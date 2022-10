Valorant Rehberi

Rekabetçi espor oyunlarının en popüler örneklerinden biri Valorant. Her geçen gün büyüyen kitlesi ile espor dünyasında birbirinden önemli turnuvalara vesile oluyor. 50 ülkeyi ve 300'den fazla etkinliği kapsayan

Maçların ilk turunda her iki tarafın sadece tabanca ve bir - iki yetenek alması.

Duvarların arkasından kullanılabilen Artçı Sarsıntı, tutulan açıları ve köşeleri temizleme konusunda etkili bir yetenek. Örneğin Split’teki Orta/Posta bu şekilde temizlenebilir. Ultimate yeteneği Zelzele ise Breach’in devasa şok dalgaları yollayarak önüne çıkan her şeyi yok etmesini sağlar. Şunu da not düşmek lazım ki bu özellik spike’ı kuran ya da çözen kişiyi engellemek için de kullanılabilir.

Spike kurulduğu zaman bir Nanosürü’yü direkt olarak spike’ın üzerine yerleştir. Düşmanların bir an önce bombaya koşmak isteyeceğini hesaba katıp ikinci Nanosürü’yü de onun hemen arkasına yerleştirebilirsin. Killjoy’un daha ziyade spike kurulduktan sonra kullanılması gereken Ultimate yeteneği Tecrit ile başa çıkmak zor. Bunun nedeni ise etki alanındaki düşmanların tüm ateş etme ve yetenek kullanma yetilerini sekiz saniyeliğine engellemesi.

Çatışmanın en hararetli olduğu anlarda Gizli Adım yeteneğini kullanarak kısa mesafeye ışınlan, düşmanların saklanabileceği yerlere göz at ve daha iyi bir yerde konuşlan. Takım arkadaşların spike’ı kurmak için bir bölgeye doğru atağa geçtiğinde düşmanlar da aynı bölgeye hareketlenir, bu sırada spike’ı kapıp Gölgelerin İçinden ile çabucak diğer bölgeye ışınlanabilirsin.

Bariyer Küresi yeteneği sayesinde Bind haritasının A bölgesinde yer alan kamyonun üstü gibi noktalara çıkmak mümkün. Böylece sürpriz ve etkili saldırılar gerçekleştirilebilir. Sage’in Ultimate yeteneği ona ölen bir takım arkadaşını diriltme şansı tanır. Bu noktada en yakındaki kişiyi kaldırmak kolayına gelebilir ama takımın o an kime daha çok ihtiyacı olduğuna karar vermen gerekiyor.

Spike kurulur kurulmaz gözünü gökyüzüne dik, yayını sonuna kadar ger ve Şok Okunu fırlat. Böylece patlamadan önce birkaç kez sekecek olan ok, düşmanların spike’ı çözme girişimlerini 20 saniye civarı geciktirebilir. Sova’nın bir diğer önemli özelliği de duvarların içinden dahi etkili olan Avcı’nın Hiddeti. Yine yayını kullandığı bu özellik sayesinde düşmanlara uzak mesafelerden hasar verir. Örneğin Bind haritasında, saldıran taraf başlangıcından A bölgesindeki kuleye kadar etkili olur.

