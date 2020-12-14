CS:GO FPS Gösterme ve FPS Artırma Kodları

CS:GO ölümsüzlük kodu rekabetçi ve benzeri sunucularda çalışmaz. Kendi kurduğun bir oyunda bunu deneyebilirsin. Arkadaşlarınızı trollemek ve onlarla eğlenmek için çok iyi bir koddur. Bu kod hile değil oyun ayarlarında bulunan bir koddur.