PUBG Mobile Güncel Rütbe (Rank) Sistemi

PUBG mobile oyunu piyasaya çıktığından bu yana oyuncu kitlesi her geçen gün arttı. Bu yazıda, yüksek oyuncu kitlesine ulaşan PUBG mobile oyununun rütbe sistemini inceleyeceğiz. 8 farklı kademeden oluşan PUBG mobile rütbe sistemi, oyuncuların oyundan daha fazla zevk almalarını ve birbirleri ile rekabet etmelerini sağlamaktadır. Oyuncular, rank seviyeleri arttıkça daha zor rakipler ve daha zorlu oyunlara dahil olacaktır. Oyunu sürekli canlı tutan bu rank sisteminin bölümlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz ve her bölüm için kullanman gereken taktikleri göstermeye çalışacağız.

PUBG Mobile Rütbe Sistemi

PUBG Mobile, oyuncuların rekabetçi maçlar oynayarak sıralamalarını yükseltmelerine olanak sağlar. Rank sıralamanı arttırmak için oyunu kazanmalı ve iyi bir performans sağlamalısın. Oyuncular, her oyun sonunda performansına ve oyundaki sıralamasına göre bir kademe puanı kazanır.

Her sezon bu sıralama puanları tekrar düzenlenir ve oyuncunun rank sırasına göre büyük ödüller verilir. Eğer sıralaman yüksekse alacağın ödülün değeri de yüksek olacaktır.

PUBG Mobile Rank Sistemi Puanları

Bronz: 1200-1699

Gümüş: 1700 - 2199

Altın: 2200- 2699

Platin: 2700-3199

Elmas: 3200-3699

Taç: 3700-4199

As: İlk 500 oyuncu As rütbesine ulaşacak (Günlük 00:00'da sıralama sıfırlanıyor)

Fatih: İlk 500 oyuncu Fatih rütbesine ulaşacak (Günlük 00:00'da sıralama sıfırlanıyor)

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Bronz 1200-1699

Bronz rütbe, oyunculara ilk maçlarının tamamlanmasından sonra verilen rütbedir. Bronz V’ten Bronz I'e kadar beş farklı aşamaya sahiptir. Bronz oyuncuları genellikle yeni başlamış oyunculardır. Bu oyunculara oyunu ve sistemi tanıtmak için bu oyunlarda genellikle bir çok bot mevcuttur. Eğer bu aşamadaysanız oyun mekaniklerini yavaş yavaş öğrenmeye çalışın. Ekipmanları tanıyarak ve deneyerek ilerleyin.

Gümüş: 1700 - 2199

Bu rütbe Bronz I'den sonra gelir. Gümüş V’ten Gümüş I'e kadar beş farklı aşamaya sahiptir. Oyuncular birkaç rütbeli maç oynadıktan sonra bu rütbeye ulaşabilirler. Gümüş Rank'da iseniz, bazı botların maçlarda mevcut olduğunu hala görebilirsiniz. Bronz aşamasında olduğu gibi silahları öğrenmeye devam et.

Altın: 2200- 2699

Bu rütbe Gümüş I'den sonra gelir. Altın V’ten Altın I'e kadar beş farklı aşamaya sahiptir. Bu kademedeki oyuncular oyunda iyi deneyime ve oyunun temelleri hakkında bilgiye sahiptir. Bu aşamada bot sayısı yavaş yavaş azalmıştır ve gerçek oyuncularla karşı karşıya gelmeye başlamışsınız demektir. Bu seviyede oyun seslerine ve konumuna dikkat etmeyi öğrenmen gerekmektedir. Silah seslerini tanıyarak rakiplerinin hangi silaha sahip olduğunu bilmelisin

Platin: 2700-3199

Bu rütbe Altın I'den sonra gelir. Platin V’ten Platin I'e kadar beş farklı aşamaya sahiptir. Bu rütbedeki oyuncular oldukça deneyimlidir ve oyunda botlarla karşılaşma sıklığı azalır. Bu aşamada etrafınızı sürekli olarak kontrol etmelisin ve çimenlere iyice bakmalısın. Yavaş hareketler ile alana girmeye çalış. Bu aşamada yapman gereken artık bir kaç silahta profesyonelleşmek ve sürekli olarak o silahlarla oynamak.

Elmas: 3200-3699

Bu rütbe Platin I'den sonra gelir. Elmas V’ten Elmas I'e kadar beş farklı aşamaya sahiptir. Rütbedeki oyun seviyesi, diğer tüm alt rütbelerden kademeli olarak daha iyidir. Bu aşamadaysanız belirli konularda uzmanlaşmış olmanız gerekmektedir. Bu kademede oyunun mekaniklerini daha fazla kullanman gerekmektedir. El bombası, sis, flash gibi eklentileri oyununuza dahil edin.

Taç: 3700-4199

Bu rütbe Elmas I'den sonra gelir. Taç V’ten TaçI'e kadar beş farklı aşamaya sahiptir. Bu kademe çok yetenekli oyunculardan oluşur. Bu rütbe bulunan oyuncular oldukça rekabetçidir ve oyuncuların daha yüksek rütbelere ulaşmak için pratik yapması gerekir. Oyuncuları öldürmek gerçekten zor olduğu için bu rütbede ilerlemek zaman alabilir. Burada sabırlı olup oyun mekaniklerinin derinlerine inmelisin ve oyunda risk almaya başlamalısın. Oyunda bulunan Airdrop gibi nadir silahların bulunduğu kutuya ulaşarak en güçlü silahı elde edebilirsin.

As: İlk 500 Oyuncu, Fatihten Sonra

Bu rütbe Taç I'den sonra gelir. Diğer rütbeler gibi beş aşama yoktur. Bu yetenek grubunda bulunan oyuncular inanılmaz derecede yeteneklidir. Bu rütbe, eşyalarını akıllıca kullanmayı bilen oyunculardan oluşuyor. Bu rütbedeki oyuncuların farklı farklı yetenekleri mevcuttur. Bazıları çok iyi silah kullanırken bazıları ise çok iyi konum almaktadır. Bu yüzden bu rütbede her konuda dikkatli olmalısın.

Fatih: İlk 500 Oyuncu

Fatih rütbesi, PUBG Mobile'daki en üst düzeydir. Her bölgeden en iyi 500 kişi fatih rozeti ile onurlandırılır. PUBG Mobile farklı oyun modlarına sahiptir. Her oyun modunda farklı derecelendirmeler mevcuttur. Bu yüzden 1 oyun modunda fatih rütbesine ulaşmanız diğer modlarda da fatih olduğunuz anlamına gelmez. Tüm modlarda Fatih rütbesine ulaşın ve gücünü göster!

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Her yeni sezon başladığında, oyuncuların önceki sezondaki sıralamaları sıfırlanır ve ödülleri verilir. Geçen sezonunun RP'sinin bir kısmı başlangıç sıralamasını belirlemek için kullanılır.

PUBG Mobile Hızlı Rank Atlama için Neler Yapabilirsiniz?