1"
  • cl_crosshairthickness "0.5"
  • cl_fixedcrosshairgap "0"
  • cl_crosshair_outlinethickness "0"
  • cl_crosshair_drawoutline "0"