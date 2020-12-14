CS:GO FPS Gösterme ve FPS Artırma Kodları
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CS:GO FPS artırma kodları ile oyunu donmadan ve akıcı bir şekilde oynayabilir, daha fazla puan alabilirsin. CS:GO FPS gösterme detayları Red Bull'da.
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CS:GO Konsol Kodları Hakkında Her Şeyi Öğrenin
Konsolu kullanmak için, bir oyundayken klavyenizdeki tilde (`) tuşuna basın. Henüz yapmadıysanız, ayarlarınıza gidip "Geliştirici konsolunu etkinleştir" kutusunu işaretleyerek konsolunuzu etkinleştirebilirsin.
CS:GO FPS Gösterme Kodu
“net_graph 1” en kullanışlı komutlardan biridir. Ekranınızda FPS, ping ve tıklama oranı gibi pek çok bilgiyi görmenizi sağlar. CS:GO oyununda FPS sayacı sayesinde oyundaki FPS değerinizi ölçebilirsin.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola “+graph” veya “cl_showfps 1” yazın. Eğer “+graph” yazarsanız oyun ile ilgili tüm değerleri görebilirsin.
- Konsola sadece “cl_showfps 1” yazdığınızda fps değerini görebilirsin. FPS sayaçlarını kapatmak için “-graph” ve “cl_showfps 0” komutlarını konsola yaz.
CS:GO FPS Artırma Kodu
fps_max komutu FPS'nizdeki kısıtlamayı kaldırır ve bilgisayarının maksimum potansiyeline ulaşmasını sağlar. 60 FPS'lik bariyerin arkasında sıkışıp kalmak yerine, bunun üzerine ve ötesine geçerek oyununu donmadan oynayabilirsin.
- Konsolu aç (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola yazdığın “fps_max 0” komutu il fps sınırınızı kaldırabilirsin.
CS:GO Başlatma Seçenekleri
- Novid: Oyunun başlangıcında karşına çıkan ufak video kapanır.
- Freq 60-75-144: Monitorunuz Hertz(hz) sayısıdır. Monitörünüzün Hertz sayısı ile aynı olmalıdır. Eğer monitörün 60 Hz ise freq 60 yazmalısın.
- Threads 4: Bilgisayarının işlemci sayısıdır. Bilgisayarın kaç işlemci ise o sayısıyı yazabilirsiniz.
- Console: Ana menüde console açık bir şekilde gelir.
- High: Bilgisayarın CS:GO için öncelik verir.
CS:GO Rekabetçi Kodları 2020
CS:GO En popüler rekabetçi oyunlardan bir tanesidir. FPS türü oyunların konsol kodları oldukça önemlidir. Oyununun en yüksek performansla çalışmasını sağlar. Konsole'u açın ver aşağıda bulunan kodları yaz. (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
fps_max
Oyununun alabileceği maksimum fps değerini ayarlar. Eğer fps_max 0 değerini verirseniz FPS değeriniz maksimum olur.
mm_dedicated_search_maxping
Bu kod ile maç aratırken bağlanacağın serverin maksimum ping değerini belirleyebilirsin.
cl_radar_scale 0.4
Bu kod ile radarın kapsadığı alanı genişletirsin. Radar oyunda ki en önemli şeylerden bir tanesidir. Takım arkadaşlarınız sürekli olarak yerlerini kontrol edebilirsin.
viewmodel_fov 68
Bu kod ile silahın size mesafesini ayarlayabilirsin. 68 maksimum değerdir. Oyun içinde gözünüze en uygun değeri belirleyebilirsin.
viewmodel_offset_x 2
Silah tutuşunu X(Yatay) ekseni üzerinde değiştirebilirsin.
viewmodel_offset_y 2
Silah tutuşunu Y(Dikey) ekseni üzerinde değiştirebilirsin.
viewmodel_offset_ z -2
Silah tutuşunu Z ekseni üzerinde değiştirebilirsin.
cl_righthand 1
Bu kod ile silahını sol el yada sağ elde tutuşunu değiştirebilirsin.
CS:GO Kan Silme Kodu
CS:GO kan silme kodu, oyunda bulunan kanların ve oyun boyunca oluşmuş tahribatların düzeltilmesi sağlar. Profesyonel oyuncuların olmazsa olmaz kodlarından bir tanesidir. Kodu “+speed; r_cleardecals” bir tuşa atadıktan sonra her bastığınız zaman etrafınızdaki kanlar silinecektir. Böylelikle oyun içi FPS değerini azda olsa arttırabilirsin.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola bind shift “+speed; r_cleardecals” yazın böylelikle her shift tuşuna bastığınızda bu kod çalışacaktır.
CS:GO Wall Hack Kodu
CS:GO wall hack kodu rekabetçi ve benzeri sunucularda çalışmaz. Kendi kurduğunuz bir oyunda bunu deneyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı trollemek için çok iyi bir koddur. Bu kod hile değildir. Oyun ayarlarında bulunan bir koddur.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola “sv_cheats 1” yazın. Bu kod cheat komutlarını konsola yazmanıza izin verecektir.
- Konsola “r_drawothermodels 2” yazarak artık diğer karakterleri görebilirsin.
CS:GO El Değiştirme Kodu
Bazı profesyonel oyuncular silahı farkı elde oynuyorlar. Bu ayarı yapabilmek için şunları yapmalısın.
Konsolu açın. Konsola “cl_righthand 0” yazarsanız silah sağ ele gelir, “cl_righthand 1” yazarsanız sol ele gelir.
CS:GO Uçma Kodu
CS:GO Uçma kodu rekabetçi ve benzeri sunucularda çalışmaz. Kendi kurduğunuz bir oyunda bunu deneyebilirsin. Arkadaşlarını trollemek için çok iyi bir koddur. Bu kod hile değildir. Oyun ayarlarında bulunan bir koddur.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola “sv_cheats 1” yazın. Bu kod cheat komutlarını konsola yazmanıza izin verecektir.
- Konsola “noclip” yazarak artık uçabilirsin.
CS:GO Görünmezlik Kodu
CS:GO Uçma kodu rekabetçi ve benzeri sunucularda çalışmaz. Kendi kurduğunuz bir oyunda bunu deneyebilirsin. Arkadaşlarını trollemek için çok iyi bir koddur. Bu kod hile değildir. Oyun ayarlarında bulunan bir koddur.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola “sv_cheats 1” yazın. Bu kod cheat komutlarını konsola yazmanıza izin verecektir.
- Konsola “amx_glow nick 0 0 0 0 0” ve “amx_glow2 nick 0 0 0 0 0” yazarak artık uçabilirsiniz.
CS:GO Zıplama Kodu
CS:GO’’nun sunmuş olduğu zengin konsol sistemi oyundaki ayarları komutlar ile değiştirmemizi sağlar. Zıplama komutu ayarlamak için aşağıdaki adımları izle.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola “bind mwheeldown +jump” yaz ve artık mouse'un orta tuşu ile zıplayabilirsin.
CS:GO Ölümsüzlük Kodu
CS:GO ölümsüzlük kodu rekabetçi ve benzeri sunucularda çalışmaz. Kendi kurduğun bir oyunda bunu deneyebilirsin. Arkadaşlarınızı trollemek ve onlarla eğlenmek için çok iyi bir koddur. Bu kod hile değil oyun ayarlarında bulunan bir koddur.
- Konsolu açın (ESC’nin altında bulunan tuş ile “é”)
- Konsola “sv_cheats 1” yazın. Bu kod cheat komutlarını konsola yazmana izin verecektir.
- Konsola “god mode” yazın. Hasar almanızı engelleyecektir.