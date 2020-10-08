PUBG, tüm dünyada milyonlarca insanın kullandığı ve oyuncuların en sevdiği oyun haline geldi. PUBG hassasiyet ayarları ile nişan yeteneğinin geliştirilmesinin yanı sıra yanı sıra hızlı oyun oynama ve hızlı karar verme becerisi gerektirir.

PUBG Mobile hassasiyet ayarları hem telefon hem de pc olarak ayrı ayrı yapılmalıdır. Hassasiyetinizi ayarlamak, nişan alma yeteneğini geliştirmede yardımcı olur. Nişangahını düşmanın üzerine en hızlı şekilde getirip ateş etmek PUBG mobile’da oyun kazanmanın ana bileşenidir. Bu nedenle, hassasiyeti ayarlayarak hedeflemeyi iyileştirmek için en doğru ayarları sizler için hazırladık.

PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları 2020

PUBG Mobile için en iyi hassasiyet ayarları kişiden kişiye değişmektedir. Sana oyunun en iyi ayarlarını sıraladık.

PUBG Mobile Kamera Hassasiyeti

Kamera hassasiyeti © PUBG

3. Şahış Dürbünsüz: 70%

Lazer & Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: 50%

3x Dürbün: 22%

6x Dürbün: 10%

1. Şahıs Dürbünsüz: 70%

2x Dürbün: 50%

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: 12%

8x Dürbün: 8%

PUBG Mobile Ateş Etme Animasyon Hassasiyeti

PUBG mobile ateş ederken gerekli hassasiyet ayarları © PUBG

3. Şahış Dürbünsüz: 80%

Lazer & Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: 60%

3x Dürbün: 35%

6x Dürbün: 16%

1. Şahıs Dürbünsüz: 80%

2x Dürbün: 60%

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: 20% 8x Dürbün: 8%

PUBG Mobile Jiroskop Ayarları 2020

Pubg mobile jiroskop ayarları © PUBG

Jiroskobun faydalarından ve doğru hassasiyet ayarlamalarıyla en iyi nasıl çalıştığından daha önce bahsetmiştik.

● 3. Şahış Dürbünsüz: 200%

● Lazer & Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: 300%

● 3x Dürbün: 220%

● 6x Dürbün: 40%

● 1. Şahıs Dürbünsüz: 200%

● 2x Dürbün: 200%

● 4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: 65%

● 8x Dürbün: 30%

PUBG Mobile Emulator Hassasiyet Ayarları

PUBG mobile kamera hassasiyet ayarları © PUBG

3. Şahış Dürbünsüz: 20%

Lazer & Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: 20%

3x Dürbün: 10%

6x Dürbün: 5%

1. Şahıs Dürbünsüz: 20%

2x Dürbün: 15%

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: 8%

8x Dürbün: 3%

PUBG Mobile Emulator Ateş Etme Animasyon Hassasiyeti

PUBG Mobile Emulator Hassasiyet Ayarları © PUBG

3. Şahış Dürbünsüz: 20%

Lazer & Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: 20%

3x Dürbün: 10%

6x Dürbün: 5%

1. Şahıs Dürbünsüz: 20%

2x Dürbün: 15%

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: 8%

8x Dürbün: 3%

Daha iyi nişan alma yeteneklerine yönelik ilk ve en önemli adım, oyun ayarlarında doğru hassasiyeti ayarlamaktır. PUBG Mobile'ın hassasiyet seçeneğine gidin ve gereksinimlerine ve becerilerine göre ayarlamalar yapın. Ayrıca bu yazımızda daha fazla yapılması gereken en iyi hassasiyet ayarlamalarını da açıkladık.

PUBG hassasiyet ayarları mobil ile yaptığınız ayarlamaları test etmek, eğitim modu veya doğrudan oyun oynayarak da mümkün. Doğru ayarlamaların her zaman son derece yararlı olduğunu görebilirsiniz.

PUBG Mobile Oyun Ayarları 2020

1 - PUBG Mobile Genel Ayarlar

Nişan Yardımı © PUBG

PUBG'nin sunduğu çok faydalı bir nişan alma özelliği vardır. Nişan yardımı, daha iyi hedeflemeniz konusunda yardım sağlar. Nişangahını düşmanın üzerine gelmesinde kolaylık sağlar.

Bu özellik sayesinde hedeflemeler sizler için kolaylaşıyor. Fakat, oyun stresini hissetmekten ve her şeyi kendi başınıza kontrol etmekten hoşlanıyorsanız, bu özelliği kapatabilirsiniz ve tüm nişan özelliğini kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama oyunu kazanmak ve tavuk parasını yemek istiyorsanız ve bu özelliği açık tutmanızda fayda vardır.

PUBG Mobile Görüntü Ayarları FPS Artırma 2020

PUBG Mobile’da FPS artırma çok önemlidir. Oyunda yaşanan herhangi bir donma ve ya kasma rakibiniz tarafından vurulmanıza neden olabilir.

PUBG Mobile Görüntü Ayarları FPS Artırma © PUBG

Grafikler: Akıcı

Kare Hızı: Aşırı

Stil: Renkli

Parlaklık: 150%

PUBG Mobile Parmak Ayarları 2020

PUBG Mobile, oyunculara çeşitli özelleştirilebilir ayarlar sunarak, oyunlarını geliştirmelerine ve eğlenceli bir deneyim yaşamalarına olanak tanır. Tercihe ve kullandıkları cihaza göre kendi düzenlerini oluşturma seçeneğine de sahiptirler.

Bazı oyuncular iki parmak / başparmak düzenini kullanmayı tercih ederken, diğerleri 3/4 düzenini kullanmayı tercih eder. Birçok oyuncu, yardımcı olduğu ve atış sırasında hareket etmelerini sağladığı için dört parmaklı ayarı tercih eder.

Oyuncular bu düzene alışmak için kesinlikle zamana ihtiyaç duyacaksınız ve ayrıca antrenman sahasında pratik yapabilirler. Bunu akılda tutarak, oyuncuların PUBG Mobile'da deneyebilecekleri en iyi iki, üç ve dört parmak düzenini sizler için hazırladık.

PUBG Mobile 2 Parmak Hassasiyet Ayarı

PUBG Mobile 2 Parmak Hassasiyet Ayarı © PUBG

2 parmak ile oynarken olabildiğince sağ alt tarafta boşluk bırakmanız gerekmektedir. Sağ baş parmağın hareket alanını genişleterek nişan almanızı daha kolay hale getirebilirsiniz

PUBG Mobile 3 Parmak Hassasiyet Ayarı

PUBG Mobile 3 Parmak Hassasiyet Ayarı © PUBG

3 Parmak ayarında ise sağ alt taraf tamamen boş bırakabilirsiniz bu sayede nişangahınızı istediğiniz gibi hareket ettirebilir sol işaret parmağınız ile sol yukarıdan ateş edebilirsiniz.

Bu ayar biraz zor olsa da 1-2 hafta deneyimden sonra oyun performansında çok yüksek bir artış olacaktır.

PUBG Mobile 4 Parmak Hassasiyet Ayarı

PUBG Mobile 4 Parmak Hassasiyet Ayarı © PUBG

4 parmak oynamak istiyorsanız biraz deneyime ihtiyacınız vardır. 4 parmak ayara geçmeden önce ilk olarak 3 parmak ayarlarda 1-2 hafta deneme yapmanız önerilir.