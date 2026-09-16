22 Temmuz 2026'da Büyük Britanya'nın Silverstone pistinde düzenlenecek "Max vs 100" yarışında görülen yarışçılar.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Verstappen kiminle yarışacak? İşte “Max vs 100” yarışmasının sürücüleri!

"Max vs 100" yarışında Hollandalı F1 yıldızı Max Verstappen, devasa bir karting mücadelesinde 100 diğer sürücüyü geçmeye çalışacak - peki bu diğer sürücüler kimler olacak?
Yazar: Thomas Peeters
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Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu! Eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu olup dört kez şampiyonluğa ulaştı. Max yeni sezonda 3 numara ile yarışacak.

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İçerik Rehberi

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    Şu ana kadar kesinleşen sürücüler
Dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, Silverstone'da 100 sürücüyle yarışırken çok farklı bir start çizgisiyle karşı karşıya kalacak. 16 Eylül'de gerçekleşecek özel ve tek seferlik bir karting yarışı olan "Max vs 100"ün katılımcıları arasında, dünyanın dört bir yanından spor yıldızları, yayıncılar, içerik üreticiler, ünlüler ve yarış hayranlarından oluşan renkli bir karışım yer alacak ve hepsinin ortak bir misyonu var: dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu'nu geride bırakmak.
"Max vs 100"e genel bakış
  • Nedir: Max Verstappen, bir karting yarışında 100 sürücüyle mücadele edecek.
  • Kimler: Dört kez F1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, profesyonel sürücüler, sporcular, içerik yaratıcıları, yayıncılar ve tanınmış isimlerden oluşan karma bir kadroya karşı yarışacak.
  • Nerede: Silverstone, Birleşik Krallık.
  • Ne zaman: 16 Eylül 2026. Canlı yayın İngiltere saatiyle 17:00'de başlayacak, yarış ise İngiltere saatiyle 18:00'de başlayacak.
  • Mücadele: Max, gridin en arkasında başlayacak ve süre dolmadan 100 rakibinin hepsini geçmeye çalışacak.
  • Katılımcılar: 100 sürücü, çok çeşitli geçmişlere sahip; bu da etkinliği geleneksel bir yarış etkinliğinden çok daha fazlası haline getiriyor.
  • Nasıl izlenir: Etkinlik, Disney+ üzerinden dünya çapında ve ABD'de ESPN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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Şu ana kadar kesinleşen sürücüler

Sebastian Job, 22 Temmuz 2026'da Büyük Britanya'nın Silverstone kentinde düzenlenen "Max vs 100" etkinliği sırasında görülmüştür.

Verstappen, 100 sürücünün hepsini geride bırakmak zorunda

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

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Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu! Eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu olup dört kez şampiyonluğa ulaştı. Max yeni sezonda 3 numara ile yarışacak.

HollandaHollanda
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F1
Karting
FORMULA RACING

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