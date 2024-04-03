WorldSBK 2024 Sezonunda Neler Oluyor?

Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ikilisinin Dünya Supersport Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiği WSBK 2024 sezonunun tüm yarış özetlerini bu sayfada bulacaksın. Ayrıca sezon boyunca tüm Red Bull sporcularının yarışlarını

na Avustralya’nın Phillip Island pisti ev sahipliği yaptı. Yeni sezonda yeni takımı ve yeni motosikleti ile piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günkü ana yarışa beşinci sıradan başladı ve yarış sonunda da pozisyonunu korudu. Pazar günü superpole yarışında son çizgiyi üçüncü sırada geçen Toprak sezonun ilk podyumunu elde etti. Toprak ikinci ana yarışı ise motosikletinde yaşadığı sorun nedeniyle tamamlayamadı.