WorldSBK 2024 Sezonunda Neler Oluyor?

Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ikilisinin Dünya Supersport Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiği WSBK 2024 sezonunun tüm yarış özetlerini bu sayfada bulacaksın. Ayrıca sezon boyunca tüm Red Bull sporcularının yarışlarını Red Bull TV'den canlı izleyebilirsin.
01
Avustralya 2024 Sonuçları
Sezonun ilk durağına Avustralya’nın Phillip Island pisti ev sahipliği yaptı. Yeni sezonda yeni takımı ve yeni motosikleti ile piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günkü ana yarışa beşinci sıradan başladı ve yarış sonunda da pozisyonunu korudu. Pazar günü superpole yarışında son çizgiyi üçüncü sırada geçen Toprak sezonun ilk podyumunu elde etti. Toprak ikinci ana yarışı ise motosikletinde yaşadığı sorun nedeniyle tamamlayamadı.
5 dakika
Özet: WorldSBK Avustralya (1. Gün)
Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezon Avustralya'da başladı. Temsilcilerimizin mücadele ettiği ilk yarışların geniş özetini hemen aşağıdan izleyebilirsin!
Supersport’ta mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ilk yarışa gerilerden başladı ancak yarışı altıncı sırada tamamlamayı başardı. Can Öncü ise ilk turda Glenn van Straalen’in teması sonrası yarış dışı kaldı. Pazar günkü ikinci ana yarış iki saat gecikmeli başladı. Yarışa altıncı sıradan başlayan Bahattin bir sıra yükselse de son çizgiyi yine altıncı tamamladı. Can ise 14. başladığı ve 10. sıraya kadar yükseldiği yarışı 16. sırada bitirdi.
7 dakika
Özet: WorldSBK Avustralya (2. Gün)
Avustralya'da yeni sezonun ikinci günü geride kaldı. Toprak Razgatlıoğlu’nun podyumda yer aldığı superpole yarışını ve ikinci gün yarışlarının tamamını geniş özetini hemen aşağıdan izleyebilirsin!
02
Katalonya 2024 Sonuçları
Sezonun ikinci durağına İspanya’nın Katalonya pisti ev sahipliği yaptı ve hafta sonuna Superbike’taki performansı ile Toprak Razgatlıoğlu damga vurdu. İlk günkü ana yarışta sezonun ilk zaferine uzanan Toprak, ikinci günkü superpole yarışında son turda yaptığı atakla akıllara Valentino Rossi’yi getirdi ve bir zafer daha kazandı. Toprak ikinci ana yarışta ise podyumun üçüncü basamağında yer alarak hafta sonunu 53 puanla kapatmış oldu.
13 dakika
Özet: WSBK Katolonya: 1. Gün
Supersport’ta mücadele eden Can Öncü ilk yarışa ikinci sıradan başlasa da ilerleyen turlarda sıra kaybetti ve sekizinci sırada finiş gördü. Bahattin Sofuoğlu ise 19. sıradan başladığı yarışı 10. sırada tamamlamayı başardı. İkinci yarışa yedinci sıradan başlayan Can Öncü bir ara üçüncülüğe kadar yükselse de yarışı sekizinci tamamladı. 19. sıradan start alan Bahattin Sofuoğlu çok iyi bir yarış geçirerek son çizgiyi altıncı sırada geçti.
25 dakika