Valorant En İyi Crosshair Ayarları 2021
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Valorant'ta rütbeni yükseltmek için en iyi crosshair (nişangâh) ayarlarını belirle, profesyonel oyuncuların crosshair ayarlarını test et!
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Valorant, günümüzün en popüler rekabetçi çevrimiçi shooter oyunlarından biri. Bunun başlıca sebepleri arasında -yine türün en popüler oyunlarından- CS:GO ile benzerlikler taşıması yer alıyor. Oyunda başarılı olmanın gereksinimlerinden biri ise en iyi crosshair'a, yani nişangâha sahip olmak. Sıfırdan bir nişangâh tasarlamak ya da profesyonel oyuncuların kullandıkları nişangâhları tercih etmek sana kalmış.
Valorant’ta en iyi crosshair ayarları neden önemli?
Nişangâh, oyun ekranının tam ortasında yer alır ve shooter oyunlarında el - göz koordinasyonunu sağlamak için en önemli öğelerden biridir. İdeal bir nişangâh oluşturmanın farklı yolları vardır. Hedef alırken standart artı (+) şeklindeki nişangâhların kullanılması, ortalama oyuncuların tercih ettiği nokta (•) şeklindeki nişangâhlara göre daha iyi sonuçlar verebilir. Öte yandan net bir görünüm için farklı haritalarda farklı renk seçimleri yapılması gerekmektedir.
Valorant crosshair ayarlarının anlamları nedir?
- Merkez Nokta: Bu seçeneği açmak nişangâhın ortasına bir nokta ekler ve diğer tüm ayarlar kapatılırsa nişan almak için ekranın ortasında sadece bir nokta yer alır.
- Hareket Hatası: Oyun sırasında hareket edildiğinde nişangâhın büyümesini sağlar. Pek kullanışlı bir ayar sayılmaz ve genellikle kapatılması tavsiye edilir.
- Ateşleme Hatası: Oyun sırasında ateş edildiğinde nişangâhın büyümesini sağlar. Yine pek kullanışlı bir ayar sayılmadığından kapatılması tavsiye edilir.
- Ana Çizgi: Nişangâhın iç çizgisinin etrafını sarar.
- İç Çizgiler: Nişangâhın iç çizgisini doldurur.
- Dış Çizgiler: Diğer çizgilerden bağımsız ve iç çizgiden daha uzak şekilde ekranda yer alır. Genellikle tercih edilmez ancak ideal bir tasarım tutturulursa kullanılabilir.
Valorant’ta en iyi crosshair ayarları nasıl olmalı?
Tabii ki en iyi nişangâh ayarları oyuncudan oyuncuya farklılık gösterir. Bu nedenle en rahat edilen ayarların yapılması gerekir. Tüm nişangâhlar göz önüne alındığında iki popüler nişangâh türü öne çıkıyor. Bunlardan biri CS:GO'dan alışık olunan artı (+) iken, diğeri nokta (•) şeklinde olandır. Genel kullanımı yansıtan bir örneği aşağıdaki ayarlarla oluşturabilirsin.
- Nişangâh Rengi: Camgöbeği
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 1
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 0
- Merkez Nokta Kalınlığı: 1
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Kapalı
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 6
- İç Çizgi Kalınlığı: 2
- İç Çizgi Uzaklığı: 3
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 0
- Dış Çizgi Kalınlığı: 0
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Profesyonel Valorant oyuncularının crosshair ayarları nasıl?
Her oyuncu için en iyi nişangâh ayarlarının farklılıklar gösterebileceğini belirtmiştik ancak ideal ayarları tutturmak sanıldığından fazla zaman alabilir. İşleri biraz hızlandırmak için profesyonel oyuncuların nişangâh ayarlarını deneyebilirsin. Kim bilir, belki de bu oyuncuları başarıya götüren nişangâh ayarları senin de oyununu geliştirmene yardımcı olur.
Mehmet Yağız “cNed” İpek Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Camgöbeği
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 1
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 1
- Merkez Nokta Kalınlığı: 2
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Kapalı
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 4
- İç Çizgi Kalınlığı: 2
- İç Çizgi Uzaklığı: 3
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 10
- Dış Çizgi Kalınlığı: 10
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Cantuğ “Unlost” Özsoy Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Yeşil
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 0
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 1
- Merkez Nokta Kalınlığı: 2
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Kapalı
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Kapalı
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 5
- İç Çizgi Kalınlığı: 1
- İç Çizgi Uzaklığı: 2
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 2
- Dış Çizgi Kalınlığı: 2
- Dış Çizgi Uzaklığı: 10
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Açık
Berk “Rip” Tepe Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Camgöbeği
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 1
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 1
- Merkez Nokta Kalınlığı: 4
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 4
- İç Çizgi Kalınlığı: 2
- İç Çizgi Uzaklığı: 3
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 3
- Dış Çizgi Kalınlığı: 3
- Dış Çizgi Uzaklığı: 2
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Açık
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Açık
Ferit “wtcN” Karakaya Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Yeşil Sarı
- Ana Çizgi: Açık
- Ana Çizgi Saydamlığı: 0
- Ana Çizgi Kalınlığı: 0
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 0
- Merkez Nokta Kalınlığı: 0
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 0
- İç Çizgi Uzunluğu: 0
- İç Çizgi Kalınlığı: 0
- İç Çizgi Uzaklığı: 0
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 1
- Dış Çizgi Uzunluğu: 4
- Dış Çizgi Kalınlığı: 2
- Dış Çizgi Uzaklığı: 2
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Semih “LEGOO” Selvi Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Yeşil
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 1
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 0
- Merkez Nokta Kalınlığı: 3
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Kapalı
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 4
- İç Çizgi Kalınlığı: 3
- İç Çizgi Uzaklığı: 2
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 0
- Dış Çizgi Kalınlığı: 0
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Cem “Mithrain” Karakoç Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Kırmızı
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 1
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 1
- Merkez Nokta Kalınlığı: 2
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Kapalı
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 6
- İç Çizgi Kalınlığı: 2
- İç Çizgi Uzaklığı: 3
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 0
- Dış Çizgi Kalınlığı: 0
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Alperen “AlpTV” Dürük Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Camgöbeği
- Ana Çizgi: Açık
- Ana Çizgi Saydamlığı: 0
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 1
- Merkez Nokta Kalınlığı: 2
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 5
- İç Çizgi Kalınlığı: 2
- İç Çizgi Uzaklığı: 2
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 0
- Dış Çizgi Kalınlığı: 0
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Michael “Shroud” Grzesiek Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Camgöbeği
- Ana Çizgi: Açık
- Ana Çizgi Saydamlığı: 1
- Ana Çizgi Kalınlığı: 1
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 0
- Merkez Nokta Kalınlığı: 0
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 8
- İç Çizgi Kalınlığı: 3
- İç Çizgi Uzaklığı: 6
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 0
- Dış Çizgi Kalınlığı: 0
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı
Braxton “brax” Pierce Crosshair Ayarları
- Nişangâh Rengi: Beyaz
- Ana Çizgi: Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı: 0
- Ana Çizgi Kalınlığı: 0
- Merkez Nokta: Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı: 0
- Merkez Nokta Kalınlığı: 0
- Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık
- İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık
- İç Çizgi Saydamlığı: 1
- İç Çizgi Uzunluğu: 6
- İç Çizgi Kalınlığı: 2
- İç Çizgi Uzaklığı: 2
- İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı
- Dış Çizgi Saydamlığı: 0
- Dış Çizgi Uzunluğu: 0
- Dış Çizgi Kalınlığı: 0
- Dış Çizgi Uzaklığı: 0
- Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı
- Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı