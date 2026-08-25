Max Verstappen 100 kişiye meydan okuyor

Max Verstappen , 16 Eylül'de Silverstone'da karting köklerine geri dönüyor. "Red Bull Max vs. 100" etkinliğinde 100 sürücünün yer aldığı gridin en arkasından start alacak Verstappen, rakiplerini geride bırakmak için mücadele edecek. Yarışa dair merak edilenler ve canlı yayın bilgileri burada.

01 "Max Verstappen vs 100" nedir?

Pek çok motor sporları tutkunu en az bir kez şunu düşünmüştür. Şartlar uygun olsa bir yarış efsanesini yenebilir miydim? Max Verstappen vs. 100 etkinliği tam da bu soruya yanıt arıyor.

Max, benzersiz bir karting mücadelesinde köklerine geri dönecek © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Söz konusu konsept, dünyanın en iyi yarış pilotlarından birini alışık olmadığı bir duruma sokuyor. Verstappen, ön sıralarda yer alan birkaç rakiple mücadele etmek yerine, kendisi ile bitiş çizgisi arasındaki 100 sürücüyle yarışacak.

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Yarışta öne çıkan isimler arasında ultra maraton koşucusu Arda Saatçi , basketbol şut uzmanı Chris "Lethal Shooter" Matthews ve serbest stil dağ bisikletçisi Matt Jones yer alıyor. Yayıncılar TheGrefg , Caedrel ve TheDonato da dünyanın dört bir yanından gelen içerik üreticileri, ünlüler ve yarış tutkunlarıyla birlikte direksiyona geçecek.

Verstappen, son on yılı dünydaki en hızlı sürücülerle mücadele ederek geçirdi. Çoğu zaman galip gelmeyi başardı ancak böylesine kalabalık bir sürücü grubunun arasından sıyrılmak, onun için bambaşka bir mücadele olacak.

02 Silverstone pisti ve yarış formatı

Silverstone, Formula 1 ile özdeşleşmiş bir pist olabilir, ancak bu sefer çok farklı bir yarış türü için yeniden düzenlenecek. Pist, yarış direktörü ve Fransız yarış pilotu David Terrien (tanınmış bir kart tasarımcısı ve gençler karting dünya şampiyonu) tarafından bu etkinlik için özel olarak inşa edildi. Terrien, “Aynı anda 100 sürücü için bir pist daha önce hiç tasarlanmadı, hiç görülmedi,” diyor. “Bu yüzden çok heyecan verici.”

Sebastian Job pistte test sürüşü gerçekleştirdi © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Onu çok zorlu bir görev bekliyor Sebastian Job – Oracle Red Bull Racing için profesyonel sim yarışçısı

Pistte bu kadar çok aracın yer aldığı bir yarışta hız tek başına yeterli olmayacak. Verstappen 101. sıradan önlere doğru ilerlemeye çalışırken doğru boşlukları yakalamalı, doğru zamanda hamle yapmalı ve yoğun bir pistte rakiplerini geride bırakmalı.

Yarış gününden önce, pist düzeni Terrien ve test sürücüsü Sebastian Job tarafından deneyimlendi. İki kez iRacing Dünya Şampiyonu olan ve Oracle Red Bull Racing'in profesyonel sim yarışçısı olarak görev yapan Job, "100 aracı geçmek son derece zor olacak" diyor. "Bugün 50 aracı geçmeyi başardık ancak ayrılan süre içinde bunu yapmak bile oldukça zordu. Onu çok zorlu bir mücadele bekliyor."

03 Verstappen’in go-kart’a dönüşü

Verstappen için bu etkinlik, yarış kariyerinin başladığı disipline, yani köklerine bir dönüş anlamına geliyor. Çünkü dört yaşında ilk kez go-kartın direksiyonuna geçen Verstappen, yedi yaşında şampiyonalarda yarışmaya başlamıştı. Kısacası karting, kariyerine yön veren içgüdülerini ve becerilerini geliştirdiği ilk yarış deneyimlerinin temelini oluşturdu.

Verstappen, "Go-kartta yarışın tüm temel becerilerini öğrenirsiniz. Start almayı, pozisyonunuzu korumayı ve rakiplerinizi geçmeyi burada öğrenirsiniz" diyor. "Ben de hayatımın uzun bir dönemini go-kart pistlerinde geçirdim. Bu yüzden yeniden piste çıkmak her zaman güzel."

Verstappen geçmişe geri dönecek © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool Quotation Hayatımın uzun bir dönemini go-kart pistlerinde geçirdim. Bu yüzden yeniden piste çıkmak her zaman güzel. Max Verstappen

İçgüdülerinin çabucak geri geleceğini umuyor. “Mesele, go-kartın yol tutuşunu anlamak. Go-kartta o kadar uzun yıllar geçirdim ki, yeniden alışmak gayet doğal hissettiriyor.”

Kartingden Formula 1'e geçişinin üzerinden on yılı aşkın süre geçtikten sonra, “Max vs 100” onu köklerine geri götürüyor. Ancak bu seferki mücadele tek bir rakibi yenmekle ilgili değil, 100 rakibi geçmekle ilgili.

En çok neyi dört gözle beklediği sorulduğunda, Verstappen’in cevabı basit: “Sadece önümde yaşanan mücadeleyi izlemek.”

04 Max vs 100’ü nasıl izleyebilirsiniz?

“Max vs 100” yarışı 16 Eylül’de Silverstone’da gerçekleşecek ve Disney+ ile ESPN Uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de ise Disney+ üzerinden bu heyecan dolu etkinliği izleyebilirsin!

ABD’de ise ESPN Unlimited aboneleri için etkinlik ESPN Uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak, aynı günün ilerleyen saatlerinde ise ESPN2’de gecikmeli olarak yayınlanacak.

Seyirci kabul etmeyen kapalı bir etkinlik olsa da, oyunlardan esinlenen grafikler ve sinematik drone çekimleriyle hayranları aksiyonun tam ortasına taşıyacak. Ayrıca canlı yarış verileri ve analizler, izleyicilerin yarışın her aşamasını anlık olarak takip edebilmeleri için ekranda gösterilecek.

Bir sürpriz olarak, Verstappen yarış sırasında rakipleriyle doğrudan iletişim kurabilecek ve yarışın gidişatını şekillendiren konuşmalara anında bir yorum getirecek.

05 Max Verstappen vs 100 ne zaman?

Max Verstappen vs 100 etkinliği 16 Eylül 2026'da Silverstone’da gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye’de Disney+ üzerinden canlı olarak izlenebilecek.