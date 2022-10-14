Rekabetçi espor oyunlarının en popüler örneklerinden biri Valorant. Her geçen gün büyüyen kitlesi ile espor dünyasında birbirinden önemli turnuvalara vesile oluyor. 50 ülkeyi ve 300'den fazla etkinliği kapsayan Red Bull Campus Clutch da kaçırmak istemeyeceğin bir VALORANT tecrübesi vaat ediyor. Sadece öğrencilerin katılabildiği bu turnuva öncesi bu rehbere göz atman, takımın hangi seviyede olursa olsun turnuvaya hazırlanmana yardımcı olacak. Turnuvaya katılmak için buraya tıkla!

6 dakika A'dan Z'ye Valorant Rehberi

01 Valorant Terimleri

Ace: Tek bir turda rakip takımdaki herkesi aynı kişinin öldürmesi.

Chubby: Oyuncuların gizlenip düşmanları gözleyebileceği köşe bölgeleri ifade eder.

Dink: Kafadan vuruş.

Double Peek Swing: İki takım arkadaşının saklandığı yerden aynı anda çıkıp düşmana saldırması.

Eco Round: Bir sonraki turda tüm teçhizatları satın alabilmek için kredi saklamak.

Entry Fragger: Düellocu Phoenix gibi ajanlarla aksiyona, çatışmaya ilk giren kişi.

Fake Defuse: Spike'ı çözer gibi yapıp düşmanın saklandığı yerden çıkmasını sağlamak.

Feeding: Spike'ı çözer gibi yapıp düşmanın saklandığı yerden çıkmasını sağlamak.

Flick: Nişangâhı hızla çevirip düşmanı tek vuruşta avlamak.

GG: İyi oyun.

GH: İyi devre.

GLHF: İyi şanslar ve eğlenceler.

Heaven/Hell: Genellikle keskin nişancıların görüldüğü yüksek ve alçak noktaları ifade eder.

Jiggle Peek: Bir köşeden ya da obje arkasından hızlıca bakıp geri çekilmek.

Küre: Ulti özelliğini doldurmayı sağlayan obje.

Lit: Bir düşmanın yüksek hasar aldığını ifade eder.

Molly: Fırlatılabilir yetenekleri ifade eden, molotof kokteylinin kısaltması.

Ninja Defuse: Spike'ı rakip takım bomba bölgesinde olmasına rağmen fark ettirmeden çözmek.

NT: İyi deneme.

One-way: Düşmanın seni göremeyeceği

Op: Operator ya da kısaca ‘Op’ keskin nişancı tüfeği, oyundaki en pahalı silah.

Pistol Round: Maçların ilk turunda her iki tarafın sadece tabanca ve bir - iki yetenek alması.

Play Slow: Bilgi toplamak ve kontrolü ele almak için oyunun temposunu düşürmek.

Post-Plant: Bilgi toplamak ve kontrolü ele almak için oyunun temposunu düşürmek.

Res: Diriltmenin kısaltması.

Rotasyon: Bireysel ya da takım olarak haritanın diğer bölgesine geçmek. Takımlar genellikle stratejik olarak rakibi rotasyon yapmaya zorlar.

Trade: Öldürülen bir oyuncunun öcünün takım arkadaşı tarafından anında alınmasını ifade eder.

Ultimate/Ult: Ajanların en güçlü yeteneği.

Wallbang: Düşmanlara kurşun geçiren duvarların arkasından hasar verilmesi.

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02 Valorant Ajan Rolleri

Düellocu

Ateş temelli yetenekleri ve vurulduğunda ona ikinci bir şans tanıyan Ultimate yeteneği sayesinde agresif oyuncular arasında oldukça popüler. Nişan alma kabiliyetine güvenen ve vakit kaybetmeden aksiyona dalmak isteyen oyuncular için birebir. Yeni başlayan oyuncular, bol miktarda patlayıcıya ve roketatara sahip Raze'i seçebilirler.

