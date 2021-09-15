Red Bull Dünyasından Tarihe Geçen Anlar

Stratosferden yeryüzüne atlamak... Gösteri uçağıyla yüzlerce metre uzunluğundaki tünelden geçmek... Yerçekimsiz ortamda pit stop yapmak... Her biri birbirinden zorlu ve imkansız görülen ancak Red Bull dünyasında gerçeğe dönüşen projeler. Birçok kişinin gerçekleştiğini görene dek hayal etmekte dahi zorlanacağı Red Bull projelerini senin için sıraladık.

01 Tunnel Pass

İtalyan yarış ve gösteri pilotu Dario Costa 'nın 4 Eylül 2021 tarihindeki uçuş gösterisi nefesleri kesti. Zivko Edge 540 V2 model uçağıyla Çatalca Tünelleri'nde gerçekleştirdiği uçuşta 1,730 metrelik tüneli kusursuz bir biçimde geçen Costa, " Bir Uçakla Geçilen En Uzun Tünel " rekorunun sahibi olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.

Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

02 Zero Gravity Pit Stop

Formula 1'de pit stop denince akla gelen ilk takım Aston Martin Red Bull Racing'dir. An itibariyle en hızlı pit stop rekorunu 1.82 saniye ile elinde bulunduran pit ekibi, şansını bir kez de gökyüzünde denedi. Bir kozmonot eğitim uçağıyla yerçekiminin sıfırlanacağı noktaya kadar yükselen ekip, pit stop'u 20 saniyeden daha kısa sürede tamamladı.

Zero-G: Aston Martin Red Bull Racing'den Dünya Dışı Bir Pit Stop

03 Red Bull Stratos

Avusturyalı paraşütçü ve yüksek atlamacı Felix Baumgartner , 14 Ekim 2012 tarihinde bir hayali gerçeğe dönüştürmek için göğe yükseldi. ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen Red Bull Stratos kapsamında helyum balonuyla 38 bin 700 metreye kadar yükselen Felix, adeta uzaydan yaptığı atlayışıyla 1342.8 kilometre hıza ulaştı ve birçok rekor kırdı.

İmkansız Görev Tamamlandı!

04 Project Istanbulls

Formula 1'de 2020 sezonunun 14. yarışı İstanbul Park'ta koşuldu. Yarış öncesi Red Bull Racing pilotu Alex Albon ve Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly İstanbul sokaklarında F1 tutkunlarına keyifli anlar yaşatan bir tura çıktı. İkilinin rotasında Sultanahmet Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi şehrin ikonik noktaları yer aldı.

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