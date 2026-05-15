14-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 'deki ilk yarışına hazırlanan F1 pilotu Max Verstappen , bilinmeyene doğru bir adım atmak için Japonya'ya gitti. Görevi ise ilk kez bir Super GT aracının direksiyonuna geçmek ve ardından güçlü Fuji Speedway'in üstesinden gelmekti.

İşin zorluğunu artıran detay ise şuydu; Atsushi Miyake tarafından belirlenen tur zamanını geçmesi gerekiyordu. Yeni bir pist, alışılmadık bir araç ve zorlu hava koşulları birleşince ortaya gerçek bir hız sınavı çıktı. Sonucu aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:

01 Çok yönlü Verstappen

2021-2024 yılları arasında üst üste dört Formula 1 şampiyonluğu kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen, kariyeri boyunca farklı araçlarla piste çıkmaktan keyif aldı. Farklı disiplinlere ve zorlu koşullara hızlı uyum sağlayabilmesiyle öne çıkan Verstappen, çok yönlü sürüş yeteneğini defalarca kanıtladı.

Max Verstappen, Nissan Z NISMO GT500 direksiyonuna geçti. © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ancak Nürburgring’in “Yeşil Cehennem”i, motorsporları dünyasının en zorlu ve en tehlikeli pistlerinden biri olarak görülüyor ve Max Verstappen de 24 saatlik dayanıklılık yarışına tüm odağını vererek hazırlanıyor. Atsushi Miyake’nin kullandığı Nissan Z NISMO GT500 ise 650 beygiri aşan gücü ve agresif aerodinamik yapısıyla Super GT’nin en ekstrem makineleri arasında yer alıyor. Verstappen için de Formula 1 dışında deneyimlediği en etkileyici yarış araçlarından biri oluyor.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

Max Verstappen, geçtiğimiz eylülde Nürburgring Langstrecken Serisi’nde Porsche 718 Cayman GT4 CS ile yarışarak dayanıklılık lisansını aldı. İki hafta sonra ise Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın dört saatlik yarışında Ferrari 296 GT3 ile ilk GT3 zaferine ulaştı. Mart ayında da önümüzdeki hafta yarışacağı Nürburgring 24 Saat öncesinde, Mercedes-AMG GT3 direksiyonunda Nordschleife’ye geri döndü.

“Birçok farklı araç kullandım, bu yüzden her yeni otomobile mümkün olduğunca hızlı adapte olmaya çalışıyorsunuz. Yarışmayı seviyorum ve bu tarz araçları deneyimlemek gerçekten çok özel. Nürburgring’e gidip ilk gerçek 24 saat yarışımı yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bunun için ciddi bir hazırlık süreci yürütülüyor,” diyor Max Verstappen.

Max Verstappen, Fuji Speedway’de zorlu pist koşullarında mücadele etti. © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Formula 1, 1976’dan bu yana Nürburgring’de yarışmıyor. Aynı yıl Fuji Speedway ise tarihteki ilk Japonya Grand Prix’sine ev sahipliği yaptı. Hızlı yapısı, teknik virajları ve özellikle yağmurlu havadaki zorlu karakteriyle bilinen pistte Max Verstappen, GT500 aracıyla turlarken yağmur yeniden etkisini göstermeye başladı.

02 Hollandalı yıldız Fuji’de sınırları zorladı

Atsushi Miyake, 4.5 kilometrelik Fuji Speedway’de 1:44.075’lik güçlü bir dereceyle ilk turu atan isim oldu. Japon pilot, “O bir dünya şampiyonu ama aynı aracı kullandığımızda sürüş stilinin nasıl farklılaşacağını merak ediyordum” dedi. “Yağmura rağmen ne kadar iyi olduğunu görmek gerçekten etkileyiciydi. Harika vakit geçirdim.”

Max Verstappen, Nissan Z NISMO GT500 ile piste çıktıktan sonra araca, piste ve hava koşullarına alışmak için yalnızca bir hazırlık turu attı. Ancak uyum süreci uzun sürmedi. İlk hızlı turunun ardından Atsushi Miyake’nin derecesinin yalnızca onda bir saniye gerisine düşerek temposunu hemen ortaya koydu.

Verstappen ilk kez bir Super GT aracı kullanıyor © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Gerçekten harika bir deneyimdi. Umarım bir dahaki sefere pist kuru olur. Max Verstappen

Sonraki turunda Max Verstappen, Atsushi Miyake’nin derecesini geride bırakarak 1:42.290’lık etkileyici bir zamana imza attı. “Zorlamaya başladığınız anda iş daha da karmaşık hale geliyor. İlk turumdan sonra biraz daha hızlı olabileceğimi düşündüm ve ardından 1:42’ye indim,” diyor Verstappen. “Aracın karakterine, gaz ve fren kullanımına alışmaya çalışıyordum. Direksiyon hissi tamamen farklıydı ve lastiklerin tutuşunu net şekilde hissedebiliyorsunuz. Pistte oluşan su birikintileri nedeniyle düzlükte bile rahat hareket edemiyorsunuz çünkü virajlar sürekli sizi yön değiştirmeye zorluyor. Gerçekten harika bir deneyimdi. Umarım bir dahaki sefere pist kuru olur.”

Max Verstappen için bu deneyim, Japonya’ya ve ülkenin güçlü otomobil kültürüne duyduğu ilgiyi bir araya getirirken aynı zamanda Nürburgring 24 Saat’teki ilk startı öncesinde farklı bir yarış stiline adapte olmak adına önemli bir hazırlık fırsatı sundu.

Tüm aksiyon, BigTime’dan Jeremiah Burton’ın sunduğu Red Bull Motorsports YouTube videosunda kaydedildi. Max Verstappen’in Super GT meydan okumasını YouTube'dan izleyebilirsiniz .