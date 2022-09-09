Bir Oyun Daha
Tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde zirvede yer alan Minecraft, piyasada geçirdiği 10 yılı aşkın sürede bir oyun olmanın ötesine geçmeyi başardı. Farklı sürümleri ile içeriğini çeşitlendiren yapım, özellikle yeni başlayanlar için geniş bir hile yelpazesi de sunuyor. Bu hilelerin başlıcalarını sayfanın devamında bulacaksın.
Elbette ki hileler işleri kolaylaştırır, daha konforlu bir oyun tecrübesi sunar. Ancak işler zorlaştığında bunun altından kalkmasını da bilmek lazım. Red Bull Gamerszon'daki Challengers serisine katılan Buğra Kazancı'nın kendisine verilen zorlu görevlerde nasıl bir performans gösterdiğini merak ediyorsan aşağıdaki bölümü mutlaka izle!
01
Minecraft hileleri nasıl açılır?
- Oyunu açın ve Tek Oyunculu’ya basın.
- Yeni Dünya Oluştur’a basın.
- Hilelere İzin Ver ayarını “Açık” yapın.
- Dünyayı oluşturup oyuna başlayın.
- Oyun başladıktan sonra "T" tuşuna basın.
- Aşağıdaki komutları girin.
02
Minecraft oyun modu değiştirme
Minecraft bir hayatta kalma oyunu olsa da yaratıcılığını konuşturmak isteyenler için de özgür bir oyun alanı aslında. Haliyle oyunculara farklı oyun seçenekleri sunuluyor ve bu seçenekler arasında oyuna başladıktan sonra aşağıdaki komutlarla geçiş yapılabiliyor.
- /gamemode adventure | Macera Modu aktif olur.
- /gamemode creative | Yaratıcılık Modu aktif olur.
- /gamemode spectator | Seyirci Modu aktif olur.
- /gamemode survival | Hayatta Kalma Modu aktif olur.
03
Minecraft zorluk, hava durumu ve saat ayarlama
Minecraft'ta hayatta kalma konusunda zorluk yaşıyorsan oyunu daha kolay hale getirebilir, içinde bulunduğun dünyayı ışıl ışıl görmek istiyorsan açık havayı tercih edebilir ve karanlıktan korkuyorsan günü gündüze çevirebilirsin. Oyuna dair zorluk, hava durumu ve saat hileleri şöyle:
- /difficulty easy | Zorluk seviyesini Kolay yapar.
- /difficulty normal | Zorluk seviyesini Normal yapar.
- /difficulty hard | Zorluk seviyesini Zor yapar.
- /difficulty peaceful | Zorluk seviyesini Barışçıl yapar.
- /weather clear | Hava durumunu Açık yapar.
- /weather rain | Hava durumunu Yağmurlu yapar.
- /weather thunder | Hava durumunu Yağmurlu ve Yıldırımlı yapar.
- /time set day | Zamanı sabaha alır.
- /time set midnight | Zamanı geceyarısına alır.
- /time set night | Zamanı geceye alır.
- /time set noon | Zamanı gündüze alır.
04
Minecraft eşya hileleri
Minecraft'ın temelini yapılan her aktivite sonunda tecrübe puanı kazanmak, seviye atlamak ve yepyeni eşyalara kavuşmak oluşturuyor. Eğer hızlıca seviye atlamak ya da istediğin eşyaya çabucak kavuşmak istiyorsan oyunun temel hileleri şunlar:
- /give oyuncuismi eşyaismi | İstenen eşyayı verir.
- /clear oyuncuismi eşyaismi | İstenen eşyayı siler.
- /gamerule keepInventory true | Envanterdeki eşyalar ölünce dahi korunur.
- /gamerule keepInventory false | Envanterdeki eşyalar ölünce kaybolur.
- /experience oyuncuismi sayı | İstenen miktarda tecrübe puanı verir.
- /tp oyuncuismi x y z | İstenen koordinata ışınlanılır.
05
Minecraft silah hileleri
Oyunda sayısız eşya olduğunu göz önüne alınca yukarıdaki "istenen eşyayı veren" hilede küçük bir filtreleme yapmak gerekiyor. Özellikle düşmanlara karşı hayatta kalma konusunda öncelikli ihtiyaç silahlarken bunları ayrıca listeleyelim istedik.
- /give oyuncuismi diamond_sword | Elmas Kılıç verir.
- /give oyuncuismi golden_sword | Altın Kılıç verir.
- /give oyuncuismi iron_sword | Demir Kılıç verir.
- /give oyuncuismi netherite_sword | Netherit Kılıç verir.
- /give oyuncuismi stone_sword | Taş Kılıç verir.
- /give oyuncuismi wooden_sword | Tahta Kılıç verir.
- /give oyuncuismi diamond_axe | Elmas Balta verir.
- /give oyuncuismi golden_axe | Altın Balta verir.
- /give oyuncuismi iron_axe | Demir Balta verir.
- /give oyuncuismi netherite_axe | Netherit Balta verir.
- /give oyuncuismi stone_axe | Taş Balta verir.
- /give oyuncuismi wooden_axe | Tahta Balta verir.
- /give oyuncuismi bow | Yay verir.
- /give oyuncuismi crossbow | Arbalet verir.
- /give oyuncuismi arrow | Yay verir.
- /give oyuncuismi trident | Üçlü Mızrak verir.
06
Minecraft durum ve etki hileleri
Oyun boyunca karakterinin başına gelebilecek sayısız durum ve etki mevcut. Bunların neler olduğunu merak ediyorsan aşağıdaki hileleri deneyebilir ve etkilerini test edebilirsin. Özellikle "anında sağlık" hilesini sık sık kullanmak durumunda kalabilirsin.
- /effect give oyuncuismi absorption | Emiş etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi bad_omen | Kötü Kehanet etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi blindness| Körlük etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi conduit_power | Oluk’un Gücü etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi darkness | Karanlık etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi dolphins_grace | Yunus’un Lütfu etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi fire_resistance | Ateş Direnci etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi glowing | Parlama etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi haste | Acele etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi health_boost | Sağlık Arttırma etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi hero_of_the_village | Köyün Kahramanı etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi hunger | Açlık etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi instant_damage | Anında Hasar etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi instant_health | Anında Sağlık etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi invisibility | Görünmezlik etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi jump_boost | Zıplama Desteği etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi levitation | Yükselme etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi luck | Şans etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi mining_fatigue | Madenci Yorgunluğu etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi nausea | Bulantı etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi night_vision | Gece Görüşü etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi poison | Zehir etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi regeneration | Yenilenme etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi resistance | Direnç etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi saturation | Doygunluk etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi slow_falling | Yavaş Düşüş etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi slowness | Yavaşlık etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi speed | Hız etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi strength | Kuvvet etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi unluck | Kötü Şans etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi water_breathing | Suda Nefes Alma etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi weakness | Zayıflık etkisi uygulanır.
- /effect give oyuncuismi wither | Çürüme etkisi uygulanır.