Jett

Neon

Phoenix

Raze

Reyna

Yoru

Gözcü

Elindeki taret, mayın ve tuzak gibi ekipmanlarla takımı için bol bol bilgi toplar. Önceliği saldırı değil, savunma olan ve yeteneklerini düşmanları uzak tutmak için kullanan ajanlar. Sahip oldukları yetenekler gereği yaratıcı çözümler üretmeleri ve stratejik kararlar almaları gerekir.

Chamber

Cypher

Killjoy

Sage

Kontrol Uzmanı

Geniş alanlarda etkili olan zehirli gazlar konusundaki uzmanlığı sayesinde alan kontrolü sağlar. Aynı anda birkaç farklı görevi üstlenirler. Düşmanı durdurmak için duman perdeleri çekmek ve yetenekleri stratejik anlarda kullanmak önemli. Uzmanlaşmak zor olsa da uzmanlaştıktan sonra oyunda fark yaratmak kaçınılmaz.

Astra

Brimstone

Harbor

Omen

Viper

Öncü

İyileştirme gücü ve kör etme yeteneği sayesinde oyundaki en iyi destek ajanlarından biri. Öncüler düşmanlarını kör eden ya da görüş açılarını engelleyen yetenekleri sayesinde takım arkadaşlarına haritada daha rahat hareket etme şansı tanırlar. Tabii ki bunu yapabilmek için haritaları iyi bilmek ve analiz etmek gerekir.

Breach

KAY/O

Skye

Sova

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03 Valorant Ajanları

Astra

Haven gibi karmaşık haritalarda oyun içi liderlerin Astral Yolcu’yu kullanması akıllıca olur. Böylece haritanın üstünde astral bir seyahate çıkarak aksiyonun en yoğun şekilde yaşandığı yerlere kuşbakışı göz atabilirsin. Spike’ı kurmaya ya da çözmeye çalışırken, Astra’nın Ultimate yeteneğini kullanarak Kozmik Ayrım ile devasa bir duvar örebilirsin. Ses geçirmeyen bu duvar hem görüşü, hem de kurşunları engelleyerek bol miktarda zaman kazandırır.

Breach

Duvarların arkasından kullanılabilen Artçı Sarsıntı, tutulan açıları ve köşeleri temizleme konusunda etkili bir yetenek. Örneğin Split’teki Orta/Posta bu şekilde temizlenebilir. Ultimate yeteneği Zelzele ise Breach’in devasa şok dalgaları yollayarak önüne çıkan her şeyi yok etmesini sağlar. Şunu da not düşmek lazım ki bu özellik spike’ı kuran ya da çözen kişiyi engellemek için de kullanılabilir.

Brimstone

Rakibin üstüne giderken birden fazla koridora Dumanlı Hava Sahası bırak, ayak seslerine dikkat kesil ve duman dağılmadan önce nereden ilerleyeceğine karar ver. Biraz agresif bir taktik olsa da düşmanları hazırlıksız yakalayabilirsin. Gözünü mini haritadan ayırma çünkü takım arkadaşların düşmanları işaretlediğinde Uydu Saldırısı yeteneğini kullanarak onlara maksimum hasar verebilirsin.

Cypher

Zor geçmesi muhtemel maçlara başlamadan önce -Split’teki halatlar gibi- Bubi Tuzağı yerleştirilebilecek en iyi yerleri öğrenmek için antrenman yapman gerekebilir. Savunma tarafındayken üç ayrı açıyı tutman gerekirse bunlardan ikisine Bubi Tuzağı yerleştirip üçüncü açıya kendin bakabilirsin. Doğru şekilde kullanılan bir Cypher, takımının adeta gözü kulağı olur.

Jett

Jett sahip olduğu eşsiz çeviklik sayesinde aynı anda hem ateş edip, hem de hareket edilen yöne doğru hızla atılır. Bu yetenek doğru şekilde kullanıldığı zaman düşmanlar karşılık verme şansı bulamazlar. Jett’in havada süzülme özelliği ona duvarlar üzerinden düşmanların yerini öğrenme şansı verir. Benzer şekilde Hafifle yeteneğini Sage’in Bariyer Küresi ile birleştirerek etkili keskin nişancı noktaları oluşturur

Killjoy

Spike kurulduğu zaman bir Nanosürü’yü direkt olarak spike’ın üzerine yerleştir. Düşmanların bir an önce bombaya koşmak isteyeceğini hesaba katıp ikinci Nanosürü’yü de onun hemen arkasına yerleştirebilirsin. Killjoy’un daha ziyade spike kurulduktan sonra kullanılması gereken Ultimate yeteneği Tecrit ile başa çıkmak zor. Bunun nedeni ise etki alanındaki düşmanların tüm ateş etme ve yetenek kullanma yetilerini sekiz saniyeliğine engellemesi.

Omen

Çatışmanın en hararetli olduğu anlarda Gizli Adım yeteneğini kullanarak kısa mesafeye ışınlan, düşmanların saklanabileceği yerlere göz at ve daha iyi bir yerde konuşlan. Takım arkadaşların spike’ı kurmak için bir bölgeye doğru atağa geçtiğinde düşmanlar da aynı bölgeye hareketlenir, bu sırada spike’ı kapıp Gölgelerin İçinden ile çabucak diğer bölgeye ışınlanabilirsin.

Phoenix

Phoenix’in Ultimate yeteneği Yakardöner ile bir nokta belirlenir, o andan itibaren süre biter ya da düşman Phoenix’i avlarsa aynı noktaya dolu canla geri dönülür. Belirlenen bu noktanın güvenli bir yerde olduğuna dikkat etmek lazım. Ateşten Duvar ile düşmanın hem görüşü, hem de rotasyon yapması engellenir. Yakar Top ise düşmana hasar, Phoenix’e iyileşme imkânı verir.

Raze

Düşmanın köşeye sıkıştırıldığı bölgelerde işin kalan kısmını Raze’in roketatarı kolayca halleder. Denk gelirse tek bir hamleyle düşman takımın tamamı ortadan kalkar. Zor durumda kalan Raze olursa da Patlayıcı Çanta ile bulunduğu yerden hızlıca kaçabilir. Hookah’daki pencereden B bölgesine gönderilecek Bombot düşman için tehlike arz ederken, takım arkadaşlarının alana daha kolay girişine yardımcı olur.

Reyna

Düşmanların bir noktada saklandığını mı düşünüyorsun? O noktaya atacağın Kem Göz onları belli bir süre kör etmekle kalmaz, aynı zamanda Kem Göz’ü vurmak için ateş ettiklerinde sayılarını da belli eder. Zırh almak için paran yoksa çok dert etme. Reyna’nın Sömür özelliği öldürülen düşmanların ruhunu emerek sağlığı yeniler ve zırhı arttırır.

Sage

Bariyer Küresi yeteneği sayesinde Bind haritasının A bölgesinde yer alan kamyonun üstü gibi noktalara çıkmak mümkün. Böylece sürpriz ve etkili saldırılar gerçekleştirilebilir. Sage’in Ultimate yeteneği ona ölen bir takım arkadaşını diriltme şansı tanır. Bu noktada en yakındaki kişiyi kaldırmak kolayına gelebilir ama takımın o an kime daha çok ihtiyacı olduğuna karar vermen gerekiyor.

Skye

Skye’ın Ultimate yeteneği İzsürenler sayesinde en yakında bulunan üç düşmanın peşine düşecek birer izsüren salınır. Bunlar hem yavaş, hem de vurulabilir olduğundan kritik anlarda ve düşmanların dikkatini dağıtacak şekilde kullanılmalı. Savunmadan ziyade hücumda daha etkili olan Skye, sahip olduğu Av Peşinde ve Kılavuz Işık yetenekleri ile Phoenix gibi agresif operatörlerle birlikte kullanılarak düşmanın üstüne kolayca gitmeye yardımcı olur.

Sova

Spike kurulur kurulmaz gözünü gökyüzüne dik, yayını sonuna kadar ger ve Şok Okunu fırlat. Böylece patlamadan önce birkaç kez sekecek olan ok, düşmanların spike’ı çözme girişimlerini 20 saniye civarı geciktirebilir. Sova’nın bir diğer önemli özelliği de duvarların içinden dahi etkili olan Avcı’nın Hiddeti. Yine yayını kullandığı bu özellik sayesinde düşmanlara uzak mesafelerden hasar verir. Örneğin Bind haritasında, saldıran taraf başlangıcından A bölgesindeki kuleye kadar etkili olur.

Viper

Tur sonlarında Viper’ın İni yeteneğini aktif etmek, spike’ı çözmeye çalışan düşmanların çabucak pes etmesine neden olur çünkü içeride kaldıkları her an daha fazla can kaybederler. VALORANT oyuncuları pompalı tüfek kullanmayı pek tercih etmezler ancak Viper’ın İni’nde yer alırken karşılaşılması muhtemel yakın mesafeli çatışmalarda fazlasıyla etkili bir seçeneğe dönüşür.

Yoru

Yoru’nun Fake At yeteneği yapay bir ayak sesi oluşturarak düşmanları kandırır ve onların dikkatini farklı yöne çeker. Böylece kaçmak yerine düşmanların pozisyon değiştirmesini sağlar ve arkadan kolayca avlanır. Takım arkadaşlarına destek konusunda iyileştirme gibi bir yeteneğe sahip olmasa da Boyutlararası Geçiş sayesinde farklı bir boyuta geçer, bu sırada düşmanlar tarafından görünmez ve onları arkalayarak sürpriz saldırılar yapar.

Valorant'ın Türk ajanı Fade © Riot Games

04 Valorant Haritaları

Ascent

Bölgelerde yer alan yüksek görüş noktaları bu haritada büyük önem arz ediyor. Haritada iki bölgenin yanı sıra geniş bir orta bölüm ve bölgelere erişim sınırlayan ancak kısa sürede kırılabilir kapılar bulunuyor.

Breeze

Yıkıntılar ve deniz kenarındaki mağalar eşliğinde cennet gibi bir tropik ortam. Haritanın açık alanlarını ve uzun menzilli çatışmalara imkan veren yapısını ajan seçimi sırasında dikkate almak şart.

Bind

Bind en çok açık alana sahip harita olması nedeniyle keskin nişancıların favorisi durumunda. Haritada iki bölge yer alırken, bu iki bölge arasında hızlıca rotasyon yapmayı sağlayan iki adet tek yönlü ışınlayıcı (portal) bulunuyor.

Fracture

Gizli bir araştırma tesisi temasına sahip Fracture iki farklı habitatı bir araya getiriyor. Bu habitat farkı paralelinde savunan ve saldıran taraf farklı taktikler benimseyebilir.

Haven

Valorant'ın en büyük haritası Haven, labirent benzeri yapısı nedeniyle oyun içi liderlere fazlasıyla iş yüklüyor. Üç ayrı bölge olması da stratejik olarak işleri zorlaştırıyor.

Icebox

İki bölge, üç koridor ve oyuncuları bekleyen buz gibi bir ortam. Icebox karmaşık iç mekanların ve açık savaş meydanlarının bir karışımı adeta. Üstelik bölgelerde yer alan zipline'lar riskli olsa da sürprizler yapmaya imkan tanıyor.

Pearl

Oyunun su altındaki ilk haritası. İki spike alanından ve üç koridordan oluşan haritada daha geleneksel bir tasarıma sahip, buna paralel olarak herhangi bir dinamik öğe içermiyor.

Split

Yüksek noktalara sahip bölgeler ve sessizce kullanılabilen halatlar her turu birbirinden farklı kılabiliyor. Genellikle savunma yapmak ve yüksek noktalara hakim olmak sonuç getiriyor.