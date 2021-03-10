PUBG Mobile Hakkında 10 İlginç Bilgi

PUBG günümüzde Fortnite, Call of Duty: Warzone ve Apex Legends ile popülaritesini sürdüren “battle royale” türünün patlamasına vesile olmuştu. Oyunu yıllar içinde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Mobile takip etti ve ulaştığı kitle anlamında PUBG’yi dahi gölgede bıraktı. Oyun bu kadar popüler olmasına rağmen PUBG’ye dair herkesin bilmediği birçok ilginç detay bulunmakta. Bunlar arasından seçtiğimiz 10 tanesini aşağıda sıraladık.

Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri 17 - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor! İstanbul'un ev sahipliği yapacağı finallerde PUBG Mobile, Teamfight Tactics (TFT) ve Hearthstone oyunlarında dünyanın en iyi oyuncuları karşı karşıya geliyorlar. Final heyecanını yaşamak için Red Bull M.E.O. Sezon 3 etkinlik sayfasını takipte kal !

PUBG ismi nereden geliyor?

PUBG’nin açılımı PlayerUnknown’s Battlegrounds. Bu isimdeki "PlayerUnknown" kısmı, oyunu geliştiren Brendan Greene’in internette kullandığı kullanıcı ismi. Kendisi PUBG’den önce de askeri simülasyon oyunu Arma 2 için aynı türdeki DayZ: Battle Royale’i geliştirmişti.

PUBG hangi ülkede geliştirildi?

Oyunun fikir babası Brendan Greene İrlandalı bir oyun yapımcısı. PUBG’yi geliştirmek için katıldığı Bluehole Studio, 2007 yılında Güney Kore’nin Seul şehrinde kurulan bir şirket. PUBG Mobile’ın operasyonunu ise Çinli Tencent Games yürütüyor.

Oyunun esin kaynağı nedir?

PUBG’nin ve hatta DayZ: Battle Royale’in esin kaynağı 2000 yılında vizyona giren Battle Royale filmi. Japon sinemasının bir üyesi olan bu film ise 1999 yılında Koushun Takami tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabı temel alır.

Erangel ismi nereden geliyor?

Oyunun yaratıcısı Brendan Greene’in Eryn adlı bir kızı var. Bilindiği kadarıyla küçük kızına “angel” (melek) olarak seslenen Greene, “eryn” ve “angel” ikilisini bir araya getirerek “Erangel” ismini oluşturmuş. Erangel oyunun ana haritası olarak hafızalara kazınmıştır.

Brenden Greene günümüzde PUBG'ye bağlı diğer projeler üzerine çalışıyor. © Krafton, Inc.

Oyundaki yapılar gerçek dünyadan mı?

PUBG’nin ana haritası Erangel’deki yapıların büyük kısmı için 1950’li yılların Sovyet mimarisinde esinlenilmiş. Okulun bahçesindeki havuz binası ise Çernobil felaketinden etkilenen Pripyat kentinde yer alan Azure yüzme havuzunun birebir kopyası.

Winner Winner Chicken Dinner ne anlama geliyor?

Zafer sonrası ekrana gelen bu slogan için iki iddia var. Birincisi, kumarhanelerde satılan tavuk yemeği ile oynanabilen en düşük bahsin eşit fiyatta olması. İkincisi, Büyük Buhran sırasında sokak kumarbazlarının tavuk yemeği kazanma umuduyla bahse girmeleri.

Kimseyi öldürmeden birinci olmak mümkün mü?

Oyunun temel amacı hayatta kalan son kişi olmak ve teknik olarak rakiplerin alan dışında kalıp kendi kendilerine öldükleri bir zafer senaryosu mümkün. Öte yandan hiç kimseyi öldürmeden son 10 kişi arasına kalındığında Pacifist (Barış Yanlısı) başarımı açılıyor.

Eş zamanlı oyuncu rekoru nedir?

Erken erişime sunulduğu ilk günden itibaren büyük ilgi gören PUBG, tam sürüme geçiş yaptıktan sadece 23 gün sonra 3.2 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Bu başarı halen Steam tarihinde ulaşılması güç bir rekor olarak kayıtlarda yer alır.

Erangel'deki havuzun aslı Pripyat şehrinde yer alıyor. © Andre Joosse

PUBG ne kadar sattı?

21 Aralık 2017 tarihinde çıkış yapan PUBG’nin satış miktarına dair en güncel açıklama 2020 yılının Temmuz ayında yapıldı. Oyunun yapımcısı PUBG Corporation’ın o tarihteki açıklamasına göre oyun 70 milyondan fazla sattı.

PUBG Mobile ne kadar popüler?