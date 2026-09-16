Verstappen kiminle yarışacak? İşte “Max vs 100” yarışmasının sürücüleri!
- Nedir: Max Verstappen, bir karting yarışında 100 sürücüyle mücadele edecek.
- Kimler: Dört kez F1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, profesyonel sürücüler, sporcular, içerik yaratıcıları, yayıncılar ve tanınmış isimlerden oluşan karma bir kadroya karşı yarışacak.
- Nerede: Silverstone, Birleşik Krallık.
- Ne zaman: 16 Eylül 2026. Canlı yayın İngiltere saatiyle 17:00'de başlayacak, yarış ise İngiltere saatiyle 18:00'de başlayacak.
- Mücadele: Max, gridin en arkasında başlayacak ve süre dolmadan 100 rakibinin hepsini geçmeye çalışacak.
- Katılımcılar: 100 sürücü, çok çeşitli geçmişlere sahip; bu da etkinliği geleneksel bir yarış etkinliğinden çok daha fazlası haline getiriyor.
- Nasıl izlenir: Etkinlik, Disney+ üzerinden dünya çapında ve ABD'de ESPN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Şu ana kadar kesinleşen sürücüler
Driver
From
United Kingdom 🇬🇧
Germany 🇩🇪
United Kingdom 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugal 🇵🇹
Germany 🇩🇪
United States 🇺🇸
Austria 🇦🇹
United Kingdom 🇬🇧
Spain 🇪🇸
United Kingdom 🇬🇧
United Kingdom 🇬🇧
Brian Manuel Otero
Mexico 🇲🇽
United Kingdom 🇬🇧
France 🇫🇷
United Kingdom 🇬🇧
Finland 🇫🇮
United Kingdom 🇬🇧
United States 🇺🇸
Ireland 🇮🇪
United Kingdom 🇬🇧
Portugal 🇵🇹
Saudi Arabia 🇸🇦
United States 🇺🇸
Türkiye 🇹🇷
Netherlands 🇳🇱
United Kingdom 🇬🇧
Costa Rica 🇨🇷
United States 🇺🇸
United States 🇺🇸
France 🇫🇷
Italy 🇮🇹
Ireland 🇮🇪
Slovenia 🇸🇮
United Kingdom 🇬🇧
South Africa 🇿🇦
India 🇮🇳
United States 🇺🇸
United States 🇺🇸
Mexico 🇲🇽
Switzerland 🇨🇭
United Kingdom 🇬🇧
Poland 🇵🇱
United States 🇺🇸
Germany 🇩🇪
United States 🇺🇸
Brazil 🇧🇷
United Kingdom 🇬🇧
China 🇨🇳
United Kingdom 🇬🇧
France 🇫🇷
Greece 🇬🇷
Canada 🇨🇦
United Kingdom 🇬🇧
United Kingdom 🇬🇧
Australia 🇦🇺
Hong Kong 🇭🇰
Kazakhstan 🇰🇿
Croatia 🇭🇷
Nuri Amiraslan
Chile 🇨🇱
Italy 🇮🇹
Hungary 🇭🇺
United Kingdom 🇬🇧
Spain 🇪🇸
Netherlands 🇳🇱
United Kingdom 🇬🇧
Dominican Republic 🇩🇴
Latvia 🇱🇻
France 🇫🇷
Czech Republic 🇨🇿
India 🇮🇳
South Korea 🇰🇷
Sweden 🇸🇪
United Kingdom 🇬🇧
United Kingdom 🇬🇧
New Zealand 🇳🇿
India 🇮🇳
Brazil 🇧🇷
United Kingdom 🇬🇧
Venezuela 🇻🇪
Spain 🇪🇸
United States 🇺🇸
United Kingdom 🇬🇧
United Kingdom 🇬🇧
Uruguay 🇺🇾
Norway 🇳🇴
United Kingdom 🇬🇧