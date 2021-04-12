Valorant En İyi Crosshair Ayarları 2021

Valorant, günümüzün en popüler rekabetçi çevrimiçi shooter oyunlarından biri. Bunun başlıca sebepleri arasında -yine türün en popüler oyunlarından- CS:GO ile benzerlikler taşıması yer alıyor.

Oyunda başarılı olmanın gereksinimlerinden biri ise en iyi crosshair'a, yani nişangâha sahip olmak

. Sıfırdan bir nişangâh tasarlamak ya da profesyonel oyuncuların kullandıkları nişangâhları tercih etmek sana kalmış.