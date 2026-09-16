Dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan

, Silverstone'da 100 sürücüyle yarışırken çok farklı bir start çizgisiyle karşı karşıya kalacak. 16 Eylül'de gerçekleşecek özel ve tek seferlik bir karting yarışı olan "

"ün katılımcıları arasında, dünyanın dört bir yanından spor yıldızları, yayıncılar, içerik üreticiler, ünlüler ve yarış hayranlarından oluşan renkli bir karışım yer alacak ve hepsinin ortak bir misyonu var: dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu'nu geride bırakmak